Agribank Quảng Ngãi dành gần 14.000 tỷ đồng cho vay tam nông, đạt 85% tổng dư nợ

Tỉnh Quảng Ngãi có đến 130 km chiều dài bờ biển và đặc khu Lý Sơn. Thực hiện, chủ trương phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và không theo quy định (IUU), thời gian qua tỉnh Quảng Ngãi đã dành nhiều nguồn lực giúp người dân ven biển vay vốn chuyển đổi ngành nghề đánh bắt, nuôi trồng phù hợp.

Agribank cho vay nuôi trồng thủy sản

Điển hình như mô hình nuôi cá lồng trên biển của hộ anh Bùi Anh Hùng, ở thôn An Hải, đặc khu Lý Sơn. Trước đây, anh Hùng làm nghề đánh bắt, còn vợ buôn bán nhỏ, thu nhập khá bấp bênh. Năm 2013, anh Hùng bàn với vợ vay Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lý Sơn 120 triệu đồng. Cùng với số tiền tích cóp được, vợ chồng anh Hùng đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên biển. Đến nay, Bùi Anh Hùng đã mở rộng lên 42 lồng, sản lượng mỗi năm hơn 10 tấn cá các loại, hơn 6 tạ tôm hùm. Doanh thu mỗi năm đạt hơn 1,5 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, trả lãi ngân hàng, gia đình anh lãi hơn 300 triệu đồng. Làm ăn hiệu quả, mô hình nuôi cá trên biển của anh Hùng còn giải quyết việc làm cho 2 lao động, với thu nhập 8-10 triệu đồng/người/tháng.

Từ nguồn vốn của Agribank, nhiều chủ trang trại đầu tư nuôi trồng thủy sản quy mô lớn

Ông Hà Hoài Nam, Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Quảng Ngãi đánh giá, hiện nay, các mô hình nuôi lồng bè, nuôi cá Bớp tại đặc khu Lý Sơn hiệu quả rất tốt.

“Đối với cho vay thủy sản, đây là cũng là ngành được Agribank Quảng Ngãi rất là ưu tiên. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái gói vay dành cho thủy sản và nuôi trồng giảm lãi suất từ 1,5 đến 2 % so với lãi suất thông thường. Hiện nay đối với Quảng Ngãi thì trong thời gian qua chúng tôi khai trên địa bàn, các chi nhánh ở vùng ven biển. Đặc biệt là tại đặc khu Lý Sơn, chúng tôi cũng đã triển khai mạnh việc cho vay thủy sản đối với nuôi trồng”, ông Nam chia sẻ.

Để nguồn vốn “tam nông” đến với người nông dân đúng mục đích, đúng đối tượng và thuận lợi, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi ký kết với các Hội đoàn thể duy trì, củng cố các tổ vay vốn để tổ chức cho vay qua tổ. Ngoài ra, thông qua các tổ vay vốn đã ký kết, Chi nhánh tiến hành làm việc cho vay lưu động các khách hàng trong tổ vay vốn.

Agribank tiếp vốn thủy sản

Những năm trước đây, hàng tháng, Chi nhánh thực hiện 05 phiên giao dịch tại huyện Sơn Tây (2 phiên ngày 10 và ngày 15) và huyện Sơn Hà (3 phiên tại xã Sơn Linh ngày 20, xã Sơn Hạ ngày 25, xã Sơn Kỳ ngày 28). Việc triển khai Cho vay lưu động, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, rút ngắn thời gian, chi phí đến giao dịch, tạo hình ảnh thân thiện giữa Agribank với khách hàng.

Từ tháng 7 năm 2025 khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Chi nhánh tiếp tục triển khai Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng theo lịch 5 phiên như cũ (tại các điểm theo xã cũ).