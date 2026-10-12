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Sanofi-Aventis Việt Nam

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc ngành hàng Vaccines mới

Thứ Hai, 15:07, 12/10/2026
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VOV.VN - Sanofi-Aventis Việt Nam bổ nhiệm ông Lucas Steinberg làm Giám đốc Ngành hàng Vaccines kiêm Tổng Giám đốc.

Với gần hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dược phẩm và vaccine, ông Lucas Steinberg đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại Sanofi ở các thị trường Đông Nam Á, châu Âu và thị trường toàn cầu. Trong suốt hành trình đó, ông đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp phòng bệnh tiên tiến và dẫn dắt nhiều chương trình chuyển đổi chiến lược trong lĩnh vực dược phẩm.

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Ông Lucas Steinberg – Tân Giám đốc Ngành hàng Vaccines, kiêm Tổng Giám đốc Sanofi-Aventis Việt Nam

Thừa hưởng truyền thống gia đình gắn bó với ngành y khoa, ông Lucas sớm định hướng được niềm đam mê với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và theo đuổi sứ mệnh tại ra những tác động tích cực, bền vững cho cộng đồng. Nhiều năm làm việc tại Sanofi, ông đã tích lũy kinh nghiệm đa dạng từ phát triển thị trường, hoạch định chiến lược, quản trị đội ngũ và điều phối vận hành thương mại, góp phần đưa nhiều giải pháp điều trị và phòng bệnh đến với người dân ở nhiều quốc gia khác nhau.

Ông Lucas đảm nhiệm cương vị lãnh đạo Sanofi Việt Nam trong bối cảnh ngành y tế đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân đang mở ra cơ hội mới cho cả lĩnh vực điều trị và dự phòng. Xu hướng chuyển dịch từ "chữa bệnh" sang "chăm sóc sức khỏe toàn diện và phòng bệnh chủ động" không chỉ góp phần giảm gánh nặng bệnh tật mà còn hướng tới xây dựng một hệ thống y tế bền vững, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm. Song song với đó, các định hướng quốc gia về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ đang tạo động lực mạnh mẽ cho ngành y tế Việt Nam phát triển. Những chính sách này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng các công nghệ y sinh tiên tiến, góp phần nâng cao năng lực tự chủ của Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

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Sanofi và VNVC công bố Tuyên bố chung về nội địa hóa sản xuất vắc xin trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Cộng hòa Pháp

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Bộ Y tế phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp cao Việt Nam - Pháp với chủ đề: “Tăng cường hợp tác triển khai công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược về phát triển vaccine thế hệ mới tại Việt Nam”

Ông Lucas Steinberg cho biết: “Được dẫn dắt đội ngũ Việt Nam là một vinh dự với tôi, đặc biệt trong thời điểm Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển mạnh mẽ của ngành y tế. Được dẫn dắt một đội ngũ nhân sự tài năng, danh mục sản phẩm tiên tiến cùng với những đối tác chiến lược uy tín tại một thị trường tăng trưởng mạnh mẽ như Việt Nam tạo cho tôi rất nhiều động lực. Đặc biệt, sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu người dân ở nhiều thế hệ luôn truyền cho tôi nhiều cảm hứng mạnh mẽ”.

Với gần 75 năm đồng hành cùng Việt Nam, Sanofi là một minh chứng mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác bền chặt giữa Việt Nam – Pháp trong lĩnh vực y tế. Trong nhiều thập kỷ qua, công ty không chỉ mang đến các giải pháp điều trị đổi mới cho hàng triệu bệnh nhân mà còn tích cực đóng góp vào các chương trình y tế cộng đồng, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế và thúc đẩy tiếp cận công bằng với các tiến bộ khoa học.

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Ông Lucas Steinberg đại diện Sanofi đón tiếp Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đối tác VNVC thăm Nhà máy sản xuất của Sanofi tại Pháp để tìm hiểu kinh nghiệm sản xuất, công nghệ và hệ thống quản lý chất lượng của Sanofi

Ở lĩnh vực dự phòng, Sanofi liên tục đồng hành cùng cùng các cơ quan quản lý, chuyên gia y tế và đối tác trong các nỗ lực phòng chống bệnh truyền thông qua tiêm chủng, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên gia y tế. 

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Sanofi và Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế thuộc Bộ Y tế (NICVB) ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MOU) nhằm nâng cao năng lực kiểm định vaccine tại Việt Nam

Bên cạnh việc thúc đẩy tiếp cận các giải pháp vắc xin tiên tiến, Sanofi đang tích cực triển khai các hoạt động hợp tác về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực sản xuất trong nước. Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ sinh học, tăng cường khả năng tự chủ về y tế và củng cố an ninh y tế quốc gia trong dài hạn.

 

CTV An An/VOV.VN
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