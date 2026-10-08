Loa thông báo thanh toán Tendoo: Phổ cập công nghệ số vào đời sống dân sinh

Đồng hành với mô hình "Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt", Viettel Telecom tiên phong mang giải pháp Loa thông báo thanh toán Tendoo đến các khu chợ truyền thống trên cả nước, giúp các tiểu thương thuận tiện hơn trong việc kinh doanh.

Loa thông báo thanh toán Tendoo là thiết bị giúp người bán nhận biết giao dịch chuyển khoản bằng thông báo giọng nói, giúp hạn chế việc phải liên tục kiểm tra điện thoại sau mỗi giao dịch.

Loa Tendoo đồng hành cùng mô hình "Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt"

Với đặc thù môi trường chợ truyền thống thường không có sẵn kết nối Wi-Fi, Loa thông báo thanh toán Tendoo thể hiện ưu thế vượt trội khi được trang bị sẵn SIM 4G Viettel và pin với dung lượng 2.000 mAh. Nhờ kết nối di động độc lập và ổn định, thiết bị có thể vận hành liên tục cả ngày, ở bất kỳ vị trí nào trong chợ - từ sạp rau, quầy thịt đến các quầy hàng nhỏ hẹp bật lên là dùng được ngay.

Loa Tendoo được các tiểu thương chợ Nhị Long (Vĩnh Long) lựa chọn sử dụng

Được phát triển bởi Viettel Telecom, loa Tendoo có khả năng nhận diện và thông báo giao dịch từ hầu hết các ngân hàng phổ biến hiện nay, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các mô hình kinh doanh đa dạng (tiểu thương chợ, tạp hóa, siêu thị mini, quán ăn, điểm bán lưu động).

Ngoài phiên bản QR tĩnh, loa Tendoo cung cấp phiên bản hiển thị mã QR chuyển khoản linh hoạt (QR động) theo từng đơn hàng, giúp người bán nhận đúng số tiền mà không lo sai sót.

Nhân viên Viettel hỗ trợ tiểu thương chợ Nhị Long dùng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Phổ cập công nghệ với chi phí "bình dân"

Với mục tiêu hiện thực hóa chuyển đổi số từ những quầy hàng nhỏ nhất, Viettel Telecom áp dụng chính sách trợ giá, giúp mọi tiểu thương đều có thể dễ dàng tiếp cận với giải pháp Loa thanh toán Tendoo. Theo đó, phiên bản QR động có giá 560.000 đồng/thiết bị, phiên bản QR tĩnh 400.000 đồng/thiết bị (dành cho nhu cầu nhận tiền qua tài khoản cố định).

Mức giá trên đã bao gồm trọn gói: 01 Loa Tendoo, 01 năm phí quản lý, cùng SIM và Data 4G sử dụng miễn phí trong 1 năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, tiểu thương chỉ cần duy trì phí dịch vụ ở mức tối thiểu 100.000 đồng/năm để tiếp tục được miễn phí hoàn toàn SIM và cước Data 4G viễn thông.

Sự xuất hiện của Loa thông báo thanh toán Tendoo không chỉ là giải pháp công nghệ đơn thuần, mà còn là đòn bẩy quan trọng kiến tạo thói quen giao dịch minh bạch, an toàn, góp phần thúc đẩy nhanh lộ trình số hóa nền kinh tế bán lẻ tại Việt Nam.