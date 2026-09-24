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Agribank Quảng Ngãi tập trung nguồn lực cho vay nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Thứ Năm, 09:21, 24/09/2026
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VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Ngãi, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của hệ thống Agribank duy trì ổn định. Việc đồng hành, hướng dẫn người dân lập phương án sản xuất và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn nông thôn.

Ông Đỗ Ngọc Tư ở thôn Bình Trung, xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi là khách hàng 12 năm nay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank). Mỗi năm ông vay của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Trà Bồng khoảng 1 tỷ đồng để đầu tư phát triển trồng trọt, chủ yếu là cây keo, cây quế và cây cau. Ông Đỗ Ngọc Tư cho rằng, nhờ nguồn vốn vay thuận tiện, người nông dân vùng trung du như ông có điều kiện làm ăn.

“Cứ một năm thì mình vay xong rồi mình bán keo. Đến thời hạn thì mình trả ngân hàng, rồi khi đến mùa thì lại vay lại tiếp tục làm. Vừa rồi mình vay 1 tỷ đồng, nói chung cũng hiệu quả. Ngân hàng Agribank cũng tạo điều kiện cho dân làm ăn, có tiền để xoay xở. Quy mô là mình làm xung quanh vườn, cứ mình bán hết đợt này lại vay đợt khác, cứ xoay tròn vậy đó”, ông Tư cho biết.

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Khách hàng truyền thống của Agribank ở Quảng Ngãi

Thời gian qua, Agribank Chi nhánh Trà Bồng hỗ trợ bà con vay phát triển kinh tế theo Nghị định 55 của Chính phủ. Đến nay, Agribank Trà Bồng đã giải quyết cho hơn 2.000 khách hàng với tổng dự nợ 680 tỷ đồng, chủ yếu là phát triển nông, lâm nghiệp. Trong đó tập trung trồng cây quế, cây keo và phát triển chăn nuôi.

Ông Phạm Thanh Hà, Giám đốc Agribank Chi nhánh Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đối với Trà Bồng, lĩnh vực tiềm năng nhất, phát triển nhất là sản xuất nông lâm nghiệp. Cho nên đối với Agribank Trà Bồng thì chủ yếu là cho vay “Tam nông”. Trong đó chủ yếu là cây keo hiện là cây chủ lực của bà con Trà Bồng. Ngoài ra, cây Quế là loại cây theo định hướng của chính quyền địa phương là một loại cây tiềm năng về phát triển kinh tế và là loại cây bản sắc của Trà Bồng. Các cán bộ tín dụng thường xuyên hỗ trợ bà con trong việc lập hồ sơ cũng như hướng dẫn xây dựng các phương án phù hợp để vay vốn”.

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Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tập trung nguồn lực cho Tam Nông

Xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi xác định 3 trụ cột phát triển kinh tế là Nông - lâm nghiệp; Du lịch và Thương mại, dịch vụ. UBND xã xây dựng 3 đề án phát triển kinh tế theo định hướng 3 trụ cột này. Ông Hồ Kim Dũng, Chủ tịch UBND xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lãnh đạo xã hỗ trợ người dân các nguồn lực để phát triển kinh tế theo 3 đề án đã xây dựng, trong đó có nguồn lực từ Agribank: “Ngoài thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ trực tiếp cho người dân, chúng tôi đã phối hợp với các Ngân hành trên địa bàn, nhất là Agribank để tạo điều kiện cho người dân có  nguồn vốn vay để phát triển kinh tế xã hội. Bởi nguồn vốn này lãi suất thấp, bà con thì có nhu cầu”.

Nhiều năm qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tập trung nguồn lực để đưa tín dụng đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và đúng định hướng của địa phương. Đáng chú ý là dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn luôn duy trì ở mức trên 80% tổng dư nợ toàn chi nhánh. Đây là minh chứng rõ nét cho định hướng nhất quán của Agribank trong việc ưu tiên nguồn lực phục vụ khu vực tam nông - lĩnh vực được xem là nền tảng của nền kinh tế và là trụ đỡ quan trọng trong những giai đoạn khó khăn.

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Ông Hà Hoài Nam, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi

Ông Hà Hoài Nam, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi khẳng định, trong hành trình phát triển, Agribank không đơn thuần là đơn vị cung ứng vốn tín dụng mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của người dân, hộ sản xuất và doanh nghiệp. 

“Xuyên suốt nhiều năm qua, dư nợ cho vay nông nghiệp đối với nông nghiệp, nông thôn đều chiếm đa số tổng dư nợ cho vay. Việc cho vay sử dụng vốn của người dân cũng đã mang lại nhiều hiệu quả nhất định. Nợ xấu cũng ở mức cho phép. Đối với chính quyền địa phương cũng đã rất là ủng hộ Agribank trong việc triển khai chính sách cho vay, nông nghiệp, nông dân và nông thôn của Chính phủ”, ông Nam cho biết.

PV/VOV-miền Trung
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