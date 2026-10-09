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Điện lực Quảng Ngãi:

Chi 200 tỷ đồng xóa “mạng nhện” lưới điện và chủ động kịch bản ứng phó thiên tai

Thứ Sáu, 12:10, 09/10/2026
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VOV.VN - Trước thực trạng hạ tầng điện nông thôn xuống cấp tiềm ẩn nhiều rủi ro, Công ty Điện lực Quảng Ngãi tập trung đầu tư cải tạo, thay mới hệ thống dây dẫn. Đồng thời, đơn vị chủ động diễn tập, ứng dụng công nghệ cao, chuẩn bị vật tư xung yếu nhằm bảo đảm dòng điện an toàn, thông suốt trước mùa mưa bão miền Trung.

Tại nhiều khu dân cư thuộc tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng hạ tầng điện xuống cấp đã và đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hình ảnh hàng chục sợi dây điện chằng chịt nối vào một trụ, bó chung như "mạng nhện" không phải là hiếm.

Hệ thống dây dẫn sử dụng hàng chục năm đã dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ khiến nhiều trụ điện xô nghiêng, buộc người dân phải gia cố tạm bợ. Việc lưới điện xuống cấp gây nguy hiểm cho người đi đường, làm gia tăng nguy cơ sự cố khi có các phương tiện cơ giới thi công gần hành lang tuyến.

chi 200 ty dong xoa mang nhen luoi dien va chu dong kich ban ung pho thien tai hinh anh 1
Nhân viên điện lực sửa chữa hệ thống điện nông thôn

Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ việc phần lớn lưới điện nông thôn trước đây do các hợp tác xã quản lý, hạ tầng không được đầu tư đồng bộ. Nhận diện rõ nguy cơ, sau khi tiếp quản, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã đặt ưu tiên hàng đầu vào việc cải tạo hệ thống. Đơn vị tập trung đầu tư thay mới hệ thống dây dẫn và lắp đặt bổ sung các trụ điện cuối nguồn. 

Thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã giải ngân khoảng 200 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp hạ tầng lưới điện khu dân cư.  

Mỗi mùa mưa bão đi qua, các tỉnh miền Trung thường phải gánh chịu thiệt hại hàng chục ngàn tỷ đồng, trong đó hạ tầng ngành điện cũng chịu những tổn thất không nhỏ. Để chủ động thích ứng và giảm thiểu thiệt hại, EVNCPC đã xây dựng kịch bản vận hành tổng thể. Trong đó, công tác bảo đảm an toàn điện lưới được xem là nhiệm vụ ưu tiên số một. Tại Quảng Ngãi, đối với các khu vực xung yếu, ngành điện đã hoàn tất việc tập kết các vật tư thiết yếu.

chi 200 ty dong xoa mang nhen luoi dien va chu dong kich ban ung pho thien tai hinh anh 2
Công ty Điện lực Quảng Ngãi gia cố hệ thống điện nông thôn trước mùa mưa bão

Song song với đó, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn khi xảy ra ngập lụt. Ngành điện đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án huy động lực lượng khi có thiên tai lớn, đồng thời lên kế hoạch phối hợp, nhận sự hỗ trợ kịp thời từ các đơn vị bạn.

Công ty Điện lực Quảng Ngãi thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập sát với tình hình thực tế và đặc thù thiên tai của địa phương. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ cao trong quản lý đường dây cao thế, theo dõi và bảo vệ hành lang tuyến đang được tăng cường nhằm phát hiện sớm và xử lý triệt để các nguy cơ sự cố.

Sự chủ động của ngành điện trong công tác chuẩn bị trước mùa mưa đóng vai trò then chốt trong việc duy trì nguồn năng lượng ổn định. Kế hoạch cung ứng điện cho các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm đã được tính toán kỹ lưỡng, qua đó góp phần quan trọng vào việc giữ vững đà phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trước những diễn biến phức tạp của thời tiết.

PV/VOV- miền Trung
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