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EVNCPC tăng cường công nghệ phối hợp bảo vệ lưới điện

Chủ Nhật, 16:53, 11/10/2026
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VOV.VN - Thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp vật tư, thiết bị trên hệ thống điện tại khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ) có chiều hướng gia tăng.

Nhiều trạm biến áp bị kẻ gian tháo dỡ, lấy cắp vật tư, thiết bị, gây thiệt hại về kinh tế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến việc cung cấp điện phục vụ nhân dân. Công ty Điện lực Quảng Ngãi (EVNCPC) đang phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp bảo vệ, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi trộm cắp, phá hoại tài sản.

Đầu tháng 9/2026, Trạm biến áp cấp điện phục vụ tưới tiêu tại thôn Đăk Klếch, xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi bị kẻ gian tháo dỡ, lấy đi nhiều vật tư, thiết bị. Tại hiện trường, các bộ phận của trạm biến áp bị cắt, tháo rời nằm ngổn ngang; dây dẫn và nhiều vật tư cũng bị phá dỡ, cho thấy vụ việc được thực hiện trong đêm.

Để lấy gần 100 kg đồng bên trong máy biến áp, kẻ gian đã làm hư hỏng toàn bộ hệ thống trạm biến áp, gây thiệt hại về kinh tế hàng trăm triệu đồng, đồng thời ảnh hưởng đến việc cung cấp và vận hành điện tại khu vực.

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Các bộ phận của trạm biến áp bị cắt, tháo rời nằm ngổn ngang tại hiện trường

Đây không phải là vụ việc đầu tiên xảy ra trên địa bàn. Trước đó, kẻ gian đã nhiều lần đột nhập, tháo dỡ và lấy cắp hàng chục mét dây điện cùng nhiều vật tư, thiết bị khác. Các vụ việc thường diễn ra vào thời điểm vắng người, gây khó khăn cho công tác phát hiện và truy tìm đối tượng.

Đáng chú ý, chỉ với một cây sào tre được cột nối thô sơ cùng một số vật dụng khác, kẻ gian đã ngắt điện tại cầu chì phía trên để tiếp cận, phá hoại máy biến áp. Hành vi được thực hiện trong điều kiện có dòng điện trung thế 22kV, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng.

Cũng trong đầu tháng 9/2026, tình trạng trộm cắp vật tư điện tiếp tục xảy ra tại một trạm biến áp ở thôn Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa. Lợi dụng thời điểm đêm khuya, kẻ gian đã tháo dỡ và lấy đi một lượng lớn dây đồng.

Từ tháng 11/2025 đến nay, trên địa bàn Điện lực Kon Tum quản lý đã xảy ra các vụ trộm cắp vật tư tại 51 trạm biến áp. Vật tư bị mất chủ yếu là đồng, dây tiếp địa, cáp lực hạ thế; đặc biệt, có 2 máy biến áp bị tháo ruột để lấy đồng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Việc tháo dỡ, lấy cắp vật tư trên lưới điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong vận hành. Khi các thiết bị bị phá hoại, hệ thống điện có thể xảy ra sự cố, điện áp dâng cao, gây hư hỏng thiết bị của người dân và nguy hiểm đến tính mạng.

Những vụ việc liên tiếp xảy ra là hồi chuông cảnh báo về tình trạng xâm phạm, phá hoại tài sản ngành điện, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường các biện pháp bảo vệ hệ thống điện, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Trước tình trạng vừa nêu, Điện lực Kon Tum đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phát hiện, ngăn ngừa và phối hợp xử lý các vụ việc.

Khi phát hiện dấu hiệu mất cắp, phá hoại vật tư, thiết bị, đơn vị thực hiện bảo vệ, giữ nguyên hiện trường và kịp thời báo cáo công an, chính quyền địa phương để phối hợp điều tra, truy tìm thủ phạm. Đồng thời, ngành Điện phối hợp rà soát các điểm thu mua phế liệu trên địa bàn nhằm phát hiện việc thu mua vật tư ngành Điện có nguồn gốc từ các vụ trộm cắp.

Về lâu dài, đơn vị dự kiến ứng dụng công nghệ đo xa để kiểm soát các trạm biến áp tại khu vực vùng sâu, vùng xa, qua đó kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trong vận hành. Công tác kiểm tra tại hiện trường cũng được tăng cường, phân công các nhóm thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời khi phát sinh vụ việc.

Bên cạnh các giải pháp của ngành điện và cơ quan chức năng, sự phối hợp của người dân có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài sản và an toàn hệ thống điện. Người dân khi phát hiện người lạ có biểu hiện nghi vấn, thường xuyên xuất hiện tại khu vực lưới điện, trạm biến áp hoặc có hành vi tháo dỡ, tác động vào thiết bị điện cần kịp thời thông báo cho ngành điện hoặc cơ quan công an để phối hợp kiểm tra, xử lý.

PV/VOV-miền Trung
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