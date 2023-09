Sức mua trong 4 ngày lễ tại Co.opmart tăng đến 50% so với ngày thường

Sức mua trong 4 ngày lễ vừa qua tại những siêu thị lớn như Co.opmart Lý Thường Kiệt, Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu Co.opmart Cống Quỳnh hoặc những Co.opXtra và các Co.opmart Cần Thơ, Cà Mau, Đà Nẵng, Nha Trang, Tam Kỳ, Hà Nội tăng khoảng từ 30% đến 50% so với ngày thường, đặc biệt là nhóm thực phẩm tươi sống, các loại nước giải khát và thực phẩm chế biến sẵn,... Một số mặt hàng thực phẩm, may mặc còn tăng gấp đôi hoặc gấp ba so với ngày thường. Lượng đơn hàng trực tuyến cũng tăng mạnh so với ngày thường.

Đặc biệt, trong sáng 2/9 lượng khách tham quan và mua sắm rất đông vì thời điểm này hệ thống áp dụng chương trình khuyến mãi tặng 6 lon sprite cho hóa đơn có giá trị bất kỳ đối với những khách hàng có mặc áo cờ đỏ sao vàng.

Trong ngày 2/9, toàn bộ nhân viên phục vụ khách cũng trang bị áo cờ đỏ sao vàng nên đã tạo nên hình ảnh đẹp mắt, đặc trưng của hệ thống.

Ghi nhận khách hàng không phải chờ đợi thanh toán do đơn vị đã mở tối đa các cash thu ngân, tăng cường nhân sự giao hàng tận nhà; không có tình trạng đứt hàng do đã tăng lượng hàng gần gấp đôi trong những ngày lễ.