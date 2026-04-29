Hàn Quốc mở cửa thị trường, C.P. Việt Nam đón cơ hội xuất khẩu thịt gà chế biến

Trong khuôn khổ chương trình làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Song Miryung đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật.

Lễ công bố mở cửa thị trường thịt gà chế biến giữa Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra tại Hà Nội ngày 22/4 (Ảnh: Khương Trung)

Cùng với việc ký kết này, hai bên chính thức công bố mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến. Đây được xem là bước tiến mới trong hợp tác nông nghiệp song phương, nhất là với nhóm hàng có nguồn gốc động vật, vốn chịu nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm dịch và an toàn thực phẩm.

Mỗi nước có 2 doanh nghiệp được xuất khẩu giai đoạn đầu

Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, trước mắt mỗi nước sẽ có 2 doanh nghiệp được phép xuất khẩu thịt gà chế biến. Đây là bước khởi đầu để tạo đà mở rộng quy mô, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia xuất khẩu trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu của ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm.

Việc mở cửa thị trường không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn cho thấy hai nước đã đạt được sự thống nhất về cơ chế phối hợp trong kiểm dịch, giám sát chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm chăn nuôi chế biến.

Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, việc thiết lập được khuôn khổ hợp tác rõ ràng giữa cơ quan quản lý hai nước là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu.

Về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Song Miryung đánh giá kết quả lần này là thành quả của quá trình phối hợp chuyên môn và đàm phán kéo dài giữa cơ quan chức năng hai nước. Theo bà, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm dịch động vật, qua đó tạo thuận lợi hơn cho việc mở cửa thị trường đối với các sản phẩm khác trong thời gian tới.

C.P. Việt Nam kỳ vọng tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến sâu

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, cho rằng việc Hàn Quốc mở cửa cho sản phẩm thịt gà chế biến của Việt Nam là tín hiệu tích cực đối với ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, phát biểu tại lễ công bố (Ảnh: Khương Trung)

Theo ông Pawalit Ua-Amornwanit, kết quả này phản ánh quá trình hội nhập quốc tế của ngành thực phẩm Việt Nam, đồng thời cho thấy năng lực sản xuất, chế biến và đáp ứng tiêu chuẩn của doanh nghiệp trong nước đã có bước cải thiện.

Đại diện C.P. Việt Nam cũng cho biết, doanh nghiệp đã nhận được sự đồng hành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Chăn nuôi và Thú y trong quá trình tiếp cận yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng điều kiện về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và mở cửa thị trường.

Hiện C.P. Việt Nam vận hành tổ hợp chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước, với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD. Dự án được phát triển theo chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food, gồm nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy ấp trứng, hệ thống trang trại, cơ sở giết mổ và nhà máy chế biến.

Mô hình sản xuất khép kín giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn từ đầu vào đến đầu ra, nâng khả năng truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Tổ hợp chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước. (Ảnh: C.P. Việt Nam)

Từ nền tảng này, CPV Food Bình Phước đã cung ứng sản phẩm thịt gà chế biến cho một số thị trường như Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Nga và Mông Cổ. Kinh nghiệm từ các thị trường quốc tế được xem là lợi thế để doanh nghiệp tiếp tục đáp ứng những tiêu chuẩn nhập khẩu khắt khe hơn.

Theo ông Pawalit Ua-Amornwanit, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục đồng hành với cơ quan quản lý trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy định kiểm dịch và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu.

Việc Hàn Quốc mở cửa thị trường cho thịt gà chế biến của Việt Nam được kỳ vọng tạo thêm động lực để doanh nghiệp trong nước đầu tư vào chế biến sâu, chuẩn hóa quy trình sản xuất và nâng năng lực cạnh tranh. Về dài hạn, đây là cơ hội để ngành gia cầm Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thực phẩm toàn cầu.