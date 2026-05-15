Saigon Co.op đồng hành tiêu thụ mận hậu Sơn La, giá tốt hơn thị trường đến 50%

Thứ Sáu, 19:44, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/5, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La chính thức khởi động “Lễ hội mận hậu Sơn La” trên toàn hệ thống bán lẻ Saigon Co.op.

Chương trình đưa đặc sản mận hậu Sơn La – được ví như “cherry của Việt Nam” – đến hơn 800 điểm bán trên cả nước và phục vụ trên các chuyến bay, góp phần quảng bá nông sản vùng miền, lan tỏa giá trị ẩm thực Việt và nâng tầm đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

saigon co.op dong hanh tieu thu man hau son la, gia tot hon thi truong den 50 hinh anh 1
Lễ hội mận hậu Sơn La ưu đãi giá tốt giảm giá đến 50% áp dụng trên toàn hệ thống bán lẻ Saigon Co.op

Thông qua chương trình, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối tiêu thụ nông sản Việt, đồng hành cùng các hợp tác xã, hộ nông dân và nhà sản xuất địa phương trong hành trình phát triển bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Trong tuần đầu triển khai, Saigon Co.op dự kiến tiêu thụ hơn 300 tấn mận hậu được thu hoạch từ vùng nguyên liệu xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La. Sản phẩm đưa vào kinh doanh đều đạt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, VietGAP, GlobalGAP, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ cơ quan chức năng.

Đặc biệt, từ ngày 15/5 đến 21/5, mận hậu Sơn La được bán với giá ưu đãi chỉ từ 20.900 đồng/kg – thấp hơn thị trường đến 50% – tại hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife… trên toàn quốc.

Bên cạnh việc bố trí các vị trí trưng bày nổi bật, hệ thống Co.opmart và Co.opXtra còn tổ chức dùng thử sản phẩm để khách hàng trực tiếp trải nghiệm hương vị đặc trưng của mận hậu đầu mùa với lớp phấn trắng tự nhiên, vỏ mỏng, vị ngọt thanh xen lẫn chút chua nhẹ và độ giòn tươi đặc trưng.

Để đưa đặc sản vùng cao đến tay người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất, Saigon Co.op đã chủ động chuẩn bị đồng bộ từ kho bãi, vận chuyển, bảo quản đến phân phối. Việc mở rộng liên kết vùng nguyên liệu đến các tỉnh Tây Bắc không chỉ giúp hệ thống đa dạng nguồn cung nông sản Việt mà còn góp phần đưa đặc sản địa phương tiếp cận thị trường hiện đại, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người nông dân.

saigon co.op dong hanh tieu thu man hau son la, gia tot hon thi truong den 50 hinh anh 2
Đại diện Saigon Co.op và Hợp tác xã Kiên Cường cam kết tiêu thụ mận hậu Sơn La vào hệ thống Saigon Co.op

Việc hợp tác ký kết với hợp tác xã Kiên Cường thuộc xã Phiên Khoài (Sơn La) để đưa quả mận hậu Sơn La vào hệ thống Saigon Co.op thể hiện vai trò tiên phong của Saigon Co.op trong công tác bình ổn thị trường, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và thúc đẩy liên kết bền vững giữa nhà bán lẻ – nhà sản xuất – địa phương.

Trong thời gian tới, Saigon Co.op sẽ tiếp tục triển khai nhiều lễ hội nông sản vùng miền tương tự nhằm hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt, quảng bá sản phẩm OCOP, đồng thời gia tăng trải nghiệm mua sắm cho khách hàng tại hệ thống bán lẻ Saigon Co.op trên toàn quốc.

CTV Hồng Đào/VOV.VN
