Người trẻ thích VinFast Kinet vì “mạnh mẽ mà vẫn tiện mỗi ngày”

Đẹp đúng gu, cầm lái thêm hào hứng

Với anh Nguyễn Hải Phong, 29 tuổi, làm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện tại Hà Nội, chiếc xe cần có cá tính nhưng vẫn dễ sử dụng mỗi ngày. Công việc thường xuyên gặp khách hàng, khảo sát địa điểm khiến anh dành nhiều thời gian trên đường, bên cạnh những chuyến đi chơi cuối tuần.

VinFast Kinet thu hút anh trước tiên ở diện mạo thể thao. Các đường nét dứt khoát tạo vẻ khỏe khoắn, phù hợp với phong cách ăn mặc và sở thích của anh. Tuy nhiên, điều khiến anh dành thêm thời gian tìm hiểu là cảm giác khi trực tiếp cầm lái.

Theo anh Phong, xe phản hồi nhanh khi tăng ga, tạo cảm giác hào hứng nhưng không khó làm quen. Khi đi chậm hoặc điều chỉnh tốc độ theo dòng phương tiện, tay ga vẫn mượt, giúp anh điều khiển thoải mái.

“Tôi thích xe nhìn khỏe và chạy có lực, nhưng đi làm mỗi ngày vẫn phải dễ lái. Kinet cho tôi cảm giác tăng ga rất thích, còn lúc đi chậm trong phố cũng nhẹ nhàng”, anh Phong chia sẻ.

Khả năng vận hành này đến từ động cơ In-hub có công suất tối đa 5.200 W. Kinet tăng tốc từ 0–50 km/h trong dưới 6 giây và đạt tốc độ tối đa 90 km/h, đáp ứng mong muốn về một chiếc xe có sức bật khủng của nhóm khách hàng như anh Phong.

Bên cạnh khả năng tăng tốc, tiếng động cơ nhỏ và cảm giác ít rung cũng là những điểm anh đánh giá cao. Với lịch di chuyển qua nhiều địa điểm, sự êm ái giúp anh dễ chịu hơn khi ngồi lái lâu. Chiếc xe mang lại hứng thú ở những đoạn đường thông thoáng, đồng thời vẫn thuận tiện khi phải liên tục dừng rồi di chuyển trong phố.

Lịch hẹn nhiều điểm, xe vẫn tiện dùng

Cảm giác lái khiến anh Phong thích Kinet, còn những tiện ích sử dụng giúp mẫu xe phù hợp với công việc của anh. Khi khảo sát địa điểm tổ chức sự kiện, anh thường ra vào hầm các tòa nhà và mang theo đồ dùng cá nhân. Hỗ trợ khởi hành ngang dốc và không gian chứa đồ vì thế là những trang bị anh quan tâm.

Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp việc dừng rồi tiếp tục di chuyển trên lối lên hầm dễ dàng hơn. Khoảng sáng gầm 160 mm cũng giúp hạn chế va chạm dưới gầm khi qua gờ giảm tốc hoặc lối ra vào bãi đỗ.

Kinet có chiều dài cơ sở 1.360 mm và chiều cao yên 785 mm. Khi trải nghiệm, anh Phong cảm thấy tư thế ngồi thoải mái. Cốp 22 lít giúp anh cất mũ bảo hiểm và các vật dụng cá nhân cho lịch trình bận rộn.

“Có hôm tôi đi từ văn phòng sang địa điểm khảo sát rồi tới cuộc hẹn buổi tối. Đồ cá nhân cất được trong cốp, cần bổ sung năng lượng thì ghé đổi pin, không phải vòng về nhà”, anh Phong nói.

Kinet sử dụng hệ thống 2 pin và hỗ trợ đổi pin, giúp chủ xe tiếp tục lịch trình mà không cần chờ sạc. Với người làm việc theo từng sự kiện, giờ giấc không cố định như anh Phong, việc có thể bổ sung năng lượng trên đường giúp những ngày phát sinh thêm cuộc hẹn dễ thu xếp hơn.

Sự thuận tiện ấy đi cùng hỗ trợ tài chính khi mua xe. Kinet có giá khởi điểm 40 triệu đồng. Qua chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, phiên bản thuê pin được ưu đãi tới 6 triệu đồng đến hết ngày 19/12/2026. Khoản hỗ trợ giúp người mua giữ thêm ngân sách cho công việc hoặc những dự định cá nhân.

Với anh Phong, Kinet hấp dẫn vì đáp ứng được cả sở thích lẫn nhu cầu sử dụng. Thiết kế thể thao và khả năng tăng tốc tạo hứng thú khi cầm lái, còn cốp chứa đồ, hỗ trợ lên dốc và đổi pin giúp chiếc xe tiện dụng trong lịch đi làm, gặp gỡ mỗi ngày.