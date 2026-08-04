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Vinmec dẫn đầu mức độ hài lòng về chăm sóc sau điều trị tại Việt Nam

Thứ Ba, 11:43, 04/08/2026
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VOV.VN - Tháng 7/2026, Hệ thống Y tế Vinmec là thương hiệu bệnh viện tư nhân được nhận biết nhiều nhất tại Việt Nam (83%), đồng thời dẫn đầu về mức độ hài lòng đối với dịch vụ chăm sóc sau điều trị.

Kết quả nghiên cứu độc lập do DXL Research & Consulting thực hiện tiếp tục khẳng định vị thế Vinmec với năng lực chuyên môn hàng đầu và mô hình chăm sóc toàn diện lấy người bệnh làm trung tâm.

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Nghiên cứu được Công ty DXL Research & Consulting thực hiện đối với người bệnh và người đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, 63% người tham gia lựa chọn Vinmec nhờ trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ – tỷ lệ cao nhất trong các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ. Đặc biệt, 83% người bệnh điều trị các bệnh lý phức tạp như ung thư, bệnh thần kinh và ghép tạng hài lòng với dịch vụ chăm sóc sau điều trị – mức cao nhất trong khảo sát. Với nhóm điều trị thông thường, 86% người bệnh cũng ghi nhận trải nghiệm hậu điều trị ở mức rất tích cực.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, chia sẻ: “Y học hiện đại không chỉ chữa khỏi bệnh mà còn phải đồng hành để người bệnh có thể trở lại cuộc sống với chất lượng tốt nhất. Vì vậy, tại Vinmec, xuất viện không phải là điểm kết thúc của quá trình điều trị, mà là sự tiếp nối của một hành trình chăm sóc toàn diện. Mỗi cuộc gọi theo dõi, mỗi buổi tư vấn, mỗi lần kết nối từ xa đều thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành cùng người bệnh trên hành trình hồi phục. Niềm tin của người bệnh không chỉ là thước đo thành công, mà còn là trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục đổi mới, nâng cao chuyên môn và mang đến những chuẩn mực chăm sóc ngày càng tốt hơn.”

Điển hình là trường hợp ông David Valenzuela (59 tuổi, quốc tịch Úc). Sau ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt bằng robot da Vinci Xi tại Vinmec, ông trở về Úc nhưng vẫn được các bác sĩ theo dõi từ xa qua hệ thống Telehealth. Đội ngũ chuyên gia liên tục tư vấn, đánh giá quá trình hồi phục, hướng dẫn sinh hoạt và xây dựng kế hoạch theo dõi dài hạn, giúp người bệnh luôn được đồng hành về chuyên môn dù ở bất kỳ quốc gia nào.

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Năng lực điều trị chuyên sâu là nền tảng tạo nên chất lượng chăm sóc toàn diện của Vinmec. Trong sáu tháng đầu năm 2026, Vinmec cũng thực hiện hàng loạt ca bệnh khó thành công. Nổi bật là ca ghép gan cho bệnh nhi chỉ nặng 5,3 kg – một trong những ca ghép gan trên trẻ có cân nặng thấp nhất Việt Nam; truyền máu bào thai thành công ở thai nhi 17 tuần tuổi; tiên phong ứng dụng nội soi hỗ trợ điều trị động kinh kháng trị ở trẻ em. Đồng thời hệ thống đã làm chủ kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu kết hợp điều trị cá thể hóa cho nhiều người bệnh ung thư máu nguy cơ cao.

Không chỉ làm chủ nhiều kỹ thuật điều trị chuyên sâu, Vinmec còn quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, đầu tư mạnh cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ, tạo nền tảng phát triển các chuyên khoa mũi nhọn như ghép tạng, ghép tế bào gốc tạo máu, điều trị ung thư đa mô thức, y học tái tạo, y học thể thao và y học chính xác.

Tháng 6/2026, Vinmec ra mắt Hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao - hệ sinh thái robot đa chuyên khoa đầu tiên tại Việt Nam, quy tụ các nền tảng da Vinci Xi, Toumai MT-1000, Mazor X Stealth Edition, CORI và MISSO, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại cho người bệnh. Song song với đầu tư công nghệ, Vinmec đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học, bệnh viện và tổ chức y khoa hàng đầu thế giới nhằm cập nhật tiến bộ y học mới, chuẩn hóa quy trình điều trị và nâng cao năng lực đội ngũ.

Những ghi nhận từ DXL Research tiếp tục nối dài chuỗi đánh giá tích cực của nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế dành cho Vinmec. Ba năm liên tiếp, Vinmec thăng hạng trên bảng xếp hạng Brand Finance, từ vị trí 97 lên 86 trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Cùng với đó, nhiều bệnh viện trong hệ thống đạt chứng nhận JCI và các chứng nhận chuyên ngành quốc tế, khẳng định chất lượng chuyên môn, năng lực quản trị và uy tín thương hiệu theo chuẩn mực toàn cầu.

Với chiến lược lấy người bệnh làm trung tâm cùng định hướng đầu tư dài hạn cho chuyên môn, công nghệ, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Vinmec đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành hệ thống y tế hàn lâm chuẩn quốc tế, góp phần nâng tầm y tế Việt Nam và giúp người dân Việt Nam tiếp cận các thành tựu y học tiên tiến ngay trong nước.

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Vinmec phẫu thuật xuyên Việt hai chiều bằng robot cách xa 1.700 km

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế Cần Thơ phối hợp cùng Hệ thống Y tế Vinmec công bố triển khai thành công ca phẫu thuật robot hai chiều từ xa đầu tiên tại Việt Nam, đặt nền móng cho mạng lưới “ngoại khoa không khoảng cách” và mở ra bước ngoặt mang tính cách mạng cho y tế nước nhà.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
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