Xem trọn vẹn FIFA World Cup 2026 trên TV360

Sự kiện này đánh dấu bước đi chiến lược của TV360 trong việc mang giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đến với đông đảo khán giả cả nước qua không gian số.

Theo thỏa thuận, TV360 sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu của FIFA World Cup 2026, bắt đầu từ ngày 12/6. Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trọn vẹn các cuộc so tài đỉnh cao với trải nghiệm xem ổn định, mượt mà trên đa nền tảng, bao gồm điện thoại thông minh, Smart TV, máy tính bảng.

Đại diện TV36, Giám đốc Hồ Thị Thu Hà, khẳng định: “FIFA World Cup 2026 là trọng tâm chiến lược phát triển dài hạn của TV360 với các nội dung thể thao đỉnh cao. Qua việc hợp tác tiếp sóng giải đấu này, chúng tôi mong muốn thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng hàng triệu người yêu bóng đá nước nhà, kết nối người xem vào một không gian văn hóa thể thao sôi động và giàu cảm xúc”.

Việc đạt thỏa thuận tiếp sóng FIFA World Cup 2026 tiếp tục củng cố vị thế của TV360 trong lĩnh vực truyền hình số tại Việt Nam. Định hướng này nằm trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm mở rộng hệ sinh thái nội dung thể thao chất lượng cao của đơn vị. Trước đó, TV360 đã sở hữu bản quyền nhiều giải đấu lớn như Giải vô địch cúp C1 châu Âu (Champions League), giải vô địch bóng đá Đức (Bundesliga), các giải đấu thuộc hệ thống Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), giải đua xe công thức 1 (F1), giải quần vợt mở rộng Australia cùng hàng loạt chương trình thể thao số trong nước và quốc tế.

Hướng tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, TV360 cũng chuẩn bị triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi, các gói trải nghiệm đặc biệt dành riêng cho khán giả.

Với thông điệp “Lan tỏa từng khoảnh khắc - Kết nối triệu trái tim Việt Nam”, TV360 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối đồng hành cùng người hâm mộ cả nước trong mọi khoảnh khắc cuồng nhiệt của bóng đá thế giới.