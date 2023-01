“Chinh phục đại học hàng đầu thế giới” cùng BIDV và Crimson

Trong những năm qua, đã có hàng chục nghìn học sinh Việt Nam lựa chọn du học tại nước ngoài để khám phá, học hỏi những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Không ít du học sinh đã xuất sắc trúng tuyển tại các trường đại học Top đầu thế giới thuộc khối Ivy League, Oxford, Cambridge… Tuy nhiên, quy trình và cách thức ứng tuyển thành công vẫn còn là nỗi trăn trở của nhiều bạn học sinh khi có kế hoạch du học.

BIDV và Crimson đã hợp tác tổ chức sự kiện “Chinh phục đại học hàng đầu thế giới”

Với chung một mong muốn trở thành bệ phóng cho học sinh Việt Nam vượt qua các rào cản về địa lý, điều kiện kinh tế… hiện thực hóa ước mơ học tập ở môi trường quốc tế, BIDV và Crimson đã hợp tác tổ chức sự kiện “Chinh phục đại học hàng đầu thế giới”. Tại sự kiện, nhiều thông tin hữu ích từ cố vấn chiến lược của Crimson, chuyên gia tài chính của BIDV cũng như của chính các bạn học sinh và phụ huynh đã thành công bước vào cánh cổng đại học Top đầu thế giới đã được chia sẻ, lan tỏa.

Phù Bảo Nghi xuất sắc trúng tuyển 3 đại học danh tiếng tại Mỹ chia sẻ tại sự kiện

Cũng tại sự kiện, BIDV chính thức ra mắt tính năng Chuyển tiền quốc tế trên BIDV SmartBanking với giao diện đơn giản, thân thiện. Ở bất cứ đâu, khách hàng đều có thể thực hiện chuyển tiền nhanh chóng, đơn giản tới người thân đang sinh sống, học tập, làm việc tại nước ngoài mà không cần tới trụ sở ngân hàng. Đặc biệt, hưởng ứng mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, từ nay đến 31/03/2023, BIDV miễn phí chuyển tiền quốc tế trên SmartBanking để hỗ trợ, khuyến khích khách hàng trải nghiệm tiện ích số.

Hướng dẫn Chuyển tiền quốc tế trên SmartBanking tại đây: https://youtu.be/3r8yQxgLywY

Bên cạnh dịch vụ Chuyển tiền quốc tế, BIDV còn đem đến trọn bộ giải pháp tài chính dành cho học sinh, sinh viên có nhu cầu du học như: Hỗ trợ cho vay thanh toán tiền học phí và chi phí sinh hoạt trong quá trình du học; Miễn phí dịch vụ chứng minh tài chính; Hỗ trợ cấp Giấy chứng nhận tham gia chương trình An sinh xã hội của BIDV khi mở tài khoản Tiền gửi tích lũy ước mơ hoặc đã tham gia các chương trình An sinh xã hội do BIDV phát động; Dịch vụ chuyển tiền quốc tế nhanh chóng (Chuyển tiền du học, sinh hoạt phí, định cư, du lịch, mua sắm, khám chữa bệnh...).

Đại diện BIDV chia sẻ về các dịch vụ tài chính hỗ trợ du học sinh và phụ huynh

Với sự thành công của sự kiện lần này, BIDV và Crimson mong muốn tiếp tục hợp tác để tổ chức nhiều sự kiện tương tự trong tương lai, đem đến cơ hội tiếp cận các đại học hàng đầu thế giới cho hàng triệu học sinh, sinh viên Việt Nam./.