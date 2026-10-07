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Đà Nẵng lan tỏa tinh thần tiết kiệm năng lượng từ nhà máy đến hộ gia đình

Thứ Tư, 09:23, 07/10/2026
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VOV.VN - Những năm gần đây, người dân, doanh nghiệp sản xuất ở thành phố Đà Nẵng chủ động sử dụng điện mặt trời mái nhà, áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện, lấy ánh sáng tự nhiên, vận hành thông minh… Các giải pháp này hướng đến sử dụng năng lượng xanh, góp phần giảm phác thải khí Carbon, bảo vệ môi trường.

Nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã chủ động chuyển đổi mô hình sử dụng năng lượng theo hướng hiệu quả và bền vững hơn theo Nghị định số 58 ngày 3/3/2025 của Chính phủ. Là một trong những doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng đã tích cực triển khai hàng loạt giải pháp tối ưu trong công tác tiết kiệm năng lượng. Doanh nghiệp này đầu tư các dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Đức và Ý như hệ thống luyện kín, máy lưu hóa, máy thành hình… giúp nâng cao hiệu suất và giảm đáng kể mức tiêu hao năng lượng.

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Hệ thống điện mặt trời mái nhà ở Công ty Cao su Đà Nẵng

Bên cạnh đó, việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 4MW, cùng với chuyển đổi sang hệ thống chiếu sáng LED đã giúp doanh nghiệp cắt giảm đáng kể chi phí vận hành. Không chỉ dừng ở đầu tư thiết bị, công ty còn chú trọng xây dựng văn hóa tiết kiệm năng lượng trong toàn bộ đội ngũ cán bộ, công nhân viên thông qua các chương trình sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Ông Phan Chí Công, Trưởng phòng kỹ thuật- cơ năng, Công ty Cao su Đà Nẵng cho biết, đơn vị là một trong những doanh nghiệp có sản lượng điện tiêu thụ lớn của thành phố. Trung bình một tháng doanh nghiệp tiêu thụ từ 7 đến 8 triệu kwh, chi phi khoảng 12 tỷ đồng, như vậy mỗi năm khoảng 130 tỷ đồng tiền điện. Do vậy, đơn vị này chủ động lắp đặt, nâng dần tỷ lệ sử dụng năng lượng mái nhà vừa tiết kiệm điện, giảm chi phí và giảm lượng phác thải Carbon.

Ông Phan Chí Công cho biết, trong lộ trình 3 đến 5 năm tới Công ty tiếp tục tăng sử dụng điện mặt trời mái nhà để giảm phác thải Carbon, sử dụng năng lượng xanh: “Đối với doanh nghiệp như DRC thì việc đầu tư điện mặt trời mái nhà mang lại hiệu quả thiết thực. Trước hết giúp cho doanh nghiệp tận dụng được nguồn năng lượng sạch, góp phần giảm các chi phí trong sản xuất kinh doanh. Thứ hai là giảm bớt tải lên lưới điện quốc gia, thể hiện được trách nhiệm của công ty trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Việc đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà cũng nằm trong kế hoạch dài hạn của ban lãnh đạo công ty”.

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Hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt ở Công ty TNHH Daiwa Việt Nam

Công ty TNHH Daiwa Việt Nam ở Khu Công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cũng là một trong những nhà đơn vị chủ động chuyển đổi sang sử dụng năng lượng xanh. Với quy mô gần 4.000 công nhân, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm là mục tiêu quan trọng.

Ông Trần Quang Duy, Trưởng phòng kỹ thuật tổng hợp Công ty TNHH Daiwa Việt Nam cho biết, hiện đơn vị đã lắp đặt 2.000 tấm pin năng lượng mặt trời, tổng công suất 1 Me ga woát pick. Trung bình 1 năm, điện năng lượng mặt trời sản xuất được 400 ngàn kwh, giúp giảm chi phí sản xuất, giảm phác thải khí các bon. Theo ông Trần Quang Duy cho biết, 1 tháng nhà máy tiêu thụ khoảng 3,5 tỷ đồng tiện điện, nhưng khi có điện mặt trời thì giảm được 10% tổng chi phí tiền điện.

Ông Trần Quang Duy cho biết, thời gian tới đơn vị tiếp tục mở rộng diện tích lắp điện mặt trời mái nhà: “Lắp đặt điện mặt trời mái nhà giúp giảm phác thải CO2, làm cho môi trường sạch hơn, đây cũng là một trong những chiến lược trọng tâm của Công ty. Trong 1 năm vừa qua sử dụng năng lượng mặt trời rất hữu ích thì sắp tới sẽ tiếp tục triển khai tại các phân xưởng khác. Tổng diện tích hiện hữu sử dụng hơn 6.000 m2, nếu lắp đầy công suất thì có thể nâng lên 4 đến 5 Mw".

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Điện mặt trời mái nhà là giải pháp sử dụng năng lượng xanh hiệu quả

Không chỉ Doanh nghiệp và người dân ở thành phố Đà Nẵng cũng đang tích cực lắp điện mặt trời mái nhà để tiết kiệm tiền điện và giám phác thải khí Carbon. Đến thời điểm này, toàn thành phố Đà Nẵng có gần 6.900 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 400 Mega oát pick.

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Công ty Cao su Đà Nẵng là một trong những đơn vị sử dụng điện lớn của thành phố

Ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, ngành điện đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà: “Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo đúng quy định tại Nghị định số 58 của Chính phủ. Định hướng của ngành điện là khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế, ưu tiên sử dụng điện tại chỗ nhằm phục vụ nhu cầu của chính khách hàng. Qua đó góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện lúc cao điểm, thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”.

 

Thành Long/VOV-miền Trung
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