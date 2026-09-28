Doanh nghiệp Hải Phòng mong muốn được đối thoại

Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam nhận được đơn của một số doanh nghiệp ở Hải Phòng về việc thành phố này ban hành và thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND xử lý tổng thế quỹ nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý. Theo đó, các doanh nghiệp mong muốn được đối thoại để cùng thành phố có giải pháp sử dụng hiệu quả tài sản công là nhà, đất mà các doanh nghiệp này đã và đang được thuê sử dụng hợp pháp từ hàng chục năm nay.

Các doanh nghiệp có đại diện ký đơn đề nghị ngày 24/09 cho biết: Ngày 12/01/2026, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà thông báo tới các tổ chức, cá nhân việc thu hồi đồng loạt 159 cơ sở nhà, đất đang cho thuê, đồng thời khởi kiện đối với các tập thể, cá nhân để thu hồi 45 cơ sở nhà, đất khác, trong đó có các cơ sở nhà, đất của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải Phòng, Công ty cổ phần Hoàng Long Hải Phòng, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng… và nhiều doanh nghiệp khác.

Tòa nhà số 3 Lý Thường Kiệt có tầng 1 đang được thành phố cho Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải Phòng thuê và sử dụng

Để thực hiện Kế hoạch trên, Hải Phòng ủy quyền cho UBND các phường ban hành các quyết định cưỡng chế đối với các tổ chức, đơn vị không tự nguyện bàn giao, trong khi hầu hết số đó là các doanh nghiệp cổ phần hóa, được thừa kế quyền thuê nhà, đất mà các doanh nghiệp Nhà nước trước khi cổ phần hóa đã ký với Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng. Những cơ sở nhà, đất này được sử dụng đúng mục đích, thuộc trường hợp được tiếp tục ký hợp đồng cho thuê theo qui định tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định 108/2024-NĐ/CP của Chính phủ.

Tòa nhà 36 Lý Tự Trọng của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng

Tòa nhà số 33 Hoàng Văn Thụ của Công ty cổ phần Hoàng Long Hải Phòng

Không được tiếp tục thuê nhà, đất, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình thế khó khăn, thậm chí có doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản, người lao động mất việc làm… Đối với các doanh nghiệp được sắp xếp lại và cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước (như các công ty kể tên ở trên) có nhà, đất đã thuê và sử dụng đúng mục đích từ hàng chục năm nay, bây giờ thành phố thu hồi căn cứ vào Khoản a Điều 17 của Nghị định 108/NĐ-CP là chưa thỏa đáng. Bởi, cũng theo Nghị định này qui định ở Khoản 3 Điều 31 thì các doanh nghiệp ấy nằm trong diện được xử lý chuyển tiếp. Điều 17 của Nghị định chỉ áp dụng với các trường hợp phát sinh sau khi Nghị định có hiệu lực thi hành ngày 15/10/2024.

Các doanh nghiệp trong diện này ở Hải Phòng mong muốn được đối thoại khi thực hiện Kế hoạch 09 của thành phố. Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp thì đã có một số cuộc gặp gỡ nhưng thành phố chưa lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của doanh nghiệp. Đại diện những doanh nghiệp trong diện này đã nhiều lần gửi đơn lên thành phố Hải Phòng và các cơ quan Trung ương. Trong buổi tiếp hơn hai chục doanh nghiệp và hộ dân trong diện này tại Hà Nội ngày 12/06, đại diện Ban tiếp công dân Trung ương khẳng định rằng, căn cứ của việc thu hồi, mục đích sử dụng tài sản sau thu hồi, phương án xử lý đối với tài sản đã đầu tư trên đất, quyền và lợi ích của người thuê nhà, tác động đối với sản xuất kinh doanh và việc làm của người lao động… là những vấn đề cần được làm rõ thông qua đối thoại giữa chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan. Nhiều văn bản của các vị lãnh đạo Chính phủ và cơ quan Trung ương đã được gửi về Hải Phòng, yêu cầu thành phố đối thoại với các tổ chức, cá nhân bị thu hồi nhà, đất theo Kế hoạch 09.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về việc này khi thành phố Hải Phòng tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp và cá nhân có liên quan như đã nêu./.