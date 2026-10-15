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Official Pop-up BIGBANG mở cửa tại Hà Nội, hé lộ merchandise phiên bản đặc biệt

Thứ Năm, 10:29, 15/10/2026
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VOV.VN - Từ ngày 17/10, Official Pop-up của BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > chính thức mở cửa tại Hà Nội. Gần 70 dòng merchandise dành cho thị trường Việt Nam, từ lightstick kỷ niệm 20 năm đến T-shirt Hanoi Edition, đều nằm trong danh mục được hàng vạn V.I.P chờ đợi.

Hai cửa hàng chính thức, VPBank đưa merchandise của World Tour đến Hà Nội

Trong vòng gần 10 ngày (17/10 - 25/10/2026) Official Pop-up sẽ đưa merchandise chính hãng của tour diễn đến người hâm mộ Việt Nam ngay trước hai đêm diễn tại SVĐ Mỹ Đình.

Cụ thể, gần 70 loại merchandise sẽ được đưa về, với danh mục đa dạng không chỉ về chuyến lưu diễn mà còn giúp gợi nhớ những kỷ niệm về BIGBANG. Quy mô này khiến Hà Nội trở thành một trong những điểm dừng có danh mục merchandise phong phú nhất trong hành trình World Tour lần này. Danh sách sản phẩm đủ rộng để đáp ứng nhiều nhu cầu, từ vật phẩm sử dụng ngay trong đêm diễn đến những món đồ mang tính sưu tầm, lưu giữ dấu ấn riêng của chặng Việt Nam.

official pop-up bigbang mo cua tai ha noi, he lo merchandise phien ban dac biet hinh anh 1

Merchandise được bán tại hai cửa hàng chính thức ở VPBank Flagship (89 Láng Hạ) - hoạt động từ 17 đến 25/10, và The Garden Shopping Mall (đường Mễ Trì) - mở cửa từ 17 đến 23/10. Merchandise tiếp tục được bán trong hai ngày 24 và 25/10 tại SVĐ Mỹ Đình, cùng thời gian check-in vào sân. V.I.P (tên gọi chính thức của người hâm mộ BIGBANG) vì thế có thể lựa chọn mua từ trước concert hoặc ngay trong ngày diễn. Tại sự kiện có lane riêng dành cho một số hạng vé VIP và Ultimate khi mua merchandise.

Với chuỗi cửa hàng Official Pop-up, người hâm mộ K-pop tại Việt Nam sẽ có cơ hội mua sắm các sản phẩm chính thức của nghệ sĩ ngay trong nước, với trải nghiệm mua sắm tiện lợi và an toàn hơn.

Việc VPBank đưa Official Pop-up về Hà Nội khiến hành trình chuẩn bị cho concert của V.I.P trở nên trọn vẹn hơn và gần với cách các World Tour lớn được tổ chức tại nhiều thị trường quốc tế.

20 năm có 1 lần, Hanoi Edition và những món đồ fan sẽ muốn giữ lại thật lâu

BIGBANG OFFICIAL LIGHT STICK 20TH ANNIVERSARY EDITION gần như chắc chắn nằm trong nhóm sản phẩm được săn tìm nhiều nhất. Chiếc lightstick hình vương miện đã trở thành biểu tượng gắn với BIGBANG qua nhiều thế hệ fan, xuất hiện trong những “yellow ocean” phủ kín khán đài tại các concert của nhóm. Phiên bản kỷ niệm 20 năm xuất hiện đúng vào thời điểm BIGBANG bước qua cột mốc hai thập kỷ hoạt động, khiến giá trị của món đồ vượt xa công năng sử dụng trong một đêm diễn và trở thành kỷ niệm đáng nhớ của tất cả các V.I.P Việt Nam.

Bên cạnh lightstick, các sản phẩm như keyring phiên bản 20 năm, plush keyring, sticker pack, keycap hay bandana cũng mang sức hút riêng với nhóm fan thích sưu tầm. Mỗi món đồ gắn với một thành phố cụ thể, một thời điểm cụ thể và một giai đoạn rất đặc biệt trong hành trình của BIGBANG. Với nhiều V.I.P, sở hữu merchandise trong dịp này giống như giữ lại một mảnh ký ức hữu hình về tour diễn vòng quanh thế giới của nhóm sau 9 năm, đúng năm kỷ niệm 20 năm ra mắt.

Đặc biệt nhất là T-shirt Hanoi Edition. Địa danh Hà Nội xuất hiện trực tiếp trên áo thun khiến sản phẩm trở thành dấu mốc riêng của chặng Việt Nam, gắn với hai đêm 24 và 25/10 tại Mỹ Đình. Với những người chờ BIGBANG suốt nhiều năm, đây dễ trở thành một trong những món đồ đáng giữ lâu nhất sau concert.

Danh mục gần 70 loại sản phẩm cũng mở ra nhiều lựa chọn cho từng nhóm fan. Người chuẩn bị cho đêm diễn có thể ưu tiên lightstick, hand strap hay bandana. Người thích sưu tầm có thể chọn keyring, sticker, plush hoặc keycap. Những ai muốn một món đồ gắn trực tiếp với chặng Việt Nam sẽ dễ bị thu hút bởi Hanoi Edition. Sự đa dạng này giúp Official Pop-up mang đúng tinh thần của một điểm dừng World Tour, nơi mỗi fan có thể tìm cho mình một món đồ phù hợp với cách họ muốn ghi nhớ sự kiện.

Ngày 24 và 25/10, BIGBANG sẽ chính thức bước lên sân khấu Mỹ Đình. Nhưng với nhiều V.I.P Việt Nam, BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI sẽ bắt đầu từ 17/10, khi Official Pop-up mở cửa và những món merchandise đầu tiên của tour được trao tận tay người hâm mộ. Chuyến lưu diễn đánh dấu 20 năm sẽ đến và đi qua Hà Nội, nhưng những chiếc lightstick, keyring hay Hanoi Edition sẽ ở lại lâu hơn như một dấu mốc của cuộc hẹn mà fan đã chờ suốt nhiều năm.

CTV Tuệ Phương/VOV.VN
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