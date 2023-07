Hợp tác với Best Western toàn cầu, khẳng định vị thế MerryLand Quy Nhơn

Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ mở ra sự phát triển bền vững, gia tăng tiện ích và hoàn thiện chất lượng dịch vụ cho phân khu Marina District với dòng sản phẩm MerryHome.

Best Western quản lý và tư vấn kỹ thuật căn hộ phân khu Marina District tại MerryLand Quy Nhơn

Theo thỏa thuận hợp tác, Best Western là đơn vị quản lý & tư vấn kỹ thuật căn hộ tại phân khu Marina District thuộc dự án MerryLand Quy Nhơn. Best Western là thương hiệu trực thuộc BWH Hotel Group, chuyên vận hành hệ thống khách sạn/resort chuẩn 5 sao. Thuộc Top 10 thế giới với hơn 75 năm kinh nghiệm vận hành các khách sạn trên toàn cầu, Best Western hiện đang cung cấp dịch vụ vận hành và quản lý cho hơn 4.500 khách sạn trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việc hợp tác giữa Hưng Thịnh Land và Best Western đã khẳng định vị thế quận du thuyền Marina District, dự án MerryLand Quy Nhơn.

Trong bối cảnh khách hàng dành sự quan tâm sâu sắc đến chất lượng quản lý - phát triển bền vững đối với bất động sản nghỉ dưỡng đang sở hữu, sự hợp tác giữa Hưng Thịnh Land với thương hiệu nổi tiếng thế giới Best Western sẽ tạo niềm tin vững chắc trong lòng khách hàng về giá trị bền vững và gia tăng lợi nhuận cho sản phẩm.

Sự hợp lực của hai thương hiệu danh giá trong lĩnh vực bất động sản và khách sạn sẽ tạo nguồn lực cộng hưởng đưa Marina District trở thành khu phức hợp du lịch - khách sạn - thương mại và nghỉ dưỡng hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến với Quy Nhơn - nơi được truyền thông quốc tế ca ngợi là Maldives Vietnam (tờ Sydney Morning Herald, Australia).

Chia sẻ về triển vọng của Marina District, ông Cyrill Czerwonka - Giám đốc điều hành phát triển Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APAC) của BWH Hotels cho biết: “Sau quá trình tìm hiểu về mọi khía cạnh của Quy Nhơn nói chung, MerryLand Quy Nhơn, Marina District và MerryHome nói riêng; chúng tôi đánh giá cao vị trí, bản sắc địa phương, sáng tạo trong thiết kế và mức đầu tư ấn tượng của dự án. Đây sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho mạng lưới của chúng tôi. BWH Hotels mong rằng sự hợp tác này sẽ là bước khởi đầu cho một quan hệ lâu dài, bền vững giữa hai thương hiệu để chúng ta có nhiều cơ hội cùng nhau phát triển”.

Giải mã thế mạnh của phân khu Marina District cùng dòng sản phẩm MerryHome tại miền kỳ quan

Là phân khu thuộc MerryLand Quy Nhơn - thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế, Marina District được định vị trở thành quận du thuyền, nơi nhộn nhịp những chuyến hải trình cập bến mỗi ngày. Các tòa tháp tại Marina District phát triển trong quần thể khu phức hợp du lịch - khách sạn - thương mại và nghỉ dưỡng, tạo nên dòng sản phẩm mới lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố bán đảo.

Buổi lễ ký kết là sự khởi đầu tốt đẹp cho cơ hội song hành phát triển của hai đơn vị danh tiếng Hưng Thịnh Land & Best Western.

Căn hộ MerryHome tọa lạc ngay mặt tiền bãi biển vòng cung mềm mại của bán đảo Hải Giang, mở ra tầm nhìn biển trời mênh mông. Được biết, hơn 90% căn hộ MerryHome có tầm nhìn biển - thế mạnh nổi bật nhất của tổ hợp căn hộ nghỉ dưỡng cao tầng của dự án, mang đến trải nghiệm độc đáo về tầm nhìn, cao độ cùng sự biến chuyển màu sắc linh hoạt của biển khơi qua các khung giờ khác nhau trong ngày.

Với 60% số lượng sản phẩm có diện tích từ 30 đến 55m2 được thiết kế tinh tế, hiện đại và tiện nghi phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú… mức giá hợp lý chỉ từ hơn một tỷ đồng “ai cũng có thể chạm tới”, phân khu Marina District với dòng căn hộ MerryHome mở ra cơ hội có thêm ngôi nhà ven biển ngay thành phố bán đảo MerryLand Quy Nhơn cho gia đình Việt. Dòng sản phẩm này vừa có giá trị sử dụng, vừa là kênh đầu tư hấp dẫn.

Với nhóm khách hàng đang sinh sống và làm việc tại Quy Nhơn - Bình Định, đây là lựa chọn cùng địa điểm nhưng nâng tầm chất lượng không gian sống; với nhóm khách hàng các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, đây là cơ hội chạm đến biển khơi như mong ước; đó là một căn nhà bên bờ biển, không gian sống luôn tràn ngập nắng ấm, mỗi ngày đều được nghe tiếng sóng vỗ dạt dào…

Sở hữu MerryHome đồng thời được thừa hưởng tiện ích của phân khu Marina District (snow world, beach club, trung tâm biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, quảng trường cá voi, bến du thuyền, hồ bơi vô cực…) và tiện ích của toàn dự án MerryLand Quy Nhơn (sân golf 18 hố, công viên chủ đề, quảng trường biển...). Hệ tiện ích kép hiện đại này sẵn sàng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tận hưởng cuộc sống, vui chơi giải trí, nghỉ ngơi thư giãn, tham quan mua sắm… của cư dân ngay tại nội khu.

Hưng Thịnh Land giới thiệu phân khu Marina District tại dự án MerryLand Quy Nhơn VOV.VN - Tháng 6/2023, Hưng Thịnh Land - Nhà phát triển dự án MerryLand Quy Nhơn giới thiệu ra thị trường phân khu mới Marina District cùng dòng sản phẩm MerryHome. Cộng hưởng nhiều vượt trội về vị trí, tiện ích, tầm nhìn, đơn vị quản lý, chính sách thanh toán…MerryHome mở ra cơ hội sở hữu ngôi nhà bên bờ biển mà “ai cũng có thể chạm tới”.

Tại lễ ký kết giữa 2 đơn vị, ông Thiệu Lê Bình - Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land nhấn mạnh, việc hợp tác với thương hiệu Best Western một lần nữa thể hiện cam kết đồng hành của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam với khách hàng, minh chứng cho năng lực của Hưng Thịnh Land và tiềm năng vượt trội của phân khu Marina District cùng dòng sản phẩm MerryHome.

Điều này giúp dự án tạo ra giá trị khác biệt, đồng thời đảm bảo cho sự phát triển bền vững, mang đến giá trị tối ưu cho khách hàng.