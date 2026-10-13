EVNCPC sẵn sàng hạ tầng lưới điện phục vụ phát triển kinh tế biển miền Trung

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẵn sàng phối hợp với các chủ đầu tư, cơ quan chức năng và địa phương thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện phát triển kinh tế biển.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị sửa chữa hệ thống điện

Tỉnh Quảng Trị sở hữu bờ biển dài, hệ thống cảng, khu kinh tế, du lịch biển và là điểm đầu của Hành lang kinh tế đông tây. Địa phương này tập trung phát huy tiềm năng lợi thế biển đang hình thành một không gian kinh tế biển đa tầng, từ cảng biển, logistics, công nghiệp, năng lượng, thủy sản và du lịch.

Thực tế cung ứng điện 9 tháng năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị, công suất cực đại đạt 511MW, tăng khoảng 30%; điện thương phẩm tăng 14%, trong đó công nghiệp và thương mại - dịch vụ chiếm hơn 1/3, Ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, sau khi HĐND tỉnh điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 tăng hơn 10%, Công ty Điện lực Quảng Trị cũng sẵn sàng phương án vận hành, ưu tiên bảo đảm điện cho sản xuất, khách hàng phụ tải lớn và các lĩnh vực thiết yếu.

EVNCPC sẵn sàng hạ tầng điện cung cấp điện cho các Khu kinh tế, Khu Công nghiệp ven biển

Ông Hoàng Hiếu Trung khẳng định, Công ty Điện lực Quảng Trị cũng chuẩn bị hạ tầng điện đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, đảm bảo nguồn điện cho phát triển các ngành kinh tế biển: “Để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng cao, các tuyến lưới điện cấp cho khu vực ven biển đều được đầu tư theo tiêu chí N-1, bảo đảm độ tin cậy và khả năng dự phòng. Riêng khu vực Bảo Ninh được cấp điện từ một trạm biến áp 110kV riêng, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải tại khu vực ven biển. Cùng với đó, các hệ thống điện được kết nối liên thông, hình thành lưới điện linh hoạt, thông minh”.

Còn tại Đà Nẵng, thành phố động lực miền Trung, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã chuẩn bị các phương án bảo đảm cung cấp điện cho các cảng biển quan trọng cùng khu công nghệ cao và khu thương mại tự do ven biển.

EVNCPC sẵn sàng hạ tầng cấp điện cho phát triển kinh tế biển

Ông Võ Văn Phương, Trưởng phòng kỹ thuật, Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, thành phố Đà Nẵng đang triển khai các khu thương mại dọc bờ biển, đẩy mạnh phát triển du lịch và các ngành kinh tế biển. Công ty Điện lực Đà Nẵng sẵn sàng đồng hành với những định hướng này.

“Đối với cảng Liên Chiểu, Công ty đã hoàn thành công trình cấp điện phục vụ giai đoạn đầu xây dựng hạ tầng; đồng thời theo quy hoạch sẽ xây dựng Trạm biến áp 110kV cảng Liên Chiểu, đáp ứng nhu cầu phụ tải lớn khi cảng đi vào khai thác. Đối với các khu thương mại tự do dọc biển, Công ty đã bổ sung vào quy hoạch cấp điện của thành phố, bảo đảm mỗi khu được cấp điện từ một trạm biến áp 110kV theo quy hoạch. Cùng với đó, lưới điện dọc các tuyến ven biển, đặc biệt khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn và tuyến Hội An - Tam Kỳ cũng đang được tiếp tục đẩy mạnh đầu tư đồng bộ, từ trạm biến áp 110kV, đường dây trung áp, trạm biến áp phân phối đến lưới hạ áp. Mục tiêu là đáp ứng tiêu chí N-1, tạo dự phòng cho hệ thống, bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục cho các phụ tải và phục vụ phát triển kinh tế biển của thành phố”, ông Phương cho hay.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) hiện đang quản lý, cấp điện tới 7 tỉnh, thành phố với hơn 5 triệu khách hàng (gần 15,5 triệu dân). Sau khi sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cả 7 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn EVNCPC quản lý bán điện đều có biển.

Trong 9 tháng năm 2026, phụ tải điện miền Trung tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển, du lịch và các đô thị lớn. Hệ thống điện do EVNCPC quản lý tiếp tục được vận hành an toàn, tin cậy, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Kéo điện phục vụ các Khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển

EVNCPC đẩy mạnh dự báo phụ tải, điều chỉnh phụ tải, đầu tư các công trình lưới điện mới, tiết kiệm điện và ứng dụng công nghệ trong vận hành. Đây là những nền tảng quan trọng để EVNCPC chủ động đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, nhất là tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, đô thị và các vùng phát triển kinh tế biển miền Trung.

Ông Nguyễn Trần Bảo An, Phó Tổng Giám đốc EVNCPC khẳng định, EVNCPC quan tâm đầu tư hạ tầng điện phục vụ phát triển kinh tế biển: "EVNCPC tập trung đầu tư bảo đảm cung cấp điện, đồng thời khuyến khích khách hàng khu vực ven biển phát triển nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản và dịch vụ du lịch. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, thời gian tới sẽ có thêm nhiều nguồn điện được phát triển, trong đó có điện gió ngoài khơi. Với vai trò là đơn vị phân phối, kinh doanh bán điện trên địa bàn, EVNCPC sẵn sàng phối hợp với các chủ đầu tư, cơ quan chức năng và địa phương để thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện và đồng hành cùng phát triển kinh tế biển".