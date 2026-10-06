VinFast Feliz II thanh lịch, có bản phối màu đỏ–đen tạo “hot trend”

Ngoại hình thanh lịch, hợp nhiều phong cách sử dụng

Với nhiều người dùng Việt, thiết kế và màu sắc là những tiêu chí được cân nhắc song song với khả năng vận hành khi chọn xe. Đây cũng là điểm khiến chị Phan Minh Trang (Hà Nội) chú ý tới VinFast Feliz II. Chị cho biết ngoại hình thanh lịch, thân xe gọn gàng và bảng màu đa dạng giúp mẫu xe dễ phù hợp với phong cách cá nhân.

Feliz II hiện có bốn lựa chọn màu gồm trắng, đen, xanh oliu và bản phối đỏ - đen. Ba màu đơn sắc tạo cảm giác gọn gàng, dễ sử dụng hằng ngày. Đặc biệt, bản đỏ - đen được nhiều người dùng yêu thích bởi nổi bật hơn nhờ các mảng tương phản ở phần đầu xe và chắn bùn trước.

Trên bản đỏ - đen, sắc đỏ tạo điểm nhấn còn các chi tiết màu đen giúp tổng thể xe nhìn chắc chắn và cân đối hơn. Cách phối này phù hợp với người thích vẻ ngoài nổi bật, trong khi trắng, đen và xanh oliu mang lại những lựa chọn tiết chế hơn cho người dùng chuộng phong cách thanh lịch khi đi làm, gặp gỡ bạn bè hoặc di chuyển hằng ngày.

Reviewer Minh Trí của kênh Trí Đê nhận xét Feliz II kết hợp được vẻ trẻ trung, hiện đại với tính phổ dụng. Bảng màu trải từ các gam trung tính đến lựa chọn đỏ–đen ấn tượng cũng giúp mẫu xe tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, thay vì định hình theo một phong cách duy nhất..

Ưu đãi mạnh tay, đổi pin miễn phí

Nếu diện mạo hợp ý là lý do để chú ý tới Feliz II, mức giá dễ tiếp cận càng tạo thêm động lực để người dùng thực hiện dự định sở hữu xe. Nhờ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, áp dụng từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12, người mua Feliz II được hỗ trợ 4 triệu đồng với phương án thuê pin và 3 triệu đồng với phương án mua kèm pin.

Ưu đãi áp dụng cho khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi sang xe máy điện VinFast. Chính sách mở rộng cơ hội mua mẫu xe yêu thích cho cả người đang dùng xe xăng lẫn khách hàng đã sử dụng xe điện của hãng.

Mức ưu đãi đưa giá phiên bản thuê pin về 19 triệu đồng. Khách hàng lựa chọn mua xe kèm pin được hưởng mức giá còn 25,7 triệu đồng. Hai phương án cho phép người mua lựa chọn cách sở hữu pin phù hợp với ngân sách và nhu cầu sử dụng.

Với phương án thuê pin, người dùng có thể đổi pin tại tủ V-Green để tiếp tục di chuyển – lựa chọn hợp lý cho người không có điều kiện sạc tại nhà hoặc cần nạp năng lượng nhanh chóng trên đường. Hãng còn hỗ trợ chủ xe 20 lần đổi pin miễn phí mỗi tháng, duy trì tới hết ngày 30/6/2028, giảm đáng kể khoản chi năng lượng trong quá trình sử dụng.

Sự kết hợp giữa thiết kế và chính sách giá tạo sức hút lớn cho VinFast Feliz II trong giai đoạn cuối năm. Người mua có thể chọn một chiếc xe thanh lịch, nổi bật theo sở thích, đồng thời hưởng mức ưu đãi lớn. Với nhóm khách hàng coi trọng thiết kế xe, đây là thời điểm thuận lợi để sở hữu mẫu xe đã ưng mắt với chi phí tối ưu.