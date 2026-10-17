Khai trương Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2

Trong bối cảnh đó, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 được phê duyệt ngày 30/10/2019, mở đầu cho quá trình đầu tư, xây dựng một cơ sở khám, chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Sau các giai đoạn quy hoạch, thẩm định và triển khai xây dựng, ngày 1/2/2023, công trình chính thức được khởi công trên diện tích 6 ha tại thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, nay thuộc xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội. Ngày 9/1/2026, Sở Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình. Tiếp đó, ngày 19/7/2026, đoàn thẩm định của Bộ Y tế tiến hành kiểm tra thực địa, đánh giá hồ sơ năng lực và hoàn tất việc cấp Giấy phép hoạt động cho cơ sở 2, tạo cơ sở pháp lý để Bệnh viện đưa công trình vào vận hành.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Chính Phủ và Bộ Y tế, Bệnh viện Phụ sản Trung ương long trọng tổ chức lễ khai trương Bệnh viện Cơ sở 2. Với quy mô 300 giường bệnh nội trú, cơ cấu tổ chức gồm 17 khoa, 11 bộ phận và phạm vi chuyên môn được phê duyệt với 2.731 danh mục kỹ thuật. Đây không chỉ là sự hoàn thiện về hạ tầng, mà còn là bước triển khai cụ thể định hướng phát triển hệ thống y tế chuyên sâu, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2

Trên thực tế, cơ sở 2 đã chính thức đón người bệnh từ ngày 4/8/2026. Sau hơn một tháng vận hành, Bệnh viện ghi nhận trung bình khoảng 300 lượt khám mỗi ngày, duy trì hoạt động điều trị nội trú với 150 giường bệnh, thực hiện hơn 4.000 lượt xét nghiệm; đồng thời tiếp nhận khoảng 20 ca sinh và từ 5–10 ca phẫu thuật phụ khoa mỗi ngày. Những kết quả bước đầu này cho thấy nhu cầu khám, chữa bệnh tại cơ sở 2 cũng như khả năng tổ chức hoạt động chuyên môn của Bệnh viện.

Được định hướng phát triển theo mô hình bệnh viện tiên tiến, hiện đại và nhân văn, cơ sở 2 được đầu tư hệ thống hạ tầng cùng trang thiết bị phục vụ chẩn đoán, điều trị đồng bộ. Trên nền tảng đó, Bệnh viện kiên định phương châm “Hai cơ sở – Một đội ngũ – Một chuẩn mực chuyên môn”, lấy sự thống nhất về chất lượng chuyên môn và quy trình chăm sóc làm nguyên tắc xuyên suốt.

Theo mô hình vận hành “Tuy hai mà một”, người bệnh tại cơ sở 2 được tiếp cận đội ngũ chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và các cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao của Bệnh viện thông qua cơ chế luân phiên, phối hợp công tác giữa hai cơ sở. Qua đó, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm điều trị và các chuẩn mực chăm sóc được kết nối, phát huy thống nhất trong toàn hệ thống.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực, đổi mới quản trị là một trong những trọng tâm trong quá trình vận hành cơ sở 2. Phát huy giá trị cốt lõi về đổi mới sáng tạo, Bệnh viện triển khai mô hình quản lý, điều hành không giấy trên nền tảng số; các văn bản chỉ đạo, hoạt động điều phối và mạng lưới cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế được kết nối, luân chuyển giữa hai cơ sở. Việc ứng dụng công nghệ trong quản trị không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả điều hành mà còn tạo nền tảng cho sự phối hợp đồng bộ, minh bạch và liên tục trong cung ứng dịch vụ y tế.

Mỗi ngày Bệnh viện đón nhiều sản phụ tới khám và chờ sinh tại đây

Nhân dịp khai trương, Bệnh viện tổ chức nhiều hoạt động tri ân, chăm sóc cộng đồng, hướng tới người bệnh và gia đình. Các chương trình gồm khám sàng lọc ung thư vú; hỗ trợ miễn phí cho 100 khách hàng đầu tiên làm hồ sơ sinh tại cơ sở 2; bốc thăm may mắn dành cho người bệnh ngoại trú cùng các hoạt động tặng quà theo chương trình.Đây là những hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cơ sở mới.

Lễ khai trương Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Bệnh viện, đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng nâng cao năng lực hệ thống y tế chuyên ngành sản phụ khoa. Trên nền tảng truyền thống, kinh nghiệm và uy tín chuyên môn được xây dựng qua nhiều thế hệ, cơ sở 2 tiếp tục mở rộng không gian phát triển, tăng cường khả năng phục vụ người bệnh và tạo thêm động lực cho quá trình hiện đại hóa hoạt động khám, chữa bệnh. Đây cũng là bước đi thể hiện trách nhiệm, khát vọng và sứ mệnh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và trẻ sơ sinh, đồng hành cùng sự phát triển của nền y tế Việt Nam trong giai đoạn mới.