Từ chuẩn hóa đến phát triển bền vững: Hiệu quả từ ISO 9001 và ISO 14001

Thứ Năm, 10:13, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, năng suất không chỉ đo bằng sản lượng mà còn được đánh giá qua khả năng kiểm soát chất lượng, tiết kiệm nguồn lực và duy trì phát triển bền vững. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã xem việc áp dụng đồng thời ISO 9001 và ISO 14001 như một công cụ quản trị chiến lược thay vì chỉ để đạt chứng nhận.

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, tập trung vào chuẩn hóa quy trình, giảm sai lỗi và nâng cao tính ổn định của sản phẩm. Trong khi đó, ISO 14001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường, giúp doanh nghiệp kiểm soát phát thải, sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu, năng lượng và giảm thiểu rủi ro môi trường.

Khi được tích hợp, hai tiêu chuẩn này tạo thành một hệ thống quản trị đồng bộ: chất lượng được kiểm soát từ đầu vào đến đầu ra, trong khi các yếu tố môi trường được quản lý xuyên suốt trong toàn bộ chuỗi vận hành. Đây cũng là nền tảng giúp doanh nghiệp giảm lãng phí, tối ưu nguồn lực và nâng cao năng suất theo hướng bền vững.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã triển khai hiệu quả đồng thời ISO 9001 và ISO 14001. Điển hình là Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử với yêu cầu cao về độ chính xác, tính ổn định của sản phẩm và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp đã lựa chọn triển khai đồng thời ISO 9001 và ISO 14001 như nền tảng quản trị cốt lõi.

Tại Welco Việt Nam, ISO 9001 được áp dụng nhằm chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất, từ kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào, giám sát từng công đoạn trên dây chuyền đến kiểm tra thành phẩm. Việc chuẩn hóa này giúp doanh nghiệp hạn chế đáng kể sai lỗi phát sinh, đồng thời bảo đảm tính đồng đều về chất lượng giữa các lô hàng.

Chuyên gia đánh giá tích hợp 2 chuẩn ISO cho Welco Việt Nam

Song song với đó, ISO 14001 được triển khai để kiểm soát chất thải công nghiệp, đặc biệt trong các hoạt động liên quan đến xử lý hóa chất, linh kiện điện tử và kiểm soát các chất độc hại trong sản phẩm. Đây là yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo đại diện công ty, Welco Việt Nam hiện áp dụng cả ISO 9001:2015 và ISO 14001 cho hệ thống quản lý chất lượng và môi trường.

Ở lĩnh vực chế biến nông sản, Nhà máy Tinh bột sắn Kon Tum cũng áp dụng đồng thời hai tiêu chuẩn này. Nhà máy triển khai ISO 9001 để kiểm soát chất lượng sản phẩm và chuẩn hóa quy trình sản xuất; đồng thời áp dụng ISO 14001 nhằm quản lý nước thải, khí thải và các yếu tố môi trường khác. Ngoài ra, đơn vị còn kết hợp Kaizen để cải tiến quy trình vận hành, giảm hao hụt nguyên liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Một điểm đáng chú ý là nhà máy đã đầu tư hệ thống quan trắc môi trường nhằm giám sát liên tục các chỉ số phát thải. Điều này giúp doanh nghiệp chủ động phát hiện và xử lý các vấn đề trước khi phát sinh sự cố. Đối với doanh nghiệp chế biến nông sản, việc duy trì hoạt động ổn định trong mùa vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhờ áp dụng ISO 9001 và ISO 14001, Nhà máy Tinh bột sắn Kon Tum không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn duy trì hiệu quả vận hành ổn định trong dài hạn.

Thực tế cho thấy, việc áp dụng đồng thời các tiêu chuẩn quản lý không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường mà còn trực tiếp tạo ra hiệu quả về năng suất. Khi chất lượng được kiểm soát tốt hơn, sai lỗi sẽ giảm xuống. Khi môi trường được quản lý hiệu quả hơn, lãng phí được hạn chế. Và khi cả hai hệ thống được tích hợp trong cùng một tư duy quản trị, doanh nghiệp sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.

Bài toán năng suất và lời giải từ nhân lực số

VOV.VN - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi nhanh chóng yêu cầu về kỹ năng lao động, nguồn nhân lực số chất lượng cao ngày càng trở thành yếu tố quyết định đến năng suất, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.

CTV Khôi Nguyên/VOV.VN
Gỡ "điểm nghẽn" năng suất: Doanh nghiệp tìm lời giải từ TPI

Khi năng suất quyết định sức cạnh tranh doanh nghiệp

