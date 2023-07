“Cơn sóng 8Wonder” tiếp tục càn quét cộng đồng mạng Việt Nam

Vạn chủ đề 8Wonder “chiếm sóng” toàn cõi mạng

Đêm qua, hitmaker huyền thoại của âm nhạc đương đại Charlie Puth đăng trên trang cá nhân khoảnh khắc cực phiêu của anh tại siêu đại nhạc hội 8Wonder với hashtag #8Wondermusicfestival. Thống kê xu hướng mạng xã hội của Younet cho thấy, chỉ sau chưa đầy 24 giờ, 8Wonder đã chính thức “chiếm sóng” toàn cõi mạng với gần 50 nghìn chủ đề thảo luận với chỉ số tích cực cao.

Hàng nghìn clip lan truyền những màn trình diễn cực chất cháy của Charlie Puth, phong thái sân khấu cực đỉnh, biểu cảm siêu đáng yêu, hài hước của chàng nghệ sĩ tài hoa thu hút hàng triệu lượt xem trên tiktok, facebook…

Vẫn là những ca khúc quen thuộc nhưng độ lan toả mạnh mẽ của chàng nghệ sĩ này sau 8Wonder là điều không thể chối cãi. Trong đêm diễn, “ông hoàng hitmaker hàng đầu thế giới” đã ngẫu hứng gọi siêu lễ hội âm nhạc tại VinWonders Nha Trang là “Charlie Slash Vietnam Live Experience”. Người hâm mộ Việt Nam không thể ngừng nhún nhảy theo vì độ hot của anh và siêu đại nhạc hội 8Wonder.

Quảng trường Wonder Square 10.000 m2, sân khấu mang concept đặc trưng đại dương huyền ảo với điểm nhấn là hình ảnh đầu sứa khổng lồ, kết hợp cùng hệ thống âm thanh, hiệu ứng và hơn 70 đèn LED công nghệ mới nhất cũng khiến khán giả “ngả mũ thán phục”. Tất cả hội tụ làm nên “kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder”.

Không chỉ một mình Charlie Puth được dõi theo nhất cử nhất động trong lần đầu đến Việt Nam, những ngôi sao hàng đầu của Vpop cũng thu hút sự chú ý trong mỗi bài đăng trên mạng xã hội về mọi thứ liên quan đến 8Wonder và Vinpearl Nha Trang.

Những phần trình diễn mãn nhãn và thăng hoa của các nghệ sĩ VPOP cũng được lan truyền liên tục trên mạng xã hội. Hiệu ứng khói lửa trong phần trình diễn Xin hãy thứ tha, Keep me in love của Hồ Ngọc Hà hay sự kết hợp giữa 2 thế hệ nghệ sĩ tài năng Hà Anh Tuấn – Mono bùng nổ cùng vũ đoàn và từng điểm nhấn sân khấu độc đáo tạo nên những khung cảnh đỉnh cao, khuấy động khán giả không ngừng nghỉ trong hơn 6 tiếng đồng hồ.

Hà Anh Tuấn ý nhị khen ngợi chiếc bánh welcome ngọt ngào và hoa đón “ấm áp" của Vinpearl thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam. Anh là nghệ sĩ đến sớm nhất để chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần trình diễn tại 8Wonder.

Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà liên tục check-in Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay từ khi đến đảo nghỉ dưỡng và tập duyệt trước siêu đại nhạc hội 8Wonder. Cô khoe trên story bàn chào mừng vô cùng dễ thương với hình ảnh đông đủ cả gia đình dù 3 con không hộ tống mẹ trong chuyến đi này. Clip siêu đáng yêu này nhanh chóng hút fan khi nữ ca sĩ đăng tải.

Đẳng cấp của đảo du lịch hot nhất mùa hè

Là tâm điểm mùa hè của du lịch Việt Nam, Vinpearl Nha Trang hội đủ hệ sinh thái nghỉ dưỡng 5 sao – chuỗi hội hè giải trí, trải nghiệm hấp dẫn bậc nhất khu vực.

Không đơn thuần chỉ có nghệ sĩ trình diễn, tại 8Wonder, du khách còn có thể check-in với các tiểu cảnh điểm nhấn phong cách Installation Art, xem bài Tarot, vẽ Henna, trang điểm và làm tóc, tương tác với các vũ công trống LED sôi động… Xung quanh siêu đại nhạc hội là Lễ hội đặc sản bản địa, Đại chiến thế giới nước phiên bản 8Wonder và muôn vàn hội hè bất tận, trò chơi đỉnh cao… thăng hoa trong ngày cuối cùng của lễ hội biển quốc tế thường niên WonderFest 2023.

Đặc biệt, khu vực triển lãm theo phong cách 8Wonder của VinFast được thiết kế đầy nghệ thuật mang lại không gian thưởng lãm và trải nghiệm hệ sinh thái thuần điện trọn vẹn đầu tiên trên thế giới từ xe đạp – xe máy – ô tô – xe buýt… Dấu ấn công nghệ tương lai đặc biệt của VinFast tạo nên điểm nhấn đặc biệt tại 8Wonder.

Siêu đại nhạc hội 8Wonder vừa khép lại, tiệc đêm After Party đã tiếp nối náo nhiệt không ngừng tại Imperial Club. Du khách được vẽ nghệ thuật phản quang lên mặt để hoà mình vào không khí sôi động của những màn trình diễn nghệ thuật của các club dancer, trình diễn Flair Bartending vô cùng sôi động và thú vị…

Chờ đón du khách sau những giây phút “bung xoã mùa hè” là không gian nghỉ dưỡng miền biển nhiệt đới hoàn hảo của Vinpearl Nha Trang. Nơi đây sở hữu khuôn viên rợp bóng cây xanh mát, những khu nghỉ dưỡng riêng tư nối liền bờ biển trải dài theo bờ cát trắng, toạ lạc trọn vẹn giữa vịnh biển xinh đẹp. Mùa hè nhiệt đới sẽ trở nên hoàn hảo khi du khách được đắm mình trong làn nước sảng khoái, mát lành, thưởng thức set trà chiều và trái cây một cách bình yên và thảnh thơi tuyệt đối.

Sự đa dạng về phong vị ẩm thực của khu nghỉ dưỡng sẽ đưa du khách chu du qua hành trình ẩm thực năm châu. Đại tiệc buffet trăm món Á – Âu luân phiên thay đổi tròn vị. Hàng loạt nhà hàng sở hữu tầm nhìn tuyệt mĩ hướng biển: Lagoon, Ocean View... hay điểm hẹn món ngon Trung Hoa Bách Giai… sẽ mang đến cho du khách những đại tiệc hải sản tươi ngon, tinh hoa phong vị các nước và những màn trình diễn ẩm thực vô cùng thú vị.

Độc đáo và thậm chí có phần vượt trội so với nhiều lễ hội âm nhạc lớn trên thế giới, 8Wonder khẳng định ngay trong lần ra mắt đầu tiên dấu ấn của một siêu đại nhạc hội đẳng cấp toàn cầu, tiên phong kiến tạo xu hướng kỳ nghỉ âm nhạc đỉnh cao, xứng tầm trải nghiệm thế giới.