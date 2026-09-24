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Agribank Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội

Thứ Năm, 10:49, 24/09/2026
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VOV.VN - Các đơn vị trực thuộc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi vừa tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu 2026.

Ngày 21/9, Agribank Chi nhánh Lý Sơn - Quảng Ngãi tổ chức chương trình trao thiết bị y tế tặng Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Lý Sơn với tổng trị giá 30 triệu đồng. Các thiết bị này góp phần bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo tiền tiêu.

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Agribank Chi nhánh Lý Sơn Quảng Ngãi tổ chức chương trình trao tặng thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Lý Sơn

Dịp này, tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bình Sơn, Agribank Chi nhánh Bình Sơn Quảng Ngãi tổ chức trao tặng thiết bị, vật tư y tế với tổng trị giá 59.550.000 đồng, góp phần hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

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Agribank Chi nhánh Bình Sơn Quảng Ngãi tổ chức trao tặng thiết bị, vật tư y tế

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bình Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Agribank Chi nhánh Bình Sơn Quảng Ngãi; đồng thời khẳng định các thiết bị, vật tư này sẽ được sử dụng hiệu quả, phục vụ thiết thực công tác chuyên môn và chăm sóc người bệnh.

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Trao quà Trung thu tặng trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Sơn Tịnh

Với mong muốn mang đến một mùa Trung thu ấm áp cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn Thanh niên Agribank Chi nhánh Sơn Tịnh Quảng Ngãi phối hợp với Đoàn cơ sở Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Ấm áp Tết Trung thu”. Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất hỗ trợ, mỗi suất 1 triệu đồng, cùng 20 phần quà và những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu cho các bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng.

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Agribank Quảng Ngãi tập trung nguồn lực cho vay nông nghiệp, nông dân và nông thôn

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Ngãi, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của hệ thống Agribank duy trì ổn định. Việc đồng hành, hướng dẫn người dân lập phương án sản xuất và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn nông thôn.

PV/VOV-miền Trung
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