“Kiến tạo tương lai số - She Codes the Future”, cơ hội số cho phụ nữ và trẻ em

Từ ngày 20/10 đến 20/11/2026, chiến dịch “Kiến tạo tương lai số - She Codes the Future” được triển khai với sự tham gia của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH, BAC A BANK, và UN Women, hướng tới thu hẹp khoảng cách ấy bằng nhận thức, kỹ năng và những nguồn lực hỗ trợ cụ thể.

Chuyển đổi số đang mở ra những cánh cửa chưa từng có. Một chiếc điện thoại có thể trở thành lớp học; một đường truyền Internet có thể đưa kho tri thức thế giới đến một bản làng cách trung tâm hàng chục cây số; trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách con người học, làm việc và sáng tạo. Nhưng có một khoảng cách dễ bị che khuất phía sau tốc độ phát triển ấy: có công nghệ chưa đồng nghĩa với có năng lực sử dụng công nghệ, và được kết nối chưa đồng nghĩa với được trao cơ hội.

Khởi động chiến dịch “Kiến tạo tương lai số - She Codes the Future” diễn ra từ 20/10 đến 20/11/2026 với sự tham gia phối hợp của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH, BAC A BANK và UN Women nhằm thu hẹp khoảng cách số cho phụ nữ và trẻ em gái

Theo UNICEF, tại Việt Nam, chỉ khoảng 36% người trẻ từ 15 đến 24 tuổi có kỹ năng số cơ bản. Đằng sau con số ấy là một nghịch lý đáng suy nghĩ: Việt Nam thuộc nhóm quốc gia đạt được sự cân bằng giới tương đối về kỹ năng số ở người trẻ, nhưng sự cân bằng ấy chưa đồng nghĩa với việc cơ hội số đã được mở rộng - khi chưa đến 4 trong 10 người trẻ sở hữu những kỹ năng cơ bản để học tập, làm việc và thích ứng trong môi trường số.

Khoảng cách ấy còn lớn hơn ở những cộng đồng vốn đã chịu nhiều thiệt thòi. Theo UNICEF, chỉ 8% thanh thiếu niên dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng núi có kỹ năng số cơ bản; nói cách khác, có tới 92% chưa sở hữu những kỹ năng nền tảng để bước vào môi trường số một cách chủ động. Ở các vùng sâu, vùng xa, 67% trẻ em đang đi học không có cơ hội tiếp cận giáo dục trực tuyến. Khi giới tính, dân tộc, điều kiện kinh tế gia đình hay nơi cư trú vẫn có thể quyết định một đứa trẻ được đứng gần hay xa cánh cửa giáo dục và công nghệ, khoảng cách số không còn đơn thuần là khoảng cách về thiết bị hay đường truyền - mà là khoảng cách về cơ hội.

Với trẻ em gái, khoảng cách ấy đôi khi bắt đầu từ trước cả khi các em chạm tay vào một thiết bị công nghệ. Đó có thể là định kiến về năng lực của phụ nữ hay những khuôn mẫu về những ngành “phù hợp” với nữ giới, sự thiếu vắng những hình mẫu phụ nữ thành công trong STEM, hay đơn giản là việc cơ hội học tập bị thu hẹp bởi hoàn cảnh sống. Một câu chuyện do UNICEF Việt Nam công bố về giáo dục STEM cho trẻ em gái dân tộc thiểu số cho thấy, ở một số huyện miền núi, chỉ khoảng 10% trẻ em gái dân tộc thiểu số tham gia kỳ thi vào THPT; những rào cản giáo dục như vậy có thể kéo theo việc cơ hội tiếp cận STEM, công nghệ và những nghề nghiệp của tương lai ngày càng xa hơn.

Trong bối cảnh đó, “Kiến tạo tương lai số - She Codes the Future” được triển khai từ 20/10 đến 20/11/2026, hướng tới đưa phụ nữ và trẻ em gái trở thành một trong những chủ thể của tiến trình chuyển đổi số. Chiến dịch đặt mục tiêu mở rộng cơ hội tham gia các lĩnh vực STEM; nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng để thích ứng với sự thay đổi của công nghệ, ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng; đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo và sự an toàn của phụ nữ trên không gian số.

Một chiến dịch được tạo nên từ nhiều nguồn lực

Một khoảng cách mang tính xã hội khó có thể được thu hẹp bởi nỗ lực của riêng một tổ chức. Chính vì vậy, “She Codes the Future” được xây dựng trên sự kết nối giữa những nguồn lực khác nhau, từ tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tài chính đến giáo dục.

Cơ chế đóng góp cụ thể vào Quỹ Tương lai số (920 đồng/sản phẩm TH mua trực tuyến và 92.000 đồng/giao dịch mở tiết kiệm online tại BAC A BANK) để gây quỹ hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số và hoàn cảnh khó khăn

Trong đó, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) là đầu mối trực tiếp triển khai nhiều hoạt động cộng đồng, từ chương trình tại trường học tới các hoạt động đào tạo, hỗ trợ người hưởng lợi sau chiến dịch. Tập đoàn TH và BAC A BANK đồng hành lan tỏa thông điệp và cùng VSF thiết kế cơ chế đóng góp thông qua các sản phẩm TH được mua trên nền tảng trực tuyến hay các giao dịch mở tiết kiệm online, còn UN Women là đơn vị hỗ trợ kỹ thuật cho chiến dịch.

Sự hiện diện của nhiều chủ thể để hướng tới là tạo nên một chuỗi tác động: từ thay đổi nhận thức đến trang bị kiến thức, từ kiến thức đến hành động, rồi từ hành động của cộng đồng đến những nguồn lực có thể trao lại thành cơ hội cho người khác.

Logic ấy được thể hiện qua bốn trụ nội dung She Breaks - She Knows - She Leads - She Creates

She Breaks tập trung vào những nội dung góp phần nhận diện và phá bỏ các định kiến xã hội đang giới hạn vai trò, lựa chọn và cơ hội phát triển của phụ nữ, trẻ em gái. Bởi đôi khi rào cản đầu tiên đối với một cô gái muốn bước vào STEM không nằm trong một phòng thí nghiệm hay một dòng mã, mà nằm ở suy nghĩ rằng đó vốn là thế giới “không dành cho mình”.

Từ việc phá bỏ rào cản nhận thức, She Knows hướng tới trang bị kiến thức và kỹ năng về công nghệ, STEM, an toàn an ninh mạng, nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến. Trong thế giới số, biết sử dụng công nghệ là chưa đủ; người dùng còn cần biết tự bảo vệ mình, biết nhận diện nguy cơ và làm chủ những công cụ đang ngày càng tác động trực tiếp tới cuộc sống.

Nếu tri thức tạo nên năng lực, hình mẫu lại có thể tạo nên niềm tin. She Leads kể những câu chuyện của phụ nữ thành công trong STEM và công nghệ, qua đó góp phần khuyến khích phụ nữ, trẻ em gái mạnh dạn nhìn thấy chính mình trong những lĩnh vực vốn lâu nay thường gắn với nam giới. UNICEF cũng nhấn mạnh vai trò của những hình mẫu phụ nữ trong việc tạo động lực để trẻ em gái tham gia các môn STEM.

Và cuối cùng, She Creates đưa câu chuyện từ nhận thức tới nguồn lực: huy động hỗ trợ để thực hiện các chương trình tập huấn về STEM, AI, công nghệ và hỗ trợ học tập cho những trẻ em gái, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu xa hơn là để các em có thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết, từ đó từng bước tự kiến tạo tương lai cho chính mình.

Song hành với các nội dung trên môi trường số, chiến dịch sẽ tổ chức hoạt động truyền thông trực tiếp tại một trường THCS ở khu vực miền núi nhằm cung cấp kiến thức về an toàn an ninh mạng, nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến, ứng phó với quấy rối và bạo lực trên không gian mạng; hướng tới 500 học sinh được tiếp cận kiến thức. Ngoài ra, một challenge kéo dài 10 ngày cũng được thiết kế nhằm đưa các vấn đề về bình đẳng giới trong công nghệ tới cộng đồng bằng hình thức trắc nghiệm tương tác.

Từ con số “92” đến Quỹ Tương lai số

Nếu bốn trụ nội dung trả lời câu hỏi “làm thế nào để tạo ra thay đổi”, thì Quỹ Tương lai số - Digital Future Fund chính là nơi những vai trò của các bên gặp nhau và chuyển thành nguồn lực cụ thể.

Theo cơ chế của chiến dịch, với mỗi sản phẩm TH được khách hàng mua trên các nền tảng trực tuyến trong thời gian diễn ra chương trình, Tập đoàn TH sẽ đóng góp 920 đồng vào Quỹ Tương lai số. Với mỗi giao dịch mở tiết kiệm online hợp lệ tại BAC A BANK, ngân hàng sẽ đóng góp 92.000 đồng vào quỹ. Khách hàng không phải đăng ký đóng góp, không phải trả thêm phí; họ vẫn mua sản phẩm hoặc thực hiện giao dịch như thường lệ, còn TH và BAC A BANK chuyển những lựa chọn ấy thành nguồn lực dành cho cộng đồng. Chiến dịch đặt mục tiêu huy động tối đa 600 triệu đồng cho Quỹ Tương lai số.

Hai mức 920 đồng và 92.000 đồng cùng gắn với con số 92 - gợi nhắc một thực tế: nếu chỉ 8% thanh thiếu niên dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng núi có kỹ năng số cơ bản, thì có tới 92% chưa có kỹ năng số cơ bản. Một con số đang được chuyển thành một cơ chế hành động, để mỗi giao dịch bình thường có thể góp thêm một phần vào hành trình mở rộng cơ hội học tập cho những người đang đứng xa hơn cánh cửa công nghệ.

Nguồn lực của Digital Future Fund dự kiến được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình thích ứng với chuyển đổi số. Sau chiến dịch, quỹ dự kiến tiếp tục triển khai trong vòng một năm với bốn khóa tập huấn cho 200 học sinh, với nội dung an toàn an ninh mạng, phòng chống lừa đảo trực tuyến, ứng phó với quấy rối và bạo lực trên mạng, kỹ năng sử dụng AI trong học tập và định hướng nghề nghiệp; đồng thời tài trợ học bổng và các khóa học ngắn hạn liên quan tới lĩnh vực STEM, ICT, AI.

Một tháng là khoảng thời gian hữu hạn. Nhưng khoảng cách số không hình thành trong một tháng và cũng không thể biến mất sau một chiến dịch. Điều có thể bắt đầu từ “She Codes the Future” là một cách nhìn khác: công nghệ chỉ thật sự mở ra tương lai khi cơ hội tiếp cận nó được mở rộng tới những người có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Với một cô gái ở nơi điều kiện học tập còn thiếu thốn, tương lai số đôi khi chưa bắt đầu bằng một ước mơ lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ lần đầu em biết nhận diện một đường link lừa đảo, lần đầu được học cách sử dụng AI đúng cách, được gặp một người phụ nữ làm việc trong ngành công nghệ và nghĩ rằng: mình cũng có thể. Và khi những cơ hội nhỏ ấy được nối dài bằng tri thức, nguồn lực và sự đồng hành đủ bền bỉ, “kiến tạo tương lai số” sẽ không còn là một khẩu hiệu, mà có thể trở thành một con đường thực sự để các em bước tới.

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