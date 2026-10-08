Quảng Ngãi nhiều nơi mưa hơn 500 mm, có nơi ngập sâu hơn 1 mét



Hôm nay (8/10), tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Bình Sơn cũ), nước dâng nhanh tại một số khu dân cư. Lực lượng Công an, dân quân và các thôn được huy động hỗ trợ người dân, nhất là người già yếu và các hộ ở vùng thấp trũng. Mưa lớn cũng gây ngập, nước chảy xiết tại nhiều tuyến đường. Chính quyền xã Đông Sơn tổ chức rào chắn 10 tuyến đường vào các khu dân cư bị ngập, giăng dây cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi qua khu vực nguy hiểm.

Một số vị trí vùng thấp trúng ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập cục bộ.

Ông Đỗ Đăng Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đã chuẩn bị các điểm sơ tán khi xảy ra ngập sâu:

“Hiện nay, phương án di dời dân cũng đã được Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Đông Sơn thông qua. Chúng tôi chọn các điểm như nhà văn hóa thôn, rồi các hộ dân có nhà kiên cố để đưa những bà con có nhà ở không an toàn đến các điểm này, để bà con ở an toàn khi nước lớn”, ông Đỗ Đăng Khánh nói.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 6 đến 8/10, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại trạm Bình Trị 565 mm, Bình Tân là 474 mm, Bình Phước là 450 mm và Trà Thanh 409 mm.

Lực lượng chức năng di dời vật nuôi của những hộn dân bị ngập đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ tại xã Vạn Tường (huyện Bình Sơn cũ), phường Trương Quang Trọng (huyện Sơn Tịnh cũ), xã Bình Sơn và xã Bình Minh. Riêng thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường, nước ngập khoảng 1 mét. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, gia súc đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng xã Đông Sơn chốt chặn tại những đoạn đường bị ngập.

Tại xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cũ), mưa lớn gây sạt lở khoảng 20 mét taluy tuyến đường liên thôn Mường Hoong - Ngọc Nang. Chính quyền địa phương đã giăng dây cảnh báo và theo dõi diễn biến khu vực này.

Trước tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, lũ quét bố trí lực lượng tại các điểm xung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.