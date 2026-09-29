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Nhiệt điện Mông Dương đảm bảo kế hoạch sản xuất điện năm 2026

Thứ Ba, 10:58, 29/09/2026
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VOV.VN - Tính đến hết 27/9, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đã sản xuất 5,254 tỷ kWh điện, đạt khoảng 73,7% kế hoạch năm.

Trong những tháng cuối năm, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đang tập trung cao độ các giải pháp bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất 7,13 tỷ kWh được giao.

Năm 2026, Công ty Nhiệt điện Mông Dương được giao kế hoạch sản xuất điện tại Quyết định số 384/QĐ-GENCO3 ngày 31/1 là 7,03 tỷ kWh, sau đó được điều chỉnh tại quyết định số 2580/QĐ-GENCO3 ngày 30/7 là 7,13 tỷ kWh. Việc kế hoạch được nâng lên trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đặt ra nhiệm vụ cao hơn đối với công tác quản lý vận hành, sửa chữa và chuẩn bị nhiên liệu của Công ty.

nhiet dien mong duong dam bao ke hoach san xuat dien nam 2026 hinh anh 1
Hệ thống máy móc, thiết bị của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương được vận hành và theo dõi 24/7

Ngay từ đầu năm, Công ty đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì độ khả dụng, độ tin cậy của các tổ máy; tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng thiết bị; nâng cao chất lượng công tác vận hành, sửa chữa và bảo đảm nguồn than phục vụ sản xuất. Công tác phối hợp giữa các đơn vị được chú trọng, qua đó kịp thời nhận diện, xử lý các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành của tổ máy.

Để hoàn thành mục tiêu 7,13 tỷ kWh, Nhà máy cần tiếp tục sản xuất khoảng 1,88 tỷ kWh trong 3 tháng cuối năm. Đây là khối lượng sản xuất lớn, đòi hỏi các tổ máy phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao và công tác vận hành, sửa chữa, cung ứng nhiên liệu phải được thực hiện chủ động, chặt chẽ.

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 hiện có 02 tổ máy với tổng công suất 1.080 MW, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống điện khu vực Đông Bắc. Trong những tháng cuối năm, khi điều kiện thủy văn có thể diễn biến không thuận lợi và nhu cầu huy động các nguồn nhiệt điện có khả năng gia tăng, việc duy trì khả năng vận hành ổn định, tin cậy của các tổ máy có ý nghĩa quan trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải và bảo đảm an ninh cung cấp điện.

Trước yêu cầu đó, Công ty Nhiệt điện Mông Dương tiếp tục tập trung kiểm soát chặt chẽ tình trạng thiết bị, thực hiện nghiêm các quy trình vận hành; chủ động nguồn than và tổ chức cung ứng nhiên liệu phù hợp với phương thức huy động; nâng cao chất lượng công tác sửa chữa, bảo dưỡng, xử lý kịp thời các khiếm khuyết thiết bị; Công ty đã phối hợp với Công ty EPS để hoàn thành công tác Đại tu tổ máy S2 rút ngắn tiến độ 03 ngày so với kế hoạch sửa chữa đã được giao.  Đồng thời, Công ty duy trì lực lượng trực vận hành, sửa chữa sẵn sàng, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị để chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh, bảo đảm các tổ máy có thể đáp ứng nhanh yêu cầu huy động của hệ thống.

Bước vào những tháng cuối năm 2026, với khối lượng sản xuất còn lại khoảng 2,27 tỷ kWh, Công ty Nhiệt điện Mông Dương xác định bảo đảm an toàn thiết bị, duy trì độ khả dụng và nâng cao độ tin cậy vận hành là những nhiệm vụ trọng tâm. Tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực cao nhất để hoàn thành kế hoạch sản xuất điện được giao.

Việc hoàn thành kế hoạch 7,13 tỷ kWh không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty mà còn đóng góp thiết thực vào việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống, qua đó góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

CTV An An/VOV.VN
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