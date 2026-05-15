Saigon Co.op kích cầu tiêu dùng đầu hè đồng hành cùng người nội trợ Việt

Thứ Sáu, 11:28, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng này, từ 14/5 đến 27/5, Saigon Co.op triển khai chương trình “Cảm ơn người nội trợ đảm đang” trên toàn hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart Pro, Co.op Food, FineLife, Co.op Smile và Co.op Online.

Trong bối cảnh thời tiết đầu hè nắng nóng xen kẽ những cơn mưa chuyển mùa, nhu cầu mua sắm thực phẩm tươi ngon, thanh mát và tiết kiệm của các gia đình ngày càng gia tăng. Nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng này, từ 14/5 đến 27/5, Saigon Co.op triển khai chương trình “Cảm ơn người nội trợ đảm đang” trên toàn hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart Pro, Co.op Food, FineLife, Co.op Smile và Co.op Online. Chương trình áp dụng ưu đãi đến 50% cho hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu cùng chuỗi lễ hội nông sản theo mùa, tiếp tục đồng hành cùng người nội trợ Việt chăm lo bữa cơm gia đình.

saigon co.op kich cau tieu dung dau he dong hanh cung nguoi noi tro viet hinh anh 1
Khách hàng lựa chọn thực phẩm tươi sống tại Saigon Co.op cho bữa ăn gia đình ngày hè

Thực phẩm tươi lên ngôi, mâm cơm mùa hè thêm phong phú

Điểm nhấn của chương trình là “Lễ hội trái cây mùa hè” và “Lễ hội rau nhiệt đới” với nhiều mặt hàng nông sản tươi theo mùa được giảm giá hấp dẫn.

Cụ thể, từ ngày 14/5 đến 27/5, nhiều loại trái cây nhập khẩu và nội địa như táo bi đỏ New Zealand, táo Envy Mỹ, kiwi vàng New Zealand, nho xanh không hạt Chile, sầu riêng Sáu Ri, mận hậu, vải, dưa lưới… giảm đến 15%, mang đến thêm lựa chọn thanh mát cho bữa ăn gia đình trong mùa hè.

Song song đó, nhiều loại rau củ quen thuộc như bí đao, bầu, khổ qua, cải bẹ xanh, cải ngọt… được giảm giá đến 30% hoặc tặng kèm nông sản trong khuôn khổ “Lễ hội rau nhiệt đới” diễn ra từ ngày 14/5 đến 20/5. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá thu, thịt heo, thịt gà, trứng gà… cũng được luân phiên ưu đãi đến 30%.

Ưu đãi phủ rộng hơn 1.000 sản phẩm, mua sắm thả ga còn nhận quà xinh

Không chỉ tập trung vào thực phẩm tươi, chương trình còn giảm giá đến 50% cho hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu như gia vị, dầu ăn, thực phẩm khô, đông lạnh, hàng gia dụng, đồ dùng và may mặc, đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Từ ngày 14/5 đến 27/5, khách hàng thành viên mua sản phẩm Snickers từ 119.000 đồng như túi 3 thanh kẹo chocolate 51g, sô cô la đen hạnh nhân 40g, sô cô la nhân đậu phộng vị dâu 40g sẽ được tặng túi chần bông Snickers tiện dụng trong chương trình “Sắm ngọt ngào – nhận túi xinh”.

Đặc biệt, trong hai ngày 14–15/5, 30 khách hàng thành viên đầu tiên tại mỗi Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra có hóa đơn từ 300.000 đồng sẽ được tặng món quà tri ân từ hệ thống là 1 thanh sô cô la Snickers nhân đậu phộng vị dâu.

saigon co.op kich cau tieu dung dau he dong hanh cung nguoi noi tro viet hinh anh 2
Saigon Co.op tăng cường trái cây nhập khẩu và nội địa đồng loạt giảm giá, phục vụ nhu cầu giải nhiệt mùa hè

Đẩy mạnh mua sắm online, tối ưu trải nghiệm tiêu dùng

Bắt nhịp xu hướng tiêu dùng tiện lợi, Co.op Online mang đến giải pháp “đi chợ tại nhà” linh hoạt cho người tiêu dùng trong những ngày nắng nóng, với ưu đãi đến 50% cho nhiều ngành hàng. Chỉ với vài thao tác, khách hàng có thể nhanh chóng hoàn tất giỏ hàng và tiết kiệm thời gian mua sắm.

Từ ngày 20/5 đến 27/5, Co.op Online triển khai deal “trợ thủ vàng” với loạt mã giảm hấp dẫn: giảm đến 30.000 đồng cho đơn hàng từ 480.000 đồng khi mua thực phẩm tươi sống và sản phẩm dinh dưỡng; giảm 22.000 đồng cho đơn hàng từ 280.000 đồng đối với nhóm hàng chăm sóc cá nhân.

Đặc biệt, 20 khách hàng đầu tiên sử dụng đồng thời hai mã giảm giá và hoàn tất đơn hàng sớm nhất sẽ nhận giỏ quà Hàng Nhãn Riêng Co.op trị giá 500.000 đồng.

Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò của nhà bán lẻ thuần Việt trong việc nắm bắt nhanh nhịp tiêu dùng và đáp ứng linh hoạt theo từng giai đoạn nhu cầu của người dân. Hệ thống không ngừng tối ưu danh mục hàng hóa, mở rộng kết nối nông sản trong nước, đồng thời tăng cường trải nghiệm mua sắm tại cả siêu thị và nền tảng online để phù hợp hơn với thói quen tiêu dùng đang thay đổi ngày càng nhanh chóng.

CTV Hồng Châu/VOV.VN
Tin liên quan

Saigon Co.op khởi công Co.opmart Thủ Thừa, mở rộng mạng lưới bán lẻ tại Tây Ninh

VOV.VN - Saigon Co.op phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa tổ chức lễ khởi công siêu thị Co.opmart Thủ Thừa tại Khu đô thị Agora City, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh.

Saigon Co.op đẩy mạnh tiêu thụ hàng OCOP, hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Việt Nam

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4), Saigon Co.op triển khai chương trình “Mừng Ngày Hợp tác xã – Tôn vinh chất lượng Việt” từ ngày 9/4 đến 22/4 tại 800 điểm bán trên toàn quốc gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket...

Saigon Co.op mang “siêu thị đất liền” ra đặc khu Côn Đảo với Phiên chợ nghĩa tình

VOV.VN - Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tổ chức chương trình “Phiên chợ Nghĩa tình biển đảo” tại đặc khu Côn Đảo, mang nhiều mặt hàng thiết yếu từ đất liền phục vụ miễn phí hơn 800 cán bộ, chiến sĩ và giáo viên đang sinh sống, công tác trên đảo.

8 công dụng của củ đậu khiến nhiều người bất ngờ

VOV.VN - Củ đậu chứa chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Không chỉ hỗ trợ giảm cân, tốt cho tim mạch, loại củ dân dã này còn mang đến nhiều công dụng bất ngờ mà không phải ai cũng biết.

Suýt tắc đường thở vì thói quen nhai đá lạnh giải nhiệt

VOV.VN - Một người đàn ông 66 tuổi ở Hà Nội vừa thoát cơn nguy kịch sau khi bị áp xe amidan gây chít hẹp đường thở cấp tính. Nguyên nhân được cho là liên quan đến thói quen uống nước đá và nhai đá lạnh ngay sau khi đi nắng hoặc vận động mạnh để giải nhiệt.

Jonathan Anderson định hình Dior và xu hướng thời trang 2027 sau show tại LACMA

VOV.VN - Jonathan Anderson mở ra chương mới cho Dior bằng show Cruise 2027 tại LACMA, nơi thời trang, điện ảnh và văn hóa mạng xã hội hòa làm một. Đêm diễn với xe mui trần cổ, ánh sáng kiểu Hollywood và dàn sao hạng A được xem như tín hiệu cho xu hướng thời trang cao cấp năm tới.

