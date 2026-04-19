Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động ở vùng cao Đà Nẵng

Những năm gần đây, Chương trình đi xuất khẩu lao động đã mở ra hướng đi mới cho người dân các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng được nhà cửa khang trang, đời sống ổn định nhờ nguồn thu nhập đi lao động ở nước ngoài.

Bà Trịnh Thị Nga có 2 con đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản

Tại xã Trà Tập (tức huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ), 2 năm lại đây, số lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài ngày càng tăng. Chị Lê Thị Khoa, dân tộc Xê Đăng cho biết, từ một hộ khó khăn, cuộc sống bấp bênh, sau 2 đợt đi xuất khẩu lao động, chị Khoa đã có tiền làm nhà, mua xe máy, tivi, tủ lạnh…có vốn đầu tư sản xuất chăn nuôi. Công việc chính của chị yếu là chăm sóc và thu hoạch dâu tây. Công việc không khó nhưng người lao động phải có kỹ năng làm nông và chịu khó làm việc.

“Nhờ đi lao động ở nước ngoài nên cuộc sống gia đình khấm khá hơn, mỗi tháng thu nhập 36 triệu đồng, có tiền gửi tiết kiệm, trả nợ Ngân hàng, có vốn đầu tư sản xuất. Đi xuất khẩu lao động có tiền hơn ở nhà làm rẫy, làm rẫy cực khổ mà không có thu nhập chỉ đủ ăn”.

Tuyên truyền người dân đi xuất khẩu lao động

Mạnh dạn vượt ra khỏi núi rừng lên đường đi lao động ở nước ngoài thể hiện cách suy nghĩ mới của người dân miền núi Đà Nẵng. Gia đình bà Trịnh Thị Nga ở xã Sông Vàng (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) các con đều trưởng thành nhưng không có việc làm ổn định. Sau khi nắm thông tin về xuất khẩu lao động, bà Trịnh Thị Nga đã làm hồ sơ vay hơn 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho con đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Mỗi tháng, sau khi trừ chi phí, 2 con của bà Nga đều đặn gửi về 40 đến 50 triệu đồng. Sau một năm bà Trịnh Thị Nga đã trả hết số nợ vay trước đó và có tiền xây nhà, đầu tư kinh doanh. Từ hộ nghèo nay cuộc sống của gia đình bà Nga khá giả.

“Ở xã nhiều gia đình có con đi xuất khẩu lao động đem lại hiệu quả, có tiền xây nhà khang trang, gia đình tôi có 2 con đi làm việc ở Nhật Bản gửi tiền về làm nhà. Bên Ngân hàng Chính sách tạo điều kiện cho vay vốn”.

Gặp mặt thanh niên đi xuất khẩu lao động

Ông Lê Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Sông Vàng cho biết: muốn giảm nghèo nhanh bền vững người dân phải có việc làm ổn định. Sau thời gian lao động ở nước ngoài trở về, người lao động có tiền tích lũy, nhiều hộ thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, tư vấn, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

“Trên địa bàn xã Sông Vàng hiện nay nguồn lực lao động cơ bản đảm bảo, địa phương quan tâm việc đào tạo nghề, xuất khẩu lao động đã tháo gỡ khó khăn về kinh tế đối với người dân. Hiện nay, xã Sông Vàng có chủ trương liên kết với các sở, ban ngành thành phố Đà Nẵng đăng ký cho con em trên địa bàn xã đi xuất khẩu lao động thời gian đến. Thời gian qua, thực tế nhiều người xuất khẩu lao động đã mang lại hiệu quả cho gia đình, là tấm gương cho lao động khác làm theo, tạo động lực đổi mới tìm kiếm việc làm”.

Xuất khẩu lao động giúp người dân miền núi thoát nghèo

Nhiều lao động sau khi hoàn thành hết hợp đồng làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tiếp tục trở lại làm việc hoặc nhiều lao động sau khi hết hạn hợp đồng trở về nước tiếp tục khởi nghiệp bằng việc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh, mua bán... để phát triển kinh tế gia đình.

Ông Nguyễn Quí Quý, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ thành phố Đà Nẵng cho biết: giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu đưa 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó ưu tiên lao động ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Chúng tôi tiếp tục có nhưng giải pháp tuyên truyền tham mưu cho thành phố các chính sách hỗ trợ cho lao động đi làm việc ở nước ngoài, giúp người lao động tiếp cận được nguồn vốn vay tín dụng và hỗ trợ các khoản chi phí trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Thực tế có nhiều người lựa chọn đi làm việc ở nước ngoài, một số thị trường hiện nay thu nhập rất ổn định và cao. Ở vùng miền núi thành phố Đà Nẵng hiện nay lao động nhiều, tỷ lệ chưa có việc làm cao nhưng người ta ngại đi xa cho nên cần tăng cường thêm tuyên truyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, địa phương, cấp xã, thôn giúp bà con có nhiều thông tin, lựa chọn".