Co.op Food bước vào cuộc đua trải nghiệm trong thị trường bán lẻ tiện lợi

Không chỉ làm mới diện mạo cửa hàng, Co.op Food thế hệ mới được phát triển theo hướng hiện đại hóa trải nghiệm mua sắm thực phẩm tiện lợi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng đô thị về tốc độ, tính trực quan, sự tiện lợi và xu hướng tiêu dùng xanh – khỏe – linh hoạt.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op trao tặng các phần quà đến hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trẻ hóa không gian mua sắm, tăng trải nghiệm cho khách hàng đô thị

5 cửa hàng Co.op Food New Concept đầu tiên gồm Co.op Food Hàn Thuyên, Co.op Food Trịnh Đình Trọng và Co.op Food Chợ Giãn Dân tại TP.HCM; Co.op Food Chung cư Topaz Twins tại Đồng Nai; cùng Co.op Food Lê Hồng Phong tại Cần Thơ. Đây là những cửa hàng được Saigon Co.op lựa chọn triển khai thí điểm mô hình mới với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào ba giá trị cốt lõi “An toàn – Tiện lợi – Tươi ngon”.

Toàn bộ không gian cửa hàng được thiết kế theo hướng mở, hiện đại và trực quan hơn nhằm phù hợp với xu hướng mua sắm nhanh của người tiêu dùng đô thị. Các ngành hàng được bố trí rõ ràng, lối di chuyển thông thoáng giúp khách hàng dễ tìm kiếm sản phẩm và rút ngắn thời gian mua sắm. Hệ thống quầy kệ, bảng thông tin và ánh sáng cũng được đầu tư đồng bộ để tăng tính nhận diện, tạo cảm giác thân thiện nhưng vẫn trẻ trung và hiện đại hơn so với mô hình trước đây.

Đặc biệt, nhiều tiện ích mới được tích hợp ngay tại điểm bán như mã QR tra cứu thông tin sản phẩm, chương trình ưu đãi và khu vực thanh toán được sắp xếp lại theo hướng tối ưu tốc độ phục vụ.

Mở rộng ngành hàng theo xu hướng sống xanh, sống khỏe

Song song với việc thay đổi không gian, Co.op Food New Concept cũng được tái cấu trúc danh mục hàng hóa theo hướng phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại. Bên cạnh nhóm thực phẩm tươi sống vốn là thế mạnh, hệ thống tăng cường thêm các nhóm hàng được người tiêu dùng trẻ và gia đình đô thị quan tâm như trái cây nhập khẩu, thực phẩm dinh dưỡng, bánh tươi, sản phẩm đông mát tuyển chọn cùng các mặt hàng phục vụ xu hướng sống xanh, sống khỏe.

Riêng khu vực thực phẩm tươi sống được đầu tư hệ thống trưng bày mới với khay gỗ và ánh sáng chuyên dụng nhằm tăng cảm quan tươi ngon, sạch sẽ và dễ lựa chọn hơn cho khách hàng. Các nhóm sản phẩm tiện lợi phục vụ nhu cầu chế biến nhanh, tiêu dùng nhanh hằng ngày cũng được bổ sung nhiều hơn để phù hợp với nhịp sinh hoạt bận rộn của người dân đô thị.

Co.op Food vẫn duy trì tỷ lệ hơn 90% hàng Việt trong cơ cấu kinh doanh. Đây tiếp tục là cam kết xuyên suốt của Saigon Co.op trong việc ưu tiên hàng hóa trong nước, đồng hành cùng nhà cung cấp Việt Nam và đưa sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Đẩy mạnh kết nối khách hàng và lan tỏa giá trị cộng đồng

Nhân dịp khai trương, bên cạnh nhiều hoạt động ưu đãi dành cho khách hàng, Co.op Food cũng trao tặng 40 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn phường Thủ Đức và phường Tân Thới Hiệp. Hoạt động là sự sẻ chia, tiếp nối tinh thần gắn kết cộng đồng, đồng hành cùng người dân địa phương của hệ thống bán lẻ Saigon Co.op trong suốt nhiều năm qua.

Trong ngày khai trương 29/05/2026, khách hàng thành viên Bạc, Vàng và Bạch Kim có hóa đơn từ 300.000 đồng sẽ được nhân đôi điểm thưởng. Từ ngày 29/05 đến 04/06/2026, khách hàng mới đăng ký thẻ thành viên sẽ được tặng nước rửa chén Co.op Happy Chanh sả 750g.

Bên cạnh đó, chương trình “Khai trương rộn ràng – Đến là có quà” diễn ra từ ngày 01/06 đến 27/06/2026 dành cho khách hàng thành viên với hình thức tích lũy dấu mộc theo hóa đơn mua sắm để nhận các phần quà như túi canvas, dầu ăn Co.op Happy, giấy rút Co.op và gạo thơm mùa vàng ST25 Co.op Finest.

Trong 3 ngày đầu khai trương từ 29/05 đến 31/05/2026, khách hàng mua sắm với hóa đơn từ 300.000 đồng sẽ được tặng vỉ trứng gà Co.op Happy. Song song đó, chương trình “Biệt đội táo nhí” dành cho các em nhỏ dưới 12 tuổi cũng được triển khai trong 4 ngày đầu khai trương với các phần quà sticker dành tặng các bé khi đến mua sắm cùng gia đình.

Trong thời gian tới, Saigon Co.op sẽ tiếp tục mở rộng mô hình Co.op Food New Concept, đồng thời đẩy mạnh tích hợp công nghệ như đặt hàng qua ứng dụng, giao hàng nhanh, thanh toán đa phương thức và kết nối đồng bộ giữa hệ thống bán lẻ trực tiếp với nền tảng trực tuyến. Định hướng này nhằm đáp ứng xu hướng mua sắm linh hoạt, đa kênh của người tiêu dùng hiện đại, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế của Co.op Food trong phân khúc cửa hàng thực phẩm tiện lợi tại thị trường đô thị.