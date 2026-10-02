Gọn bên ngoài, rộng bên trong

Từ khi có con thứ hai, chị Nguyễn Thu Hà (36 tuổi, kế toán tại Long Biên, Hà Nội) thường mất thêm thời gian sắp xếp mỗi lần cả nhà ra ngoài. Ghế an toàn của bé út chiếm một phần hàng ghế sau, còn xe đẩy, ba lô và túi bỉm sữa khiến chiếc hatchback cũ nhanh chóng chật chội.

Sau gần ba tháng sử dụng VF 6 Plus, điều chị hài lòng nhất là cả người lẫn đồ dùng đều có chỗ phù hợp hơn.

Cabin rộng rãi đi cùng ưu đãi 9%, VF 6 giúp gia đình trẻ thuận lợi lên đời SUV

VF 6 có chiều dài tổng thể 4.241 mm, đủ gọn để xoay trở trong phố và các bãi đỗ chung cư. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở, tức khoảng cách giữa hai trục bánh xe, lên tới 2.730 mm. Trục cơ sở dài đồng nghĩa phần lớn thân xe được dành cho khoang cabin, thay vì phần đầu và đuôi xe.

Với nhà chị Hà, lợi ích thể hiện rõ ở hàng ghế sau. Bé út hai tuổi ngồi ghế an toàn, bé lớn bảy tuổi ngồi cạnh, còn chị có thể đồng hành cùng hai con khi chồng cầm lái.

“Hồi trước, lắp ghế cho bé xong là hàng sau gần như hết chỗ, tôi toàn phải ngồi ghế phụ rồi ngoái lại dỗ con. Giờ ba mẹ con ngồi sau vẫn thoải mái”, chị Hà kể.

Không gian chứa đồ cũng có thể thay đổi theo từng nhu cầu. Khi giữ nguyên hàng ghế sau, gia đình sử dụng khoang hành lý cho xe đẩy gấp gọn và các túi đồ thường ngày. Những lần cần mang vật dụng lớn mà không sử dụng hết chỗ ngồi, hàng ghế sau có thể gập để mở rộng dung tích chứa đồ lên tối đa 1.576 lít.

Lọc bụi mịn, kết nối thuận tiện: Tiện nghi chuẩn cho gia đình có trẻ nhỏ

Với chị Hà, chỗ ngồi rộng mới chỉ là một phần lý do chọn xe. Hai con còn nhỏ, thường ngủ trên đường về nhà hoặc trong những chuyến đi xa, nên chị cũng chú ý tới sự yên tĩnh và chất lượng không khí trong cabin.

VF 6 Plus được trang bị hệ thống lọc bụi mịn Combi 1.0, kiểm soát chất lượng không khí và ion hóa, hỗ trợ duy trì môi trường dễ chịu khi di chuyển trong đô thị. Hệ truyền động điện không tạo tiếng máy gằn khi tăng tốc, giúp các thành viên nghỉ ngơi thoải mái hơn.

“Xe điện chạy rất yên, không có tiếng máy nên con dễ ngủ. Nhiều hôm đón bé út đi nhà trẻ về, con ngủ ngon lành từ lúc lên xe”, chị Hà chia sẻ.

Màn hình trung tâm 12,9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cho phép kết nối những tiện ích quen thuộc từ điện thoại. Bản đồ phục vụ người lái, còn danh sách nhạc thiếu nhi mang đến nội dung giải trí cho các con trên đường.

Về chi phí, với những gia đình cũng đang muốn đổi chiếc xe nhỏ đã chật, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 mang tới ưu đãi 9% giá niêm yết khi chuyển sang VF 6. Khoản hỗ trợ này giúp người mua tiết kiệm ngân sách dành cho phương tiện mới.

Người mua còn có thể lựa chọn chính sách “Mua xe 0 đồng”, vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Phương án trả góp giúp gia đình chủ động sắp xếp khoản thanh toán theo khả năng tài chính, thay vì trả toàn bộ tiền xe ngay từ đầu.

Với cabin rộng rãi, khoang hành lý linh hoạt và các tiện ích thiết thực, VF 6 đáp ứng nhu cầu đưa đón con, mua sắm và đi chơi của gia đình. Các chính sách ưu đãi giúp người mua có thêm lựa chọn để đổi sang chiếc xe phù hợp hơn khi nhu cầu sử dụng ngày càng lớn.