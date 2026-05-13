Phát triển thế hệ trẻ toàn diện:

Từ giáo dục, dinh dưỡng đến thể chất cho kỷ nguyên mới

Thứ Tư, 18:36, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, câu chuyện phát triển thế hệ trẻ không còn dừng lại ở thành tích học tập hay năng lực tri thức.

Một nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai cần được nuôi dưỡng toàn diện hơn, từ trí tuệ, thể chất, sức khỏe tinh thần đến kỹ năng thích ứng và lối sống lành mạnh.

Tinh thần này được đặt ra tại Hội thảo “Phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam: Kiến tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới” được tổ chức ngày 12/5/2026 tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia, và đại diện trong lĩnh vực giáo dục, y tế, dinh dưỡng, thể thao, cùng thảo luận về những giải pháp căn cơ nhằm nâng cao thể chất, trí tuệ và chất lượng phát triển của thanh thiếu niên Việt Nam.

Phát triển toàn diện thế hệ trẻ: Từ yêu cầu giáo dục đến chiến lược quốc gia

Hội thảo được đặt trong tinh thần triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cũng như Nghị quyết 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây là hai định hướng quan trọng cho thấy giáo dục, dinh dưỡng và thể chất đang ngày càng được nhìn nhận như những trụ cột liên kết chặt chẽ trong chiến lược phát triển con người Việt Nam.

Nếu trước đây giáo dục thường được nhìn nhận chủ yếu qua lăng kính tri thức, điểm số và thành tích học thuật, thì trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra đã rộng hơn. Trẻ em cần được phát triển hài hòa giữa học tập, sức khỏe, vận động, kỹ năng sống và năng lực thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của xã hội. Một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin, bền bỉ và biết hợp tác chính là nền tảng để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Toàn cảnh Hội thảo “Phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam - Kiến tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới”

Tại hội thảo, các ý kiến đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe học đường, dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể chất trong quá trình phát triển của trẻ. Bên cạnh những thành tựu giáo dục đáng ghi nhận, Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức: tình trạng thiếu vận động ở trẻ em đô thị, nguy cơ thừa cân béo phì, suy dinh dưỡng và thiếu vi chất ở một số khu vực khó khăn, cũng như áp lực học tập khiến giáo dục thể chất đôi khi chưa được quan tâm đúng mức.

Các chuyên gia cho rằng, để chuẩn bị cho thế hệ trẻ bước vào kỷ nguyên mới, cần thay đổi cách tiếp cận từ “giáo dục kiến thức” sang “phát triển năng lực toàn diện”. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ quan quản lý, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp nhằm tạo ra môi trường học đường lành mạnh, năng động và hỗ trợ trẻ phát triển cân bằng hơn.

Tham luận tại hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Nho Huy nhấn mạnh: "Xác định rõ tầm quan trọng của công tác sức khỏe học đường đối với sự phát triển trí tuệ, thể chất và tinh thần học sinh, sinh viên, Đảng và Nhà nước ta luôn coi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên là nhiệm vụ đặc biệt ưu tiên".

Đặc biệt, thể thao học đường được nhìn nhận không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn là môi trường giúp trẻ học cách kỷ luật, kiên trì, hợp tác, chấp nhận thử thách và vượt qua thất bại. Đây là những phẩm chất cần thiết đối với công dân tương lai trong một thế giới nhiều biến động.

Từ góc nhìn chính sách, hội thảo cũng cho thấy phát triển thế hệ trẻ không thể là nỗ lực đơn lẻ của riêng ngành giáo dục hay y tế. Đây là một nhiệm vụ dài hạn, cần sự tham gia đồng bộ của nhiều bên để các định hướng lớn đi vào thực tiễn, từ chương trình sức khỏe học đường, cải thiện dinh dưỡng, mở rộng không gian vận động đến nâng cao nhận thức của phụ huynh và cộng đồng.

Nestlé MILO và hành trình đồng hành cùng thế hệ trẻ năng động

Trong bức tranh phát triển toàn diện thế hệ trẻ, mô hình hợp tác đa bên trong đó có sự góp sức và nguồn lực từ doanh nghiệp đang dần trở thành xu hướng tất yếu. Nếu được triển khai đúng hướng, đây có thể là một nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam thúc đẩy chiến lược phát triển con người trong giai đoạn mới. Trong mô hình này, doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm mà còn có thể góp phần tạo ra những giá trị chung thông qua các chương trình dài hạn về dinh dưỡng, thể chất và giáo dục lối sống lành mạnh.

Tại hội thảo, Nestlé Việt Nam, thông qua nhãn hàng MILO, chia sẻ hành trình hơn 30 năm đồng hành cùng trẻ em Việt Nam trong việc khuyến khích vận động thể chất, xây dựng thói quen dinh dưỡng cân bằng và lan tỏa tinh thần năng động. Thay vì chỉ truyền tải thông điệp về dinh dưỡng, MILO hướng đến việc tạo dựng một lối sống năng động, nơi trẻ em được khuyến khích chơi thể thao, tham gia hoạt động ngoài trời và phát triển cân bằng giữa học tập và rèn luyện thể chất, rèn luyện tinh thần chủ động, dám trải nghiệm, dám vượt qua thất bại và duy trì lối sống tích cực. Đây cũng là cách MILO đóng góp vào mục tiêu lớn hơn: nuôi dưỡng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và sẵn sàng hơn cho tương lai.

MILO hướng đến việc tạo dựng một lối sống năng động, nơi trẻ em được khuyến khích chơi thể thao, tham gia hoạt động ngoài trời và phát triển cân bằng giữa học tập và rèn luyện thể chất

Chia sẻ tại Hội thảo, bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Phó Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, phụ trách ngành hàng MILO và sữa, cho biết "Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đầu tư sớm vào kỹ năng con người kết hợp với sức khỏe và thể chất mang lại lợi ích kinh tế-xã hội dài hạn cho quốc gia. Đó cũng chính là sứ mệnh mà Nestlé Việt Nam theo đuổi trong nhiều năm qua. Milo tin rằng thông qua thể thao, trẻ em không chỉ trở nên khỏe mạnh hơn mà còn sẵn sàng hơn cho cuộc sống"

Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Phó Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam phụ trách ngành hàng Milo và sữa

Sự đồng hành dài hạn của Nestlé MILO cũng cho thấy mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường, gia đình và doanh nghiệp có thể tạo thêm nguồn lực để thúc đẩy các mục tiêu xã hội. Khi doanh nghiệp tham gia một cách bền bỉ và có định hướng, các chương trình về dinh dưỡng và vận động không chỉ dừng lại ở hoạt động truyền thông, mà có thể trở thành một phần trong nỗ lực dài hạn nhằm cải thiện sức khỏe học đường và chất lượng phát triển của trẻ em Việt Nam.

Trong kỷ nguyên mới, lợi thế cạnh tranh của một quốc gia không chỉ nằm ở công nghệ hay tốc độ tăng trưởng, mà còn ở chất lượng con người. Một thế hệ trẻ có tri thức, có thể lực, có tinh thần bền bỉ và lối sống lành mạnh sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững hơn.

