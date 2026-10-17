English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

"Duo" đúng nghĩa: Mua eSIM Viettel, nhân đôi data mỗi ngày

Thứ Bảy, 10:32, 17/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ 23/10 – 31/12, khách hàng mua iPhone Duo tại Viettel Store và mua mới eSIM Viettel sẽ nhận ưu đãi nhân đôi data mỗi ngày trong 30 ngày.

viettel-1-17-10-ds.png

Cụ thể, với gói 5G125IP giá 125.000 đồng/30 ngày, ngoài 10GB data tốc độ cao mỗi ngày, khách hàng mua iPhone Duo tại Viettel Store và mua mới eSIM Viettel được tặng thêm 10GB/ngày trong 30 ngày kể từ khi đăng ký.

Lưu lượng data dùng được trên mọi hạ tầng mạng của Viettel, bao gồm 5G, giúp iPhone Duo phát huy đúng thế mạnh của một chiếc điện thoại gập màn hình lớn, từ làm việc đa nhiệm đến giải trí mọi lúc mọi nơi.

iPhone Duo: điện thoại eSIM-only

iPhone Duo là chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, đồng thời là mẫu iPhone chỉ dùng eSIM, không hỗ trợ SIM vật lý. Bỏ khay SIM giúp khách hàng kích hoạt thuê bao nhanh hơn, không lo thất lạc hay hư hỏng SIM và linh hoạt chuyển đổi số điện thoại. Hiện nay, người dùng có thể mua và kích hoạt eSIM ngay trên ứng dụng Viettel Tammi: không cần ra cửa hàng, không cần mã QR, chỉ vài thao tác là có số điện thoại mới.

Gói cước 5G125IP: 20GB data 5G tốc độ cao mỗi ngày trong 30 ngày kể từ khi đăng ký

Khách hàng mua iPhone Duo tại Viettel Store và mua mới eSIM Viettel sẽ được ưu đãi đăng ký gói 5G125IP:

vietel-2-17-10-ds.jpg

Luôn đặt trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu, Viettel mong muốn mang đến một hệ sinh thái số hoàn chỉnh cho người dùng. Data tốc độ cao, dung lượng lớn cùng kết nối mạnh mẽ sẽ giúp khách hàng làm được nhiều hơn với iPhone Duo: xem video độ phân giải cao, họp trực tuyến, chơi game hay chia sẻ mạng cho thiết bị khác. Cùng với đó, eSIM được kích hoạt ngay trên máy, cho phép dùng song song hai số và lưu được ít nhất 8 số điện thoại trên 1 máy, người dùng có thể linh hoạt thêm số điện thoại khi cần.

Từ 19h ngày 16/10/2026, hệ thống Viettel Store nhận đặt trước iPhone Duo và chính thức mở bán từ 8h ngày 23/10/2026. Bên cạnh ưu đãi data khi mua mới eSIM, khách hàng mua iPhone Duo tại hệ thống Viettel Store còn nhận được nhiều ưu đãi khác: giảm thêm tới 18 triệu, trả góp 0% đến 24 tháng.

Để biết thêm chi tiết về gói cước, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 18008098 (miễn phí), để mua máy điện thoại liên hệ 18008123.

CTV Mạnh Hoà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Viettel tung 4 gói cước 5G độc quyền trên Tammi với nhiều ưu đãi hơn
Viettel tung 4 gói cước 5G độc quyền trên Tammi với nhiều ưu đãi hơn

VOV.VN - Viettel chính thức ra mắt 4 gói cước 5G dành riêng cho người dùng ứng dụng Viettel Tammi, với dung lượng data lớn hơn, thời gian sử dụng linh hoạt và nhiều quyền lợi hấp dẫn hơn so với các gói cước tương đương đăng ký qua SMS.

Viettel tung 4 gói cước 5G độc quyền trên Tammi với nhiều ưu đãi hơn

Viettel tung 4 gói cước 5G độc quyền trên Tammi với nhiều ưu đãi hơn

VOV.VN - Viettel chính thức ra mắt 4 gói cước 5G dành riêng cho người dùng ứng dụng Viettel Tammi, với dung lượng data lớn hơn, thời gian sử dụng linh hoạt và nhiều quyền lợi hấp dẫn hơn so với các gói cước tương đương đăng ký qua SMS.

Viettel đưa chữ ký số đến đúng “đích ký”, xóa điểm nghẽn trong giao dịch số
Viettel đưa chữ ký số đến đúng “đích ký”, xóa điểm nghẽn trong giao dịch số

VOV.VN - Giải pháp ký số từ xa MySign và hợp đồng lao động điện tử Viettel Contract giúp đưa chữ ký số trực tiếp vào các quy trình nghiệp vụ, từ trường học, bệnh viện đến ngân hàng, doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 70% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân vào năm 2030.

Viettel đưa chữ ký số đến đúng “đích ký”, xóa điểm nghẽn trong giao dịch số

Viettel đưa chữ ký số đến đúng “đích ký”, xóa điểm nghẽn trong giao dịch số

VOV.VN - Giải pháp ký số từ xa MySign và hợp đồng lao động điện tử Viettel Contract giúp đưa chữ ký số trực tiếp vào các quy trình nghiệp vụ, từ trường học, bệnh viện đến ngân hàng, doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 70% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân vào năm 2030.

Độc quyền khi mua eSIM Viettel - Chỉ 125.000đ có 10GB/ngày
Độc quyền khi mua eSIM Viettel - Chỉ 125.000đ có 10GB/ngày

VOV.VN - Viettel vừa cho ra mắt gói cước eSIM 5G tốc độ cao, mang đến trải nghiệm kết nối di động vượt trội với dung lượng 10GB/ngày, mức giá 125.000đ cho chu kỳ 30 ngày. Đây là ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng hòa mạng mới eSIM.

Độc quyền khi mua eSIM Viettel - Chỉ 125.000đ có 10GB/ngày

Độc quyền khi mua eSIM Viettel - Chỉ 125.000đ có 10GB/ngày

VOV.VN - Viettel vừa cho ra mắt gói cước eSIM 5G tốc độ cao, mang đến trải nghiệm kết nối di động vượt trội với dung lượng 10GB/ngày, mức giá 125.000đ cho chu kỳ 30 ngày. Đây là ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng hòa mạng mới eSIM.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng