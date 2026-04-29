Saigon Co.op ra mắt các chuyên trang mua sắm chuyên sâu và chuỗi ưu đãi “khủng”

Điểm nhấn của đợt ra mắt này của Saigon Co.op là hai chuyên trang mua sắm chuyên biệt: “Tiết kiệm hơn thế - Quá Easy!” và “Co.op Online Beauty”, hứa hẹn tái định nghĩa trải nghiệm "đi siêu thị online" cho hàng triệu gia đình Việt.

1. Nâng tầm trải nghiệm “đi siêu thị” trở thành phong cách sống số

Trong bối cảnh người tiêu dùng hiện đại ưu tiên sự nhanh chóng và minh bạch, Co.op Online đã thực hiện một bước nhảy vọt từ giao diện đến tính năng. Không chỉ đơn thuần là website đặt hàng, Co.op Online hiện nay là một hệ sinh thái mua sắm thông minh, nơi mọi tương tác được tối ưu hóa để đảm bảo sự liền mạch.

Đại diện Saigon Co.op chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ bán hàng trực tuyến, chúng tôi cung cấp một giải pháp sống. Việc ra mắt các chuyên trang chuyên biệt giúp khách hàng tìm thấy thứ mình cần chỉ trong vài lần chạm, biến việc lo toan nội trợ trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn.”

2. Giải pháp "Tiết kiệm hơn thế - Quá Easy!" trước áp lực “bão giá”

Trước áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt, chuyên trang “Tiết kiệm hơn thế - Quá Easy!” ra đời như một cam kết đồng hành cùng ngân sách của mọi gia đình. Đây là "điểm hẹn" của các danh mục hàng thiết yếu từ thực phẩm tươi sống, hóa phẩm đến đồ dùng gia đình.

Đa số các ưu đãi độc quyền đến từ các sản phẩm Hàng nhãn riêng Co.op uy tín của Saigon Co.op như Co.op Happy, Co.op Select và Co.op Finest. Khác với các đợt "săn sale" chớp nhoáng, chuyên trang này tập trung duy trì mức giá ổn định và ưu đãi sâu dài hạn, giúp khách hàng chủ động kế hoạch chi tiêu. Kết hợp cùng dịch vụ giao hàng tận nơi, người nội trợ không còn phải lo lắng về việc mang vác nặng nề hay đối mặt với khói bụi, tắc đường.

3. Co.op Online Beauty – Thiên đường mỹ phẩm chính hãng chuyên sâu

Bước đi táo bạo nhất trong lần nâng cấp này là sự xuất hiện của Co.op Online Beauty. Đây là chuyên trang mua sắm mỹ phẩm chuyên biệt, đánh dấu việc Saigon Co.op tiến sâu vào ngành hàng chăm sóc sắc đẹp trực tuyến.

Không chỉ dừng lại ở việc bán hàng, Co.op Online Beauty tích hợp hệ sinh thái nội dung đa dạng:

- Đánh giá sản phẩm trực quan: Các video đánh giá sản phẩm thực tế.

- Cẩm nang làm đẹp: Tư vấn quy trình chăm sóc da và trang điểm từ các chuyên gia.

- Cam kết 100% chính hãng: Quy tụ hàng loạt thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, xóa tan nỗi lo hàng giả, hàng nhái trên không gian mạng.

4. Đa dạng thanh toán – Một chạm hoàn tất

Để hoàn thiện trải nghiệm mua sắm tiện lợi, Co.op Online đã bắt tay cùng các đối tác công nghệ hàng đầu như MoMo, UrBox và Got It. Giờ đây, khách hàng có thể thanh toán tức thì qua ví điện tử MoMo với độ bảo mật cao hoặc linh hoạt sử dụng, tích lũy và đổi thẻ quà tặng từ UrBox, Got It giúp tối ưu hóa giá trị trên mỗi hóa đơn.

Ưu đãi đặc biệt

- Tại Chuyên trang Co.op Online Beauty (từ nay đến ngày 13/05/2026):

+ Săn Deal cực hời: Chương trình "Mua 2 tính tiền 1" và giảm giá trực tiếp lên đến 50%.

+ Bye Nắng Chào Hè: Nhập mã CHAOHE20 giảm ngay 20.000đ cho đơn hàng sản phẩm chống nắng từ 199.000đ.

+ Quà tặng tri ân: Tặng ngay Bình giữ nhiệt cao cấp cho các hóa đơn đầu tiên đủ điều kiện.

+ Minigame "Lật hình may mắn": Cơ hội trúng E-voucher 50.000đ và quà tặng hấp dẫn (Lược gỡ rối, Bộ cọ trang điểm, Bình nước, ...).

- Dành cho khách hàng mới (từ nay đến ngày 13/06/2026): Tặng ngay E-voucher 30.000đ cho khách hàng lần đầu đăng ký và đăng nhập tài khoản (áp dụng cho đơn hàng từ 450.000đ).

Thông tin mua sắm và hỗ trợ: + Website: https://cooponline.vn/ + Ứng dụng Co.op Online: Có sẵn trên App Store và Google Play. + Chuyên trang Tiết kiệm: cooponline.vn/tiet-kiem-hon-the-qua-la-easy + Chuyên trang Beauty: cooponline.vn/beauty-unlocked + Hotline: 1900.5555.68 Với sự đầu tư bài bản và tư duy đặt khách hàng làm trọng tâm, Co.op Online đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành nền tảng mua sắm trực tuyến hàng đầu, mang đến sự an tâm và tiện lợi tuyệt đối cho mọi gia đình Việt.