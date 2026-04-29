中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Saigon Co.op ra mắt các chuyên trang mua sắm chuyên sâu và chuỗi ưu đãi “khủng”

Thứ Tư, 17:15, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nằm trong chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ và kỷ niệm sinh nhật hệ thống, Saigon Co.op chính thức công bố loạt nâng cấp đột phá trên nền tảng thương mại điện tử Co.op Online.

Điểm nhấn của đợt ra mắt này của Saigon Co.op là hai chuyên trang mua sắm chuyên biệt: “Tiết kiệm hơn thế - Quá Easy!” và “Co.op Online Beauty”, hứa hẹn tái định nghĩa trải nghiệm "đi siêu thị online" cho hàng triệu gia đình Việt.

saigon co.op ra mat cac chuyen trang mua sam chuyen sau va chuoi uu dai khung hinh anh 1

1. Nâng tầm trải nghiệm “đi siêu thị” trở thành phong cách sống số

Trong bối cảnh người tiêu dùng hiện đại ưu tiên sự nhanh chóng và minh bạch, Co.op Online đã thực hiện một bước nhảy vọt từ giao diện đến tính năng. Không chỉ đơn thuần là website đặt hàng, Co.op Online hiện nay là một hệ sinh thái mua sắm thông minh, nơi mọi tương tác được tối ưu hóa để đảm bảo sự liền mạch.

Đại diện Saigon Co.op chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ bán hàng trực tuyến, chúng tôi cung cấp một giải pháp sống. Việc ra mắt các chuyên trang chuyên biệt giúp khách hàng tìm thấy thứ mình cần chỉ trong vài lần chạm, biến việc lo toan nội trợ trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn.”

2. Giải pháp "Tiết kiệm hơn thế - Quá Easy!" trước áp lực “bão giá”

Trước áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt, chuyên trang “Tiết kiệm hơn thế - Quá Easy!” ra đời như một cam kết đồng hành cùng ngân sách của mọi gia đình. Đây là "điểm hẹn" của các danh mục hàng thiết yếu từ thực phẩm tươi sống, hóa phẩm đến đồ dùng gia đình.

Đa số các ưu đãi độc quyền đến từ các sản phẩm Hàng nhãn riêng Co.op uy tín của Saigon Co.op như Co.op Happy, Co.op Select và Co.op Finest. Khác với các đợt "săn sale" chớp nhoáng, chuyên trang này tập trung duy trì mức giá ổn định và ưu đãi sâu dài hạn, giúp khách hàng chủ động kế hoạch chi tiêu. Kết hợp cùng dịch vụ giao hàng tận nơi, người nội trợ không còn phải lo lắng về việc mang vác nặng nề hay đối mặt với khói bụi, tắc đường.

saigon co.op ra mat cac chuyen trang mua sam chuyen sau va chuoi uu dai khung hinh anh 2

3. Co.op Online Beauty – Thiên đường mỹ phẩm chính hãng chuyên sâu

Bước đi táo bạo nhất trong lần nâng cấp này là sự xuất hiện của Co.op Online Beauty. Đây là chuyên trang mua sắm mỹ phẩm chuyên biệt, đánh dấu việc Saigon Co.op tiến sâu vào ngành hàng chăm sóc sắc đẹp trực tuyến.

Không chỉ dừng lại ở việc bán hàng, Co.op Online Beauty tích hợp hệ sinh thái nội dung đa dạng:

- Đánh giá sản phẩm trực quan: Các video đánh giá sản phẩm thực tế.

- Cẩm nang làm đẹp: Tư vấn quy trình chăm sóc da và trang điểm từ các chuyên gia.

- Cam kết 100% chính hãng: Quy tụ hàng loạt thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, xóa tan nỗi lo hàng giả, hàng nhái trên không gian mạng.

4. Đa dạng thanh toán – Một chạm hoàn tất

Để hoàn thiện trải nghiệm mua sắm tiện lợi, Co.op Online đã bắt tay cùng các đối tác công nghệ hàng đầu như MoMo, UrBox và Got It. Giờ đây, khách hàng có thể thanh toán tức thì qua ví điện tử MoMo với độ bảo mật cao hoặc linh hoạt sử dụng, tích lũy và đổi thẻ quà tặng từ UrBox, Got It giúp tối ưu hóa giá trị trên mỗi hóa đơn.

Ưu đãi đặc biệt

- Tại Chuyên trang Co.op Online Beauty (từ nay đến ngày 13/05/2026):

+ Săn Deal cực hời: Chương trình "Mua 2 tính tiền 1" và giảm giá trực tiếp lên đến 50%.

+ Bye Nắng Chào Hè: Nhập mã CHAOHE20 giảm ngay 20.000đ cho đơn hàng sản phẩm chống nắng từ 199.000đ.

+ Quà tặng tri ân: Tặng ngay Bình giữ nhiệt cao cấp cho các hóa đơn đầu tiên đủ điều kiện.

+ Minigame "Lật hình may mắn": Cơ hội trúng E-voucher 50.000đ và quà tặng hấp dẫn (Lược gỡ rối, Bộ cọ trang điểm, Bình nước, ...).

- Dành cho khách hàng mới (từ nay đến ngày 13/06/2026): Tặng ngay E-voucher 30.000đ cho khách hàng lần đầu đăng ký và đăng nhập tài khoản (áp dụng cho đơn hàng từ 450.000đ).

Thông tin mua sắm và hỗ trợ:

+ Website: https://cooponline.vn/

+ Ứng dụng Co.op Online: Có sẵn trên App Store và Google Play.

+ Chuyên trang Tiết kiệm: cooponline.vn/tiet-kiem-hon-the-qua-la-easy

+ Chuyên trang Beauty: cooponline.vn/beauty-unlocked

+ Hotline: 1900.5555.68

Với sự đầu tư bài bản và tư duy đặt khách hàng làm trọng tâm, Co.op Online đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành nền tảng mua sắm trực tuyến hàng đầu, mang đến sự an tâm và tiện lợi tuyệt đối cho mọi gia đình Việt.

CTV Phương Hà/VOV.VN
Tag: Saigon Co.op chuyên trang mua sắm chuyên sâu Saigon Co.op nâng tầm hệ sinh thái số Co.op Online
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Saigon Co.op đẩy mạnh tiêu thụ hàng OCOP, hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Việt Nam
Saigon Co.op đẩy mạnh tiêu thụ hàng OCOP, hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Việt Nam

Saigon Co.op đẩy mạnh tiêu thụ hàng OCOP, hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Việt Nam

Saigon Co.op mang “siêu thị đất liền” ra đặc khu Côn Đảo với Phiên chợ nghĩa tình
Saigon Co.op mang “siêu thị đất liền” ra đặc khu Côn Đảo với Phiên chợ nghĩa tình

Saigon Co.op mang “siêu thị đất liền” ra đặc khu Côn Đảo với Phiên chợ nghĩa tình

Saigon Co.op khẳng định bản lĩnh chính trị – Bứt phá trong kỷ nguyên số
Saigon Co.op khẳng định bản lĩnh chính trị – Bứt phá trong kỷ nguyên số

Saigon Co.op khẳng định bản lĩnh chính trị – Bứt phá trong kỷ nguyên số

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng