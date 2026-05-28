Hành trình lan tỏa Stem và tinh thần đổi mới sáng tạo tới học sinh ba miền

Thứ Năm, 15:14, 28/05/2026
VOV.VN - Tiếp tục hành trình phát động cuộc thi tại cả ba miền như những năm trước, Samsung Solve for Tomorrow 2026 đánh dấu bước tiến mới khi lần đầu tiên có sự đồng hành của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), góp phần mở rộng sức lan tỏa của giáo dục Stem và kết nối học sinh với tư duy đổi mới sáng tạo.

Hành trình phủ sóng toàn quốc: đưa Stem tới gần học sinh hơn

Từ năm 2023, Samsung Việt Nam đã triển khai roadshow phát động Samsung Solve for Tomorrow tại cả ba miền Bắc – Trung – Nam nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận cho học sinh trên toàn quốc. Năm 2026, hành trình này tiếp tục được duy trì với chuỗi roadshow diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM trong tháng 4 và tháng 5/2026, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên và đại diện ngành giáo dục địa phương.

Việc duy trì chuỗi roadshow khởi động cuộc thi trong nhiều năm liên tiếp nhằm bảo đảm học sinh ở mọi khu vực đều có cơ hội tiếp cận bình đẳng với giáo dục Stem và đổi mới sáng tạo. Sau khi cuộc thi chính thức được khởi động, Ban tổ chức đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đồng hành tại các địa phương nhằm đưa cuộc thi đến gần hơn với học sinh và giáo viên trên cả nước. Đến nay, đã có 32/34 tỉnh, thành phố triển khai cuộc thi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các trường THCS, THPT. Tính đến nay, nhiều Sở GD&ĐT đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các trường trung học của địa phương phối hợp triển khai Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026. Nhờ đó, các thầy cô và các em học sinh nắm bắt được tốt hơn nội dung và ý nghĩa của chương trình.

Hàng chục hội thảo trực tiếp đưa Samsung Solve for Tomorrow 2026 đến với các trường học trên cả nước

Đặc biệt, Ban tổ chức đã tổ chức 60 hội thảo (workshop) trực tiếp tại nhiều trường học trên cả nước nhằm giới thiệu thể lệ cuộc thi, định hướng phát triển ý tưởng và đào tạo về Tư duy thiết kế (Design Thinking) – một trong những kỹ năng quan trọng giúp học sinh tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn bằng tư duy sáng tạo và công nghệ.

Các em học sinh hào hứng với các hoạt động trong workshop giới thiệu Samsung Solve for Tomorrow 2026

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã triển khai hai buổi tập huấn trực tuyến quy mô lớn với sự tham gia của gần 900 điểm cầu trên toàn quốc. Các hoạt động này góp phần hỗ trợ học sinh tiếp cận cuộc thi một cách bài bản, nâng cao kỹ năng xây dựng dự án và tăng khả năng hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo thành những giải pháp có giá trị cho cộng đồng.

Dấu ấn mới của Samsung Solve for Tomorrow năm 2026: NIC đồng hành cùng Samsung

Được ra mắt tại Việt Nam năm 2019, Samsung Solve for Tomorrow đã bước sang năm thứ 8 tại Việt Nam với điểm nhấn đáng chú ý là sự đồng hành của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) – đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính. Sự phối hợp này không chỉ nâng tầm quy mô chương trình mà còn cho thấy xu hướng kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước như: Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam.

Đại diện Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận hoan nghênh sự hợp tác chiến lược giữa NIC và Samsung Việt Nam để triển khai Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow năm 2026.

“Việc hai đơn vị hàng đầu về thúc đẩy hoạt động STEM tại Việt Nam là Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Samsung chính thức hợp tác triển khai chương trình từ năm 2026 đánh dấu một bước tiến quan trọng, thể hiện sự đồng hành mạnh mẽ giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong phát triển giáo dục Stem tại Việt Nam” – Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết thêm.

Sự hợp tác giữa Samsung và NIC thể hiện sự đồng hành giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong phát triển giáo dục Stem tại Việt Nam

Với kinh nghiệm bảo trợ, đồng hành, đồng tổ chức nhiều cuộc thi lớn về Stem, Robotics, NIC đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái Stem tại Việt Nam, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sớm với tư duy đổi mới sáng tạo, công nghệ mới và các bài toán thực tiễn của xã hội. Sự tham gia của NIC tạo thêm chiều sâu cho chương trình khi học sinh có cơ hội tiếp cận gần hơn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, tin tưởng rằng thông qua sự hợp tác này, Samsung Solve for Tomorrow ​​sẽ có bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong việc lan rộng văn hóa học tập Stem trên toàn quốc.

Samsung Solve for Tomorrow là cuộc thi dành cho học sinh lứa tuổi 12-18, khuyến khích các em ứng dụng kiến thức giáo dục Stem nhằm phát triển giải pháp cho các vấn đề xã hội hiện hữu. Chủ đề cuộc thi năm 2026 bao gồm: Phát triển Môi trường bền vững thông qua công nghệ; Kết hợp Thể thao và Công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai); Ứng dụng công nghệ nhằm phát triển Xã hội bền vững. Các đội thi được chia thành 2 bảng: Bảng A dành cho học sinh THCS; bảng B dành cho học sinh THPT. Samsung Solve for Tomorrow 2026 được chính thức khởi động ngày 11/4 và kéo dài đến tháng 10/2026, bao gồm 3 vòng thi: Sơ loại, Phát triển sản phẩm và Chung kết.

CTV An An/VOV.VN
