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VinFast Viper đổi pin tiện, leo dốc khỏe: Xe điện cho người thích chất thể thao

Thứ Tư, 20:05, 08/07/2026
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VOV.VN - Không chỉ là phương tiện di chuyển trong đô thị, VinFast Viper thu hút người dùng nhờ thiết kế thể thao, dáng xe cá tính và khối động cơ 3.000 W đủ sức đáp ứng cả nhu cầu đi phố lẫn những hành trình “khó nhằn”.

Vóc dáng thể thao, nhiều trang bị thiết thực

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Viper đã bộc lộ nét cá tính qua từng đường cắt xẻ táo bạo và thiết kế khí động học vuốt nhọn. Theo chị Thanh Trúc, chủ xe Viper tại TP.HCM, những đường nét này tạo ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu chị bước vào showroom.

vinfast viper doi pin tien, leo doc khoe xe dien cho nguoi thich chat the thao hinh anh 1

“Là phụ nữ nhưng tôi luôn thích những mẫu xe mang phong cách thể thao. Chính vì vậy, Viper với kích thước xe cân đối, cao ráo đã khiến tôi ‘ưng’ luôn”, chị Thanh Trúc chia sẻ.

Không chỉ đẹp, thiết kế của Viper cũng giúp người dùng thuận tiện trong quá trình sử dụng với nhiều tiện ích hữu dụng.

“Xe rất thân thiện với người dùng nhờ những hộc để đồ tiện dụng, hai cổng sạc với công suất lớn. Xe còn có smartkey và chức năng tìm kiếm nên khi để xe trong bãi rộng, tôi có thể tìm xe rất nhanh”, chị Trúc cho biết thêm.

Cũng về thiết kế, nhiều khách hàng khẳng định, Viper được tối ưu để mang lại cảm giác thoải mái nhất cho khách hàng, đặc biệt là trong những chuyến đi đường dài. Anh Hoàng Lê Minh (An Giang), một người đã sử dụng Viper để về quê từ TP.HCM cho biết, kiểu dáng của xe giúp tư thế ngồi của người dùng trở nên thoải mái, không quá ngả về phía trước, do vậy, ở các chuyến đi xa, người lái đỡ bị mỏi lưng hơn.

“Tư thế ngồi cũng như vị trí chân để giúp trọng tâm người lái được phân bổ rất đều đặn. Ngoài ra, động cơ điện cùng hệ thống treo êm ái, giảm xóc có bình dầu phụ giúp hành trình về quê nhẹ nhàng hơn”, anh Minh nhấn mạnh.

Êm ái nhưng “cân” cả đèo dốc, đường xa

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và sự thoải mái, linh hồn của Viper nằm ở khối động cơ mạnh mẽ cùng hệ thống khung gầm vững chắc, đáp ứng tốt khả năng vận hành qua nhiều điều kiện đường sá. Theo reviewer của tài khoản TikTok Ba sấp nhỏ chạy xe, khả năng leo dốc là một trong những thế mạnh VinFast Viper. Anh đã từng thử sức Viper ở dốc chùa Châu Thới (phường Đông Hòa, TP.HCM) - con đường dẫn lên đỉnh núi có độ cao hơn 80 mét với những khúc cua tay áo dựng đứng.

Trong video, chủ kênh TikTok cho biết chỉ cần vặn nửa ống ga là xe đã nhẹ nhàng lướt lên êm ái. Ngay cả khi lên gần tới đỉnh, nơi độ dốc gắt nhất, chiếc xe vẫn vượt qua dễ dàng mà không hề xuất hiện cảm giác bị đuối sức. Trải nghiệm này có được nhờ động cơ công suất tối đa 3.000W.

Không dừng lại ở những con dốc cao, sự bền bỉ của mẫu xe máy điện VinFast còn được thể hiện trong những điều kiện thời tiết cực đoan. Anh Huỳnh Hữu Long (TP Đồng Nai) kể, anh đã từng điều khiển xe và gặp một trận mưa lớn kèm gió mạnh, tuy nhiên, độ ổn định, thăng bằng của xe đã giúp anh có một hành trình an toàn.

“Thời điểm đó mưa rất lớn, gió tạt ngang bạt cả áo mưa nhưng xe vẫn di chuyển vững qua các đoạn đường mấp mô trơn trượt. Giờ mỗi khi chạy Viper trên đường, tôi luôn yên tâm với độ vững chãi của xe”, anh Long cho biết.

vinfast viper doi pin tien, leo doc khoe xe dien cho nguoi thich chat the thao hinh anh 2

Cũng theo người dùng này, nhờ cơ chế đổi pin tiện lợi và mạng lưới tủ đổi dày đặc trên khắp các con phố ở cả TP.HCM và Đồng Nai, những chuyến đi của anh diễn ra liền mạch hơn, không bị gián đoạn vì nỗi lo nạp năng lượng.

Là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế thể thao đậm chất cá tính và khả năng vận hành bền bỉ, an toàn trên mọi địa hình, Viper tiếp tục khẳng định được độ “chất” cả về ngoại hình lẫn nội lực và tạo ra sức hút lớn trong cộng đồng người dùng kể từ khi ra mắt tới nay.

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Chi tiết VinFast VF 2 ra mắt khách hàng Việt với giá chỉ 188 triệu đồng

VOV.VN - VinFast chính thức ra mắt VF 2 - dòng xe điện chiến lược hướng đến mục tiêu phổ cập ô tô cho người Việt, với mức giá chỉ 188 triệu đồng (gồm pin). Xe sở hữu thiết kế 2 cửa, 4 chỗ ngồi, là lựa chọn an toàn - tiện nghi thay thế cho xe máy, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
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