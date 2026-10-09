Dabaco tăng cường quan hệ hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đây là dịp để DABACO tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Học viện, thúc đẩy trao đổi về nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp Việt Nam.

Trong không khí trang trọng, phấn khởi của những ngày kỷ niệm, Tập đoàn DABACO Việt Nam trân trọng gửi tới tập thể lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dấu mốc 70 năm xây dựng và phát triển (12/10/1956 – 12/10/2026).

DABACO đánh giá cao những thành tựu và đóng góp quan trọng của Học viện trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và kinh tế đất nước.

Coi trọng quan hệ hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi bên

Trong khuôn khổ chương trình buổi sáng, ông Nguyễn Khắc Thảo tham dự Lễ trao học bổng doanh nghiệp năm 2026, cùng lãnh đạo Học viện và đại diện các doanh nghiệp trao học bổng, động viên, khuyến khích sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt.

Hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ; đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước.

Buổi chiều cùng ngày, Tổng Giám đốc DABACO tham dự Hội nghị “70 năm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp cùng kiến tạo tương lai”, trong đó có phiên đối thoại chiến lược về nguồn nhân lực, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong 5-10 năm tới.

DABACO hoan nghênh sáng kiến của Học viện trong việc tổ chức diễn đàn đối thoại, tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, xác định nhu cầu và khả năng hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Tập đoàn khẳng định luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong đó có Học viện Nông nghiệp Việt Nam; đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên trên cơ sở phát huy thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu của Học viện và kinh nghiệm, năng lực tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp.

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, DABACO xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những yếu tố có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Thực hiện định hướng DABACO NEXT 30, Tập đoàn tiếp tục phát triển chuỗi giá trị 3F+, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi, di truyền và chọn tạo giống, thú y, phòng chống dịch bệnh, chế biến thực phẩm và quản trị sản xuất.

Trên tinh thần đó, DABACO mong muốn cùng Học viện tiếp tục nghiên cứu các khả nănig hợp tác phù hợp, trước hết trong trao đổi chuyên môn, kết nối đội ngũ chuyên gia, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nhân lực và thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất.

Hai bên có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường kết nối giữa hoạt động nghiên cứu, giảng dạy với yêu cầu của doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tạo thêm cơ hội thực hành, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.

DABACO tin tưởng rằng, với truyền thống 70 năm và năng lực khoa học của Học viện, cùng kinh nghiệm thực tiễn và định hướng phát triển công nghệ của Tập đoàn, quan hệ hợp tác giữa hai bên có triển vọng tiếp tục được củng cố, mở rộng và đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi bên và đóng góp vào sự phát triển chung của ngành nông nghiệp.

Tăng cường giao lưu, kết nối giữa nghiên cứu và thực tiễn sản xuất

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, DABACO duy trì gian hàng trưng bày tại Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu và năng lực sản xuất, ứng dụng công nghệ của Tập đoàn.

Hoạt động trưng bày góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi giữa doanh nghiệp với đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, sinh viên và các đối tác; đồng thời tạo điều kiện để giới thiệu những kết quả ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông qua các hoạt động này, DABACO mong muốn tiếp tục thúc đẩy sự hiểu biết, gắn kết và hợp tác giữa doanh nghiệp với cộng đồng nghiên cứu, đào tạo, góp phần đưa các thành tựu khoa học công nghệ đến gần hơn với thực tiễn sản xuất.

Tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác, cùng hướng tới những mục tiêu phát triển lâu dài

Tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Tập đoàn DABACO Việt Nam một lần nữa khẳng định sự coi trọng đối với quan hệ hợp tác cùng Học viện, trên tinh thần tin cậy, tôn trọng, phát huy thế mạnh của mỗi bên và hướng tới những lợi ích chung, lâu dài.

DABACO bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì trao đổi, tăng cường phối hợp và từng bước cụ thể hóa các định hướng hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng, đặc biệt là nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Tập đoàn DABACO Việt Nam tin tưởng rằng, với nền tảng quan hệ tốt đẹp, tinh thần hợp tác tích cực và quyết tâm đổi mới của mỗi bên, quan hệ giữa DABACO và Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển bền vững đất nước.

Nhân dịp này, Tập đoàn DABACO Việt Nam trân trọng chúc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, đạt được nhiều thành tựu mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, ngày càng khẳng định vị thế, uy tín trong nước và khu vực.