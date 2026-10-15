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Kỷ niệm 22 năm kinh doanh dịch vụ di động: Viettel mở kho quà 220 tỷ trên Tammi

Thứ Năm, 11:52, 15/10/2026
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VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 22 năm kinh doanh dịch vụ di động (15/10/2004 – 15/10/2026), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) công bố chuỗi chương trình tri ân quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc với thông điệp “Cảm ơn 22 năm đồng hành cùng di động Viettel – Kho quà 220 tỷ chờ bạn trên Viettel Tammi”.

Tâm điểm của đợt khuyến mại là đại tiệc quà tặng “Hũ quà 220 tỷ” và chuỗi hoạt động tương tác số “7 ngày vàng săn xu đổi quà” được tích hợp trực tiếp trên nền tảng Viettel Tammi từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2026.

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Cách đây 22 năm, sự xuất hiện của mạng di động Viettel với đầu số 098 đã nhanh chóng phổ cập hóa dịch vụ viễn thông tại Việt Nam, biến chiếc điện thoại di động từ mặt hàng xa xỉ trở thành phương tiện kết nối cho mọi người dân. Đến nay, bước vào kỷ nguyên số, Viettel tiếp tục tiên phong kiến tạo các dịch vụ, giải pháp, nền tảng liên lạc và tiện ích số Viettel Tammi, đem lại cuộc sống tiện ích cho mọi khách hàng. Chuỗi ưu đãi mừng sinh nhật lần thứ 22 là lời cảm ơn thiết thực gửi tới tất cả khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Viettel trong hơn hai thập kỷ qua.

Mở kho quà trị giá 220 tỷ đồng trong tuần lễ sinh nhật trên Viettel Tammi

Từ ngày 15/10 đến hết ngày 21/10/2026, toàn bộ khách hàng di động Viettel (trả trước và trả sau) có cơ hội tham gia 3 chương trình ưu đãi:

Săn quà mỗi ngày trong tuần sinh nhật (15/10 – 21/10/2026). Khách hàng truy cập vào mục "Giỏ quà Tammi" trên ứng dụng Viettel Tammi để nhận thưởng. Mỗi thuê bao có cơ hội nhận tới 220.000đ, tối đa 01 lần/ngày; tiền khuyến mại có thời hạn sử dụng trong 24 giờ tính từ thời điểm nhận thành công.

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Bên cạnh đó, khi đăng ký gói cước 5G trên Viettel Tammi trong tuần sinh nhật, khách hàng trả trước sẽ được hoàn ngay 22% giá trị gói cước vào tài khoản khuyến mại data (thời hạn sử dụng 15 ngày). Danh sách gói cước áp dụng: 5GTAMMI, MXH100, MXH120, MXH130, MXH160, 5G135N, 5G150N, 5G160B, 5G180B, 5G230B, 5G280B, 5G330B, 5G380B, 5G480B, C180S, GICMI.

Đặc biệt, trong ngày vàng sinh nhật 15/10, toàn bộ thuê bao di động trả trước nạp thẻ trên tất cả các kênh đều được tặng ngay 22% giá trị nạp thẻ, trong đó 11% cộng vào tài khoản gọi nội mạng và 11% cộng vào tài khoản data. Tiền khuyến mại có hạn dùng trong vòng 15 ngày.

Tích xu đổi quà mỗi ngày trên Viettel Tammi

Song hành cùng “hũ quà” 220 tỷ, Viettel dành tặng khách hàng cơ hội tích lũy đến 2,2 triệu Tammi Xu để đổi nhiều phần quà hấp dẫn thông qua Viettel++ tích hợp trên ứng dụng Viettel Tammi. Các mệnh giá voucher xu phong phú, gắn liền với cột mốc lịch sử phát triển của mạng di động Viettel: 2,2 triệu Xu; 220.000 Xu; 22.000 Xu và 2.200 Xu.

Mỗi ngày, khách hàng chỉ cần truy cập Viettel++ trên Tammi có cơ hội nhận ngay 01 voucher Tammi Xu đi kèm thông điệp tri ân được cá nhân hóa, mang lại trải nghiệm ấm áp, thân tình giữa Viettel và người dùng.

Tammi Xu có thể dùng để đổi các voucher Di chuyển, mua sắm, ăn uống, du lịch, giải trí phong phú trên Kho ưu đãi của Viettel Tammi.

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Viettel Tammi là nền tảng liên lạc và tiện ích số an toàn do Viettel phát triển, tích hợp gần 50 tiện ích từ gọi thoại, nhắn tin, họp trực tuyến đến quản lý các dịch vụ Viettel, mua sắm, du lịch và chăm sóc sức khỏe trên một ứng dụng duy nhất.

Với những tiện ích ưu việt, Viettel Tammi nhanh chóng được khách hàng lựa chọn là kênh liên lạc và khám phá các tiện ích số phong phú. Ứng dụng hiện đã có gần 20 triệu người cài đặt và sử dụng.

CTV Mạnh Hòa/VOV.VN
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