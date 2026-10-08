EVNSPC: Sẵn sàng hạ tầng điện thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Sẵn sàng nguồn điện chất lượng cao

Tổng công ty Điện lực miền Nam hiện đang quản lý, phân phối điện trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam (không bao gồm TP.HCM); trong đó tập trung các vùng kinh tế trọng điểm, mạng lưới khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn trên cả nước như Tây Ninh, Đồng Nai… Nhóm khách hàng công nghiệp, xây dựng luôn chiếm tỷ trọng lớn, với khoảng 55% trên tổng sản lượng điện tiêu thụ trong toàn EVNSPC.

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, khu vực phía Nam hiện có tổng công suất nguồn điện lắp đặt (bao gồm điện mặt trời mái nhà tự sản xuất - tự tiêu thụ, điện gió, thủy điện, nhiệt điện và các nguồn khác) đạt gần 37.000MW; trong khi đó, công suất cực đại năm 2026 vào khoảng 22.000 MW. “Có thể nói, nguồn điện phía Nam đang có dư địa, sẵn sàng cung cấp cho các KCN mới vào, khi các KCN thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp”, ông Bùi Quốc Hoan khẳng định.

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng giám đốc EVNSPC

Cũng theo ông Bùi Quốc Hoan, không chỉ đáp ứng về công suất, độ tin cậy cung cấp điện cho các KCN cũng được EVNSPC đặc biệt chú trọng. Hiện nay, lưới điện cấp điện cho các KCN được thiết kế có dự phòng theo tiêu chí N-1, bảo đảm khi một nguồn gặp sự cố sẽ có nguồn khác thay thế. Tại những khu vực có yêu cầu cao về chất lượng điện năng, tiêu chí N-1 còn được áp dụng ở cấp trung áp.

EVNSPC đang phấn đấu đến năm 2028, việc cấp điện cho cả khách hàng sinh hoạt cũng như doanh nghiệp sẽ bảo đảm tiêu chí N-1, qua đó nâng cao độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện.

Ngành Điện luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Tại các địa phương có tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao nhờ làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và công nghiệp phụ trợ công nghệ cao như Tây Ninh, hạ tầng điện liên tục được nâng cấp. Hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có mạng lưới điện 110kV gồm hơn 55 Trạm biến áp, với tổng dung lượng khoảng 5.413 MVA.

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng phụ tải tại các khu vực tập trung nhiều KCN, EVNSPC đã chủ động đầu tư, nâng cấp lưới điện. Tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh - nơi tập trung 5 KCN với gần 500 doanh nghiệp, nhu cầu điện phục vụ sản xuất ngày càng lớn. Trước áp lực tăng trưởng của phụ tải, Trạm biến áp 110kV Cần Giuộc trước đây chỉ có một máy biến áp công suất 63MVA, đã được ngành Điện đầu tư thêm máy biến áp T2, đưa vào vận hành ngày 23/8/2026 vừa qua, góp phần nâng khả năng cấp điện cho các khu công nghiệp và khu vực lân cận Cần Đước, Cần Giuộc; đồng thời đáp ứng tiêu chí N-1 trong vận hành.

Trạm biến áp 110kV Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh) vừa được nâng công suất, lắp đặt thêm máy biến áp T2

Ông Trần Duy Vũ - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Kizuna JV cho biết, Kizuna thu hút hơn 80% là các doanh nghiệp nước ngoài thuộc các ngành nghề sản xuất công nghệ cao, điện tử, chế biến thực phẩm. Chính vì vậy, nguồn điện ổn định đó chính là các yếu tố quan trọng, là mạch máu đối với việc sản xuất của doanh nghiệp tại đây.

“Ngay từ khi đi vào hoạt động, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ EVNSPC, Công ty Điện lực Tây Ninh và Điện lực Cần Giuộc trong việc đồng hành, cung cấp hai nguồn điện lưới độc lập cho khu công nghiệp hoạt động. Trong quá trình cung cấp điện, không chỉ đảm bảo được công suất mà ngành Điện còn luôn phối hợp cảnh báo, bảo trì để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. Điều này giúp cho các doanh nghiệp an tâm trong vấn đề duy trì phát triển sản xuất liên tục, cộng với các quyết định mở rộng đầu tư trong tương lai ngắn và dài hạn”, ông Trần Duy Vũ cho biết thêm.

Còn ông Nguyễn Văn Bảnh - Phó Giám đốc Công ty CP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh (KCN Tân Kim mở rộng) cho biết, sản lượng điện hàng năm của KCN tăng trung bình hơn 10%/năm. Ngành Điện thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công ty để dự báo công suất sử dụng của doanh nghiệp, từ đó có kế hoạch đầu tư hạ tầng điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của phụ tải. Việc nâng cấp thêm đường dây trung thế mới gần đây đã giúp KCN nhanh chóng lấp đầy diện tích cho thuê.

Tại Đồng Nai, thành phố được định vị là thủ phủ công nghiệp với hơn 30 KCN đang hoạt động. Hạ tầng lưới điện 110kV trên địa bàn gồm hơn 58 Trạm biến áp, với tổng dung lượng trên 6.179 MVA, và là nguồn cung cấp điện chính cho khối khách hàng công nghiệp nặng và các tổ hợp sản xuất quy mô lớn.

Máy biến áp (MBA) thứ 3 tại Trạm biến áp 110kV An Phước (thành phố Đồng Nai) được EVNSPC đóng điện, đưa vào vận hành từ tháng 4/2026, góp phần tăng cường năng lực cung cấp điện cho khu vực phía Nam tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là địa bàn Long Thành và các khu công nghiệp trọng điểm

Ông Nguyễn Minh Tính - Tổng giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL (thành phố Đồng Nai) cho biết, Công ty vừa khởi công dự án bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng và yêu cầu về nguồn điện chất lượng, ổn định cho dây chuyền luyện phôi thép của nhà máy.

Với yêu cầu này, ngành Điện đã chủ động hạ tầng cấp điện cho dự án, đồng thời còn góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho toàn bộ KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, xã Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai trong những năm tới. Cụ thể, EVNSPC sẽ đầu tư Trạm biến áp 110kV Thép Nhà Bè quy mô công suất 2x40MVA (giai đoạn 1 đầu tư 01 máy biến áp 40MVA, xây dựng sẵn móng MBA thứ 2 để sẵn sàng đáp ứng khi phụ tải tăng) và đường dây đấu nối 2 mạch tại KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Long Thành 2 – Hyosung 2 hiện hữu.

Cần sự phối hợp đồng bộ giữa ngành Điện, chính quyền và chủ đầu tư

Hiện trên địa bàn EVNSPC quản lý cấp điện, đang có nhiều KCN mở rộng quy mô đầu tư, hoặc sắp đi vào hoạt động. Nắm bắt được nhu cầu đó, EVNSPC đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư các khu công nghiệp, làm việc chính quyền địa phương kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch…, để đầu tư xây dựng các công trình điện phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư.

Ông Bùi Quốc Hoan cho biết, nhiều công trình lưới điện đang được triển khai, hướng tới đưa vào vận hành trong năm 2027, phục vụ các KCN mới và đón đầu nhu cầu phát triển sau khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động như: Các Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn, Long Đức 3 (Đồng Nai); Khu công nghiệp Phước Đông (Tây Ninh)…

EVNSPC chủ động “đi trước một bước” trong đảm bảo cung ứng điện phục vụ các khu công nghiệp trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam

Tuy nhiên, việc đầu tư các dự án lưới điện vào KCN cũng còn gặp không ít khó khăn, thách thức trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục phê duyệt và chấp thuận chủ trương đầu tư... Bên cạnh đó, tiến độ bàn giao mặt bằng nội bộ của chủ đầu tư KCN và tiến độ thu hút nhà đầu tư thứ cấp đôi khi chưa đồng bộ với tiến độ xây dựng hạ tầng lưới điện. Điều này dẫn đến rủi ro lưới điện hoàn thành nhưng phải chờ phụ tải, hoặc phụ tải tăng nhanh nhưng tuyến đường dây ngoài hàng rào chưa thông suốt.

Để giải quyết bài toán này, ngành Điện rất cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ từ chính quyền địa phương và các chủ đầu tư KCN. Sự phối hợp chặt chẽ ngay từ khâu quy hoạch đến khi triển khai sẽ bảo đảm tính pháp lý, tiến độ và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư của các công trình điện.