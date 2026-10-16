Meey Group nhận hai giải thưởng tại APEA 2026: Dữ liệu tạo niềm tin cho thị trường

Dấu mốc từ hai hạng mục giải thưởng

APEA là chương trình giải thưởng do Enterprise Asia tổ chức, nhằm ghi nhận các doanh nhân và doanh nghiệp có thành tích nổi bật tại khu vực châu Á. Quá trình xét chọn xem xét nhiều yếu tố, từ năng lực lãnh đạo, kết quả kinh doanh đến đổi mới sáng tạo, quản trị và đóng góp cho sự phát triển bền vững. Trong đó, Master Entrepreneur Award đề cao tầm nhìn chiến lược và năng lực dẫn dắt doanh nghiệp; Inspirational Brand Award ghi nhận những thương hiệu có bản sắc riêng, tạo được ảnh hưởng tích cực và giá trị lâu dài cho các bên liên quan.

Đây là năm thứ hai liên tiếp ông Hoàng Mai Chung được xướng tên tại APEA. Năm 2025, ông cũng từng được vinh danh ở hạng mục Master Entrepreneur Award. Sang năm 2026, sự ghi nhận tiếp tục dành cho cá nhân ông và mở rộng sang thương hiệu Meey Group với giải Inspirational Brand Award.

Ông Hoàng Mai Chung nhận giải Doanh nhân Xuất sắc châu Á tại APEA 2026

Hai hạng mục giải thưởng đánh dấu bước phát triển mới của Meey Group, từ sự ghi nhận dành cho vai trò và tầm nhìn của người lãnh đạo đến những giá trị được xây dựng ở cấp độ thương hiệu. Đây cũng là kết quả của quá trình từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển thông qua công nghệ, sản phẩm và năng lực vận hành. Đáng chú ý, việc Enterprise Asia xếp Meey Group vào nhóm Viễn thông và Công nghệ thông tin mang ý nghĩa riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực PropTech. Sự ghi nhận này phù hợp với định vị mà Meey Group đang theo đuổi: xây dựng hạ tầng số cho nền kinh tế bất động sản, lấy công nghệ và dữ liệu làm nền tảng để giải quyết những bài toán thực tế của thị trường.

Từ bài toán thông tin đến năng lực dữ liệu

Thị trường bất động sản có đặc thù phụ thuộc vào nhiều nhóm thông tin. Một quyết định mua bán thường phải cân nhắc quy hoạch, vị trí, giá cả, tình trạng pháp lý và những thay đổi tại khu vực.

Khoảng cách giữa dữ liệu sẵn có và thông tin tin cậy là bài toán của doanh nghiệp công nghệ bất động sản. Việc đưa thông tin lên nền tảng số mới là bước khởi đầu. Giá trị thực tế phụ thuộc vào nguồn dữ liệu, phương pháp xử lý, thời điểm cập nhật và cách thông tin được trình bày cho người dùng.

Từ khi thành lập năm 2019, Meey Group lựa chọn phát triển hệ sinh thái công nghệ phục vụ các nhu cầu trong chuỗi hoạt động bất động sản. Meey Map hỗ trợ tra cứu bản đồ và thông tin quy hoạch. Meey Atlas hướng tới khai thác dữ liệu không gian. Meey Value ứng dụng AI trong phân tích và định giá tham khảo. Meey CRM phục vụ quản lý thông tin khách hàng và quy trình kinh doanh.

Các nền tảng có chức năng khác nhau nhưng cùng đặt dữ liệu vào trung tâm. Với người mua nhà, thông tin quy hoạch có thể là căn cứ ban đầu để sàng lọc lựa chọn. Với nhà môi giới, dữ liệu tập trung giúp giảm thao tác thủ công. Với doanh nghiệp, nguồn tham khảo được tổ chức tốt có thể cải thiện chất lượng đánh giá cơ hội kinh doanh.

Dữ liệu thị trường giúp bổ sung cơ sở tham khảo khi phân tích giá. Thông tin khách hàng được tổ chức có hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp môi giới quản lý hoạt động hiệu quả hơn.

Tính đến hết năm 2025, hệ sinh thái Meey Group có khoảng 600.000 khách hàng và người dùng cá nhân, cùng gần 400 khách hàng doanh nghiệp. Quy mô này cho thấy các nền tảng công nghệ của Meey Group đã được đưa vào khai thác thực tế, phục vụ nhiều nhóm đối tượng trên thị trường bất động sản.

Trên nền tảng đó, Meey Group tiếp tục chú trọng phát triển và kết nối các nguồn dữ liệu về bản đồ, quy hoạch, giá bất động sản và thông tin thị trường. Việc từng bước chuẩn hóa, cập nhật và khai thác dữ liệu hướng tới mục tiêu cung cấp thông tin thuận tiện, có cơ sở kiểm chứng, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động bất động sản.

Cam kết xây dựng niềm tin từ dữ liệu minh bạch

Đối với ông Hoàng Mai Chung, định hướng xây dựng hạ tầng số xuất phát từ thực tế thị trường. Trong bất động sản, kinh nghiệm giao dịch vẫn có giá trị thực tế. Song kinh nghiệm cần thêm cơ sở thông tin rõ ràng để giảm phụ thuộc vào suy đoán và nguồn tin thiếu kiểm chứng.

Meey Group được trao Inspirational Brand Award tại APEA 2026

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group cho biết: “Niềm tin của thị trường phải bắt đầu từ những thông tin có thể kiểm chứng. Chúng tôi xác định trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ là tổ chức dữ liệu có nguồn gốc rõ ràng, cập nhật thường xuyên và thể hiện đúng phạm vi sử dụng. Meey Group sẽ tiếp tục đầu tư cho năng lực dữ liệu và quản trị, để mỗi sản phẩm mang lại thêm cơ sở đáng tin cậy cho người dân, doanh nghiệp khi ra quyết định về bất động sản”.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, doanh nghiệp chú trọng chuẩn hóa hoạt động nội bộ. Meey Group đã xây dựng hệ thống quản lý theo ISO 9001 và ISO/IEC 27001. Trong năm 2026, doanh nghiệp triển khai lộ trình CMMI Maturity Level 3 trên các lĩnh vực phát triển sản phẩm, cung cấp dịch vụ và quản trị dữ liệu. Đây là quá trình nâng cao tính thống nhất của quy trình, khả năng đo lường và kiểm soát chất lượng.

Định hướng này đặt ra yêu cầu phát triển dài hạn đối với Meey Group. Doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu, đồng thời nâng cao năng lực phân tích và khai thác thông tin trên các nền tảng công nghệ. Qua đó, Meey Group hướng tới xây dựng hệ sinh thái dữ liệu có tính liên thông, tạo thêm cơ sở tin cậy cho các hoạt động tìm kiếm, đánh giá và giao dịch bất động sản.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng chú trọng tính minh bạch, những nỗ lực xây dựng và khai thác dữ liệu của Meey Group mang thêm ý nghĩa thực tiễn. Sự ghi nhận tại APEA 2026 dành cho cả doanh nhân Hoàng Mai Chung và Tập đoàn Meey Group cho thấy sự nhất quán giữa tầm nhìn của người lãnh đạo và định hướng phát triển của doanh nghiệp.