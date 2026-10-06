English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

VinFast Feliz II thanh lịch, có bản phối màu đỏ–đen tạo “hot trend”

Thứ Ba, 20:21, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với kiểu dáng gọn gàng, phối màu nổi bật và giá sau ưu đãi chỉ từ 19 triệu đồng, VinFast Feliz II là lựa chọn đáng chú ý cho người dùng đô thị yêu thích một mẫu xe có thiết kế chỉn chu.

Ngoại hình thanh lịch, hợp nhiều phong cách sử dụng

Với nhiều người dùng Việt, thiết kế và màu sắc là những tiêu chí được cân nhắc song song với khả năng vận hành khi chọn xe. Đây cũng là điểm khiến chị Phan Minh Trang (Hà Nội) chú ý tới VinFast Feliz II. Chị cho biết ngoại hình thanh lịch, thân xe gọn gàng và bảng màu đa dạng giúp mẫu xe dễ phù hợp với phong cách cá nhân.

Feliz II hiện có bốn lựa chọn màu gồm trắng, đen, xanh oliu và bản phối đỏ - đen. Ba màu đơn sắc tạo cảm giác gọn gàng, dễ sử dụng hằng ngày. Đặc biệt, bản đỏ - đen được nhiều người dùng yêu thích bởi nổi bật hơn nhờ các mảng tương phản ở phần đầu xe và chắn bùn trước.

1_28.jpg

Trên bản đỏ - đen, sắc đỏ tạo điểm nhấn còn các chi tiết màu đen giúp tổng thể xe nhìn chắc chắn và cân đối hơn. Cách phối này phù hợp với người thích vẻ ngoài nổi bật, trong khi trắng, đen và xanh oliu mang lại những lựa chọn tiết chế hơn cho người dùng chuộng phong cách thanh lịch khi đi làm, gặp gỡ bạn bè hoặc di chuyển hằng ngày.

Reviewer Minh Trí của kênh Trí Đê nhận xét Feliz II kết hợp được vẻ trẻ trung, hiện đại với tính phổ dụng. Bảng màu trải từ các gam trung tính đến lựa chọn đỏ–đen ấn tượng cũng giúp mẫu xe tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, thay vì định hình theo một phong cách duy nhất..

Ưu đãi mạnh tay, đổi pin miễn phí

Nếu diện mạo hợp ý là lý do để chú ý tới Feliz II, mức giá dễ tiếp cận càng tạo thêm động lực để người dùng thực hiện dự định sở hữu xe. Nhờ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, áp dụng từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12, người mua Feliz II được hỗ trợ 4 triệu đồng với phương án thuê pin và 3 triệu đồng với phương án mua kèm pin.

Ưu đãi áp dụng cho khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi sang xe máy điện VinFast. Chính sách mở rộng cơ hội mua mẫu xe yêu thích cho cả người đang dùng xe xăng lẫn khách hàng đã sử dụng xe điện của hãng.

2_19.jpg

Mức ưu đãi đưa giá phiên bản thuê pin về 19 triệu đồng. Khách hàng lựa chọn mua xe kèm pin được hưởng mức giá còn 25,7 triệu đồng. Hai phương án cho phép người mua lựa chọn cách sở hữu pin phù hợp với ngân sách và nhu cầu sử dụng.

Với phương án thuê pin, người dùng có thể đổi pin tại tủ V-Green để tiếp tục di chuyển – lựa chọn hợp lý cho người không có điều kiện sạc tại nhà hoặc cần nạp năng lượng nhanh chóng trên đường. Hãng còn hỗ trợ chủ xe 20 lần đổi pin miễn phí mỗi tháng, duy trì tới hết ngày 30/6/2028, giảm đáng kể khoản chi năng lượng trong quá trình sử dụng.

Sự kết hợp giữa thiết kế và chính sách giá tạo sức hút lớn cho VinFast Feliz II trong giai đoạn cuối năm. Người mua có thể chọn một chiếc xe thanh lịch, nổi bật theo sở thích, đồng thời hưởng mức ưu đãi lớn. Với nhóm khách hàng coi trọng thiết kế xe, đây là thời điểm thuận lợi để sở hữu mẫu xe đã ưng mắt với chi phí tối ưu.

2_24.jpg

VinFast VF MPV 7 chăm chút hàng ghế sau, hỗ trợ người cầm lái

VOV.VN - Tiện nghi được chăm chút trên cả ba hàng ghế cùng các công nghệ an toàn, hỗ trợ lái thiết thực giúp VinFast VF MPV 7 đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình. Với ưu đãi 9% từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, mẫu MPV điện 7 chỗ hiện có giá từ 682,5 triệu đồng.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vì sao nhiều chủ xe tiếp tục chọn VinFast cho chiếc ô tô tiếp theo?
Vì sao nhiều chủ xe tiếp tục chọn VinFast cho chiếc ô tô tiếp theo?

VOV.VN - Khi việc đi xa, nạp điện và chăm sóc phương tiện đều thuận tiện, xe điện VinFast không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển trước mắt mà còn tạo niềm tin cho những quyết định mua tiếp theo.

Vì sao nhiều chủ xe tiếp tục chọn VinFast cho chiếc ô tô tiếp theo?

Vì sao nhiều chủ xe tiếp tục chọn VinFast cho chiếc ô tô tiếp theo?

VOV.VN - Khi việc đi xa, nạp điện và chăm sóc phương tiện đều thuận tiện, xe điện VinFast không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển trước mắt mà còn tạo niềm tin cho những quyết định mua tiếp theo.

Cabin rộng, khoang hàng riêng: VinFast VF Wild đáp ứng nhu cầu cả gia đình
Cabin rộng, khoang hàng riêng: VinFast VF Wild đáp ứng nhu cầu cả gia đình

VOV.VN - Không gian ngồi rộng rãi, thùng hàng tách biệt và khả năng mở rộng tầm vận hành lên tới 1.000 km là những điểm đáng chú ý của VinFast VF Wild với các gia đình cần một chiếc xe phục vụ cả sinh hoạt hằng ngày lẫn những chuyến đi xa.

Cabin rộng, khoang hàng riêng: VinFast VF Wild đáp ứng nhu cầu cả gia đình

Cabin rộng, khoang hàng riêng: VinFast VF Wild đáp ứng nhu cầu cả gia đình

VOV.VN - Không gian ngồi rộng rãi, thùng hàng tách biệt và khả năng mở rộng tầm vận hành lên tới 1.000 km là những điểm đáng chú ý của VinFast VF Wild với các gia đình cần một chiếc xe phục vụ cả sinh hoạt hằng ngày lẫn những chuyến đi xa.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng