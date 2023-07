Kim Chung Di Trạch giành giải Vàng về Quy hoạch đô thị quốc gia

Hinode Royal Park: Xứng tầm một khu đô thị Xanh - Thông minh - Kiểu mẫu

Hinode Royal Park được đánh giá là xứng tầm một khu đô thị Xanh - Thông minh - Kiểu mẫu. Dự án này sẽ góp phần thay đổi diện mạo cho Hoài Đức trong tương lai gần.

Việc xét tặng Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia được thực hiện dựa trên cơ sở đánh giá chất lượng và giá trị của tác phẩm, theo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan và đặt trong tổng thể chung của tình hình quy hoạch xây dựng đô thị; góp phần vinh danh các tổ chức, cá nhân, những tác phẩm dự giải có chất lượng, mang giá trị tư tưởng, nghệ thuật và xã hội cao.

Theo Ban tổ chức, các đồ án đạt giải là những đồ án có ý tưởng và giải pháp quy hoạch sáng tạo, hướng tới tổ chức không gian sống tốt phục vụ cộng đồng, bảo tồn giá trị truyền thống của đô thị, hài hòa với môi trường tự nhiên.

Dự án có các khu vui chơi giải trí cao cấp, đan xen công viên nội khu, công viên trung tâm (Ảnh: TL)

Trong số đó, dự án Kim Chung Di Trạch hay còn có tên Hinode Royal Park được xướng danh giải Vàng cho hạng mục giải thưởng thể loại A. Dự án có diện tích 146,8 ha, tổng mức đầu tư 41.248 tỷ đồng, tọa lạc tại trung tâm huyện Hoài Đức, là nơi giao thoa của các tuyến đường trọng điểm phía tây Hà Nội như: Đường 32, vành đai 3.5...

Không chỉ sở hữu lợi thế đắc địa, Hinode Royal Park còn tạo dấu ấn mạnh mẽ với kiến trúc hiện đại, quy hoạch đồng bộ, thi công công trình nhà ở kết hợp hài hòa cảnh quan, văn hóa truyền thống.

Tại dự án, tổ hợp biệt thự, liền kề, shophouse, chung cư cao cấp hình thành không gian sống hiện đại cùng các dịch vụ tiện ích hoàn hảo như: Hồ trung tâm 6 ha, trung tâm thương mại, bể bơi, nhà hàng, Spa, quán cà phê…

Hinode Royal Park góp phần thay đổi diện mạo Hoài Đức

Khu đô thị thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu phong phú và đa dạng của Thủ đô Hà Nội, được đánh giá là góp phần thay đổi diện mạo cho Hoài Đức, đặc biệt trong giai đoạn huyện Hoài Đức đang tiến tới các tiêu chuẩn lên quận trong tương lai gần.

Hinode Royal Park có các khu tập thể thao giúp chủ nhân nâng cao sức khỏe (Ảnh: TL)

Tại Hinode Royal Park, chủ đầu tư đã thiết kế các khu vui chơi giải trí cao cấp, đan xen công viên nội khu, công viên trung tâm, hệ thống cảnh quan xanh, đa dạng, tối ưu không gian giúp các chủ nhân sống trong khu đô thị có thể giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng cuộc sống.

Dự án hướng đến quy hoạch đại đô thị "all in one" bao gồm các loại hình nhà phố vườn, nhà phố thương mại, biệt thự phố, biệt thự song lập, đơn lập ven hồ thiết kế theo kiến trúc hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó là hệ thống tiện ích đa dạng như trường học, siêu thị, trung tâm thương mại, bệnh viện, khu tắm khoáng onsen chuẩn Nhật…

Từ việc quy hoạch đường xá cho tới thiết kế các diện tích sản phẩm, các khu tiện ích cho dân cư đều được chủ đầu tư lên kế hoạch chi tiết, cẩn thận và được những công ty thiết kế hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn.

Theo Ban Tổ chức giải Quy hoạch đô thị quốc gia, dự án Kim Chung Di Trạch được đánh giá là xứng tầm một khu đô thị Xanh - Thông minh - Kiểu mẫu.