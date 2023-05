Những giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn hành lang lưới điện ở Thanh Hóa

Nếu ví nền kinh tế là một “cơ thể sống” thì điện chính là “máu”, là “nguồn sống” của nền kinh tế, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện chính là bảo vệ sự ổn định, thông suốt của dòng điện. Với đặc thù hệ thống lưới điện trải dài và rộng khắp cả nước, đi qua rất nhiều địa hình phức tạp, công tác bảo đảm an toàn hành lang lưới điện gặp phải không ít khó khăn…Tuy nhiên, cùng với những giải pháp căn cơ, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Thanh Hóa đang là địa phương thực hiện hiệu quả công tác này.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa chặt tỉa cây giải phóng hành lang, đảm bảo an toàn lưới điện.

Hiệu quả không chỉ đến từ nỗ lực của ngành Điện

Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) hiện tại đang vận hành hệ thống lưới điện trải rộng trên khắp các vùng địa hình từ miền biển, đồng bằng, trung du đến miền núi. Là địa phương có sự tăng trưởng mạnh của phụ tải, với đặc thù của hệ thống lưới điện do đơn vị quản lý, công tác bảo đảm hành lang an toàn lưới điện luôn được công ty xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động đời sống, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả công tác này, PC Thanh Hóa đã tập trung nguồn lực đầu tư, sửa chữa, vệ sinh bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống lưới điện; thường xuyên kiểm tra, phúc tra hành lang lưới điện, phát hiện kịp thời các tồn tại và yêu cầu đơn vị trực thuộc kịp thời xử lý.

Đối với một số điểm vi phạm, cùng với việc phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành xử lý, công ty đã can thiệp bằng các biện pháp kỹ thuật như: Di chuyển đoạn đường dây, nâng cao độ võng dây dẫn, thay dây trần bằng dây bọc, lắp xà lệch…Tại những vị trí mất an toàn, công nhân sẽ trực tiếp có mặt tại hiện trường hướng dẫn các biện pháp an toàn cần thiết cho người dân sống gần đó biết để phòng tránh và báo cáo cấp trên để có hướng xử lý.

Công ty Điện lực Thanh Hóa phát cẩm nang an toàn điện cho học sinh trong sự kiện tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, phòng chống cháy nổ tai nạn điện trong dân tại trường học.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng, ngoài việc đẩy mạnh phong trào mỗi cán bộ công nhân viên ngành Điện là một hạt nhân tuyên truyền về hành lang an toàn lưới điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phối hợp với ngành chức năng cùng các cấp chính quyền địa phương tổ chức đa dạng các loại hình tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn điện, về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện đến với đông đảo người dân.

Theo đó, PC Thanh Hóa đã phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa và các cơ quan báo chí, tạp chí đóng trên địa bàn tỉnh đưa tin, bài về các nội dung liên quan đến an toàn sử dụng điện, an toàn bảo vệ hành lang lưới điện cao áp; tổ chức các buổi tuyên truyền tại thôn bản và các khu dân cư; thường xuyên phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, an toàn phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tai nạn điện trong Nhân dân;

Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các địa phương và đăng hàng trăm bản tin, bài viết tuyên truyền về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên websie nội bộ và trên các trang mạng xã hội Facbook, Zalo, Youtube...để khách hàng và Nhân dân hiểu, nắm được các quy định, chung tay cùng ngành Điện bảo vệ an toàn lưới điện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm chủ trì họp Ban chỉ đạo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác bảo đảm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, nỗ lực của chỉ mình ngành điện là chưa đủ.

Sự đồng hành của chính quyền và người dân

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp gây sự cố trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được xử lý triệt để và có chiều hướng gia tăng. Xác định việc bảo đảm hành lang an toàn lưới điện cao áp là nhiệm vụ rất quan trọng không chỉ đối với ngành điện mà là nhiệm vụ chung của các địa phương và toàn dân, ngày 6/5/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 1322/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa.

Để cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ phối hợp công tác của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa, ngày 13/6/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa.

Công nhân Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa tuyên truyền đến người dân về việc chặt tỉa cây trồng nằm trong phạm vi có nguy cơ gây mất an toàn hành lang lưới điện.

Với trách nhiệm của mình, Ban chỉ đạo đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác bảo đảm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn, tháng 4/2022 đến 5/2023, có 2 hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh thuộc Ban Chỉ đạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa và 27 điện lực trực thuộc đã được tổ chức. Đây cũng là hội nghị lần đầu tại miền Bắc được tổ chức để bàn về công tác này.

Công nhân Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa cắm biển cảnh báo và tuyên truyền đến người dân không câu cá tại khu vực gần đường điện cao áp đi qua.

Sau hội nghị lần thứ 1, cùng với việc ban hành các văn bản, kế hoạch để triển khai thực hiện, các đợt cao điểm về giải phóng hành lang an toàn lưới điện đã được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, PC Thanh Hóa, đặc biệt là sự hợp tác từ người dân, doanh nghiệp, công tác bảo đảm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, từ tháng 4/2022 đến tháng 4/2023 số vụ tai nạn điện 03 vụ, giảm 7 vụ (tương đương giảm 70%) so với cùng kỳ; số vụ sự cố do hành lang là 50 vụ giảm 666 vụ (tương đương giảm 93%) so với cùng kỳ; chặt tỉa được 101.463 cây cối trong/ngoài hành lang lưới điện có nguy cơ gây sự cố lưới điện; thực hiện giảm thiểu được 03 vụ vi phạm hành lang, 24 vụ vi phạm khoảng cách pha-đất…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn hành lang lưới điện

Chỉ tính riêng đối với 4 tháng đầu năm 2023, đã chặt 3.830 cây cối các loại, xử lý 5 vị trí vi phạm khoảng cách pha - đất tại các đơn vị. Đồng thời, số vụ sự cố lưới điện đã giảm 32 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Đi đôi với đó, tình trạng gián đoạn cung cấp điện đột xuất do sự cố lưới điện cũng đã cải thiện đáng kể, đảm bảo được kế hoạch sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân, đem lại sự hài lòng của khách hàng đối với ngành điện.

Trách nhiệm của người đứng đầu

Một trong những điều kiện quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh đó là tinh thần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong đó có vai trò của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm và Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc Lê Quang Thái đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao các hoạt động đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện và công tác bảo đảm hành lang an toàn lưới điện.

Thanh Hóa hiện đang là trọng điểm được quan tâm đẩy mạnh các dự án đầu tư phát triển nguồn điện, để các dự án được triển khai đúng tiến độ và sớm đưa vào vận hành đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo EVNNPC thường xuyên nắm bắt, thị sát các công trình trọng điểm về điện trên địa bàn tỉnh để có những chỉ đạo kịp thời.

Ông Lê Quang Thái – Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại Hội nghị Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa.

Trong công tác bảo đảm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh, thông qua các chương trình, hội nghị, văn bản và nội dung chỉ đạo, đã chỉ rõ việc bảo đảm hàng lang an toàn lưới điện cao áp là nhiệm vụ rất quan trọng không chỉ đối với ngành điện mà là nhiệm vụ chung của các địa phương và toàn dân. Đồng thời, giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị. Với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, công tác bảo đảm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt, mang tính hiệu quả cao.

Với những kết quả đã đạt được cùng sự quan tâm, chỉ đạo, điều hành trong công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, EVNNPC và PC Thanh Hóa quyết tâm dồn mọi nguồn lực cho hệ thống điện phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn.

Hiện miền Bắc đang bước vào mùa nắng nóng gay gắt, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa hè năm 2023, việc cung ứng điện càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Do đó PC Thanh Hóa một mặt triển khai những giải pháp kỹ thuật, vận hành, mặt khác đưa ra khuyến nghị rộng rãi đến khách hàng trong tỉnh để cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả./.