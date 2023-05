Co.opmart vừa online và offline mừng ngày của mẹ

Đặt yếu tố sức khỏe làm trọng tâm, chương trình tung ra thị trường hơn 200 mặt hàng dinh dưỡng (sữa, các chế phẩm từ sữa, nước yến …); các mặt hàng thuộc lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp (sữa tắm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt …); các loại thực phẩm cho bữa ăn gia đình … được giảm giá từ 14 – 50%.

Tại siêu thị cao cấp Finelife trong 2 ngày 13 và 14/05, khách hàng sẽ được tham gia chương trình mua 1 tặng 1 khi mua hoa tươi ở đây. Các kênh online của Saigon Co.op đồng loạt tổ chức những chương trình nhằm như món quà dành cho người phụ nữ của gia đình.

Các chương trình khuyến mãi nổi bật gồm:

• Flash sale đổ bộ - Rầm rộ ngày cuối tuần (13/05 – 14/05 và 19/05 – 21/05) giảm giá lên đến 34% cho các sản phẩm xoài keo, bánh Karo các loại, bánh croissant socola & vani, xúc xích, chả giò CJ Cầu Tre, mì spaghetti, dầu giấm trộn salad, nước rửa chén Siêu Sạch, nước rửa tay Lifebuoy, nước giặt Maxkleen, kem đánh răng Colgate…

• Cùng mẹ vào bếp – Yêu thương là sẻ chia giảm giá từ 15% đến 30% cùng với quà tặng kèm hấp dẫn áp dụng cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ gồm thực phẩm dinh dưỡng, sữa, nước yến sào, mật ong, trái cây, rau củ quả, thịt cá…

• Gửi đến mẹ - Người tuyệt vời nhất ưu đãi các sản phẩm quần áo kiểu, đồ độ mặc nhà, áo khoác, đầm kiểu nữ các loại… với giá giảm từ 20% đến 50%.

• Mua nhiều ưu đãi lớn với giá siêu hời chỉ từ 24.900 đ đến 150.000 đ áp dụng với sản phẩm thứ 2,4,6…cùng loại gồm sản phẩm giặt rửa, chăm sóc cơ thể, thực phẩm công nghệ, may mặc.

• Siêu ưu đãi (12/5-14/5 và 19/5-21/5) với giá giảm sâu lên đến 44% cho một số sản phẩm đồ dùng, may mặc, hoá phẩm và thực phẩm công nghệ khi khách hàng mua sắm với hoá đơn từ 300.000 đ trở lên.

• Giá sốc giảm tận gốc giảm giá lên đến 50% hoặc mua 1 tặng 1 với giá “vốn” giảm tận gốc áp dụng cho sản phẩm công nghệ, đồ dùng, hoá phẩm và may mặc.

• Cuộc thi “Lời con chưa nói” diễn ra từ nay đến 24/5. Người thi thực hiện các bước đơn giản Like và Follow fanpage Co.opmart - Bạn của mọi nhà. Viết cảm nghĩ theo các nội dung về tình cảm dành cho mẹ kèm hình ảnh/video liên quan và hashtag #meyeu #cooponline #coopmart #gotit đăng lên trang cá nhân. Top 05 nội dung hay kèm ảnh đẹp và thực hiện đủ bước theo thể lệ sẽ nhận được 01 E-voucher Got It trị giá 1.000.000đ. Voucher có thể sử dụng như tiền mặt, thanh toán trực tiếp/online qua web/app tại hơn 300 thương hiệu nổi tiếng toàn quốc.

• Tuần lễ hot deal ngày của mẹ từ 14/5 đến 20/5, diễn ra tại website mua sắm trực tuyến Saigon Co.op https://cooponline.vn/ và ứng dụng trên điện thoại Saigon Co.op với các sản phẩm giảm sốc lên đến 50%. Đặc biệt, Flash sale duy nhất Chủ nhật, 14/5 với các sản phẩm mua một tặng một, giá bẻ đôi với giá chỉ từ 29.700 đ đến 160.000 đ gồm sữa tươi tiệt trùng Reta milk ID, nhụy hoa nghệ tây Dĩnh Trần, nước giặt Blue hương nước hoa/thảo mộc, Sữa tắm Double Rich...