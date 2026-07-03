VinFast Minio Green: Nấc thang lên đời xe bốn bánh cho gia đình trẻ

Xe nhỏ, đi phố gọn, chở gia đình vẫn đủ dùng

Là mẫu xe mini của nhà VinFast với kích thước “tí hon” 2.065 mm chiều dài cơ sở, Minio Green mang đến ấn tượng ngay lập tức với anh Trần Đăng Chính Trí, chủ xe Minio Green và cũng là admin cộng đồng Minio Green Việt Nam. Theo anh Trí, nhờ kích thước nhỏ gọn, Minio Green có thể di chuyển linh hoạt trong khu vực đô thị. Dù vậy, không gian bên trong vẫn đủ cho gia đình nhỏ 3-4 người di chuyển hằng ngày, thay cho cảnh cả nhà phải “vật lộn” trên xe hai bánh.

“Yếu tố then chốt để tôi chọn Minio Green là mẫu xe này phù hợp với gia đình tôi, có hai vợ chồng với một con nhỏ. Xe đáp ứng tốt nhu cầu sáng đưa con đi học, hai vợ chồng lên phố đi làm rồi chiều lại về”, anh Trí chia sẻ.

Không chỉ vận hành Minio Green trong giới hạn đô thị, anh Trí cũng thử thách mẫu xe của mình ở những cung đường khó hơn. Trong bài thử lên dốc 15%, xe vẫn vượt qua gọn gàng khi chở 3 người lớn cùng hành lý, với tổng tải trọng khoảng 250 kg.

“Kể cả khi phải dừng đột ngột giữa dốc và mất đà, xe vẫn tiếp tục leo dốc thoải mái”, anh Trí nhấn mạnh.

Những trải nghiệm này đến từ cấu hình vận hành của Minio Green, gồm hệ dẫn động cầu sau, động cơ điện công suất 40 mã lực, mô-men xoắn cực đại 65 Nm và khoảng sáng gầm 166 mm. Chuyên gia ô tô Hải Kar đánh giá cao sự phù hợp của Minio Green với môi trường đô thị Việt Nam. Theo ông, kích thước hẹp bề ngang giúp xe xoay trở trong phố gọn hơn, trong khi hệ thống treo MacPherson độc lập bốn bánh mang lại cảm giác xử lý mặt đường êm ái.

Ở nhóm trang bị, Minio Green tập trung vào các tính năng thiết yếu cho nhu cầu hằng ngày như đèn chiếu sáng LED, màn hình thông tin 7 inch sau vô-lăng, 2 loa và ghế lái chỉnh cơ 4 hướng.

Mua xe dễ hơn, nuôi xe nhẹ hơn

Với người mua ô tô lần đầu, quyết định xuống tiền sẽ phụ thuộc vào giá bán và chi phí sau khi mua, gồm tiền sạc, gửi xe, bảo hiểm, bảo dưỡng... Với bài toán này, Minio Green mang tới lời giải thuyết phục nhờ những ưu điểm đặc trưng của xe điện VinFast.

Ở chi phí ban đầu, Minio Green được niêm yết ở mức 269 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi áp dụng ưu đãi 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, giá lăn bánh của xe chỉ còn khoảng 252 triệu đồng. Trong khi đó, với chi phí năng lượng, anh Trí cho rằng khoản sạc pin cũng không còn là gánh nặng khi chủ xe Minio Green được miễn phí 20 lần sạc/tháng đến 10/2/2029.

“Việc miễn phí sạc giúp những tài xế dịch vụ hay cả những người mua xe phục vụ gia đình bớt đi gánh nặng chi phí nhiên liệu. Kể cả khi hết miễn phí sạc thì chi phí cho một lần sạc đầy với Minio Green chỉ tốn từ 40.000 - 50.000 đồng”, anh Trí tính toán.

Chi phí năng lượng thấp cũng giúp phương án sạc tại nhà trở nên hữu dụng với nhóm người dùng có chỗ đỗ riêng. Anh Trí cho biết anh có thể tranh thủ nạp pin vào buổi tối. Sau một đêm sạc, xe có đủ pin cho nhu cầu di chuyển trong ngày hôm sau. Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng phải chăng của Minio Green cũng góp phần đưa chi phí nuôi xe xuống mức nhẹ nhàng với người dùng phổ thông.

Với năng lực vận hành đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển quãng ngắn, cùng với mức giá mua dễ tiếp cận, mẫu xe tí hon nhà VinFast tiếp tục khẳng định sức hút và trở thành nấc thang giúp người dùng phổ thông lên đời xe bốn bánh mà không phải chịu nhiều áp lực tài chính.