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Rò rỉ thông tin chi tiết VinFast VF 5 thế hệ mới với hàng loạt thay đổi

Thứ Năm, 06:00, 29/10/2026
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VOV.VN - Một bộ tài liệu kỹ thuật được cho là của VinFast VF 5 thế hệ mới vừa xuất hiện trên mạng xã hội, hé lộ hàng loạt nâng cấp đáng chú ý từ kích thước, thiết kế khoang lái cho đến cấu hình vận hành.

Mới đây, một bộ tài liệu bán hàng với 6 trang mang tên "VF 5 New Platform 2026 - VinFast VF 5 thế hệ mới" đã được lan truyền rộng rãi, cho thấy thiết kế và thông số của mẫu SUV điện cỡ A mới của VinFast. Sau nhiều lần lộ ảnh chạy thử tại Việt Nam và Ấn Độ, VinFast VF 5 đã rò rỉ toàn bộ thông tin xe trước ngày ra mắt. 

VinFast VF 5 thế hệ mới được thiết kế lại ở cả phía trước và sau, đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng được đặt thấp, tách biệt với dải đèn chạy ban ngày và logo chữ V quen thuộc. Cản trước tạo hình vuông vức hơn, tích hợp khe lấy gió trung tâm cho hệ thống làm mát. Ở phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu được thiết kế lại, cánh gió kéo dài, và camera lùi gắn phía trên biển số.Cổng sạc vẫn được bố trí ở phía trước bên phải thân xe.

Chi tiết bộ tài liệu mẫu VinFast VF 5 thế hệ mới:

Kích thước dài x rộng x cao của VinFast VF 5 thế hệ mới lần lượt là 3.987 x 1.772 x 1.587 mm, với chiều dài cơ sở 2.513 mm và khoảng sáng gầm không tải 170 mm. So với bản hiện hành, VF 5 mới dài hơn 20 mm, rộng hơn 49 mm và cao hơn 9 mm, trong khi trục cơ sở gần như giữ nguyên.

Xe được chia thành hai phiên bản: bản ECO dùng mâm 16 inch (lốp 195/60 R16) và bản CỘNG trang bị mâm 17 inch (lốp 205/55 R17). Về khung gầm, VF 5 thế hệ mới tiếp tục sử dụng hệ thống treo trước MacPherson độc lập, treo sau dầm xoắn cùng phanh đĩa trên cả 4 bánh.

Khoang nội thất cho thấy sự lột xác về thiết kế với bảng táp-lô đã lược bỏ cụm đồng hồ sau vô-lăng, toàn bộ thông số lái và trạng thái xe được chuyển sang hiển thị trên màn hình cảm ứng trung tâm. Vô-lăng chuyển sang thiết kế 2 chấu với hai đáy vát phẳng, tương tự mẫu VF 8 thế hệ mới và VF Wild.

Tương tự xu hướng trên các mẫu xe lớn hơn, núm xoay chuyển số của VF 5 mới được thay bằng cần số điện tử đặt ngay sau vô-lăng, giúp giải phóng không gian khu vực bệ trung tâm. Xe có tiế tục sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi với ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng và hàng ghế sau gập tỷ lệ 60:40. Ngoài ra, phanh tay cơ học trên bản cũ cũng được nâng cấp lên phanh đỗ điện tử.

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Sau nhiều lần lộ ảnh chạy thử tại Việt Nam và Ấn Độ, VinFast VF 5 thế hệ mới đã rò rỉ toàn bộ thông tin xe trước ngày ra mắt. 

Điểm khác biệt lớn nằm ở hệ truyền động khi mô-tơ điện có công suất tối đa 72 kW (khoảng 97 mã lực), giảm 28 kW so với bản hiện hành (100 kW). Tuy nhiên, mô-men xoắn cực đại lại được đẩy lên mức 180 Nm, tăng thêm 45 Nm. Xe duy trì bộ pin LFP dung lượng khả dụng 37,23 kWh đặt dưới sàn, hỗ trợ sạc AC/DC chuẩn CCS2.

Hiện tại, VinFast VF 5 bản đương nhiệm đang có giá niêm yết 496 triệu đồng (giá thực tế sau ưu đãi dao động từ 397 - 451 triệu đồng), đi kèm chính sách miễn phí sạc đến tháng 2/2029. Trong 9 tháng đầu của năm 2026, bộ đôi VF 5 và Herio Green đã đạt doanh số 30.420 xe, tiếp tục là dòng sản phẩm chủ lực của VinFast.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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