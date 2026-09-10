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Nha khoa SK Dental kết hợp bác sĩ chuyên môn cao với công nghệ Smile Vision AI

Thứ Năm, 21:22, 10/09/2026
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VOV.VN - Nha khoa SK Dental chú trọng phát triển đội ngũ bác sĩ chuyên môn, đồng thời ứng dụng công nghệ Smile Vision AI trong thăm khám và thiết kế nụ cười cá nhân hóa.

Nhu cầu chăm sóc răng miệng hiện nay không chỉ tập trung vào điều trị các bệnh lý thông thường mà ngày càng mở rộng sang chỉnh nha, phục hình, cấy ghép Implant và thẩm mỹ nụ cười. Cùng với đó, khách hàng cũng có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến tính an toàn, sự minh bạch trong tư vấn và mức độ phù hợp của kế hoạch điều trị với tình trạng riêng.

Sự phát triển của công nghệ đang tạo thêm nhiều công cụ hỗ trợ bác sĩ trong quá trình chẩn đoán, phân tích và lập kế hoạch điều trị. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được kết hợp với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm lâm sàng của đội ngũ bác sĩ.

Theo định hướng này, Nha khoa SK Dental tập trung phát triển đội ngũ bác sĩ Răng – Hàm – Mặt song song với việc đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị hỗ trợ thăm khám và điều trị. Trong đó, Smile Vision AI được ứng dụng nhằm hỗ trợ phân tích và mô phỏng nụ cười, hướng đến quá trình tư vấn trực quan và cá nhân hóa hơn.

Đội ngũ bác sĩ – Nền tảng tạo nên chất lượng điều trị

Trong nha khoa, mỗi trường hợp có đặc điểm khác nhau về cấu trúc răng, khớp cắn, mô nướu và nhu cầu thẩm mỹ. Vì vậy, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm lâm sàng và sự cẩn trọng của bác sĩ có vai trò quan trọng trong việc đánh giá tình trạng và xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp.

Tại SK Dental, đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên ngành Răng – Hàm – Mặt, với chuyên môn ở nhiều lĩnh vực như chỉnh nha, phục hình thẩm mỹ, cấy ghép Implant và nha khoa tổng quát. Trong quá trình điều trị, bác sĩ trực tiếp thăm khám, đánh giá tình trạng răng miệng và trao đổi với khách hàng để lựa chọn phương án phù hợp với từng trường hợp.

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Bên cạnh chuyên môn, y đức và trách nhiệm với người bệnh cũng được đặt trong quá trình tư vấn và điều trị. Việc giải thích rõ tình trạng, các lựa chọn điều trị, chi phí và những yếu tố có thể phát sinh giúp khách hàng hiểu rõ trước khi đưa ra quyết định. Định hướng này cũng đặt lợi ích lâu dài và sự an toàn của người bệnh bên cạnh mục tiêu thẩm mỹ.

Tiêu chí “Đúng – Đẹp – An toàn” được SK Dental sử dụng như một nguyên tắc trong quá trình điều trị, từ thăm khám, tư vấn đến theo dõi sau điều trị. Trên nền tảng chuyên môn đó, công nghệ được đưa vào như một công cụ hỗ trợ bác sĩ nâng cao khả năng phân tích, lập kế hoạch và cá nhân hóa kết quả cho từng khách hàng.

Smile Vision AI – bước tiến trong cá nhân hóa thiết kế nụ cười

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong hành trình chuyển mình của SK Dental là việc tiên phong ứng dụng công nghệ Smile Vision AI vào quy trình thẩm mỹ và điều trị nha khoa. Đây không chỉ là sự bổ sung về mặt công nghệ, mà còn cho thấy bước thay đổi rõ nét trong cách SK Dental tiếp cận nha khoa hiện đại: từ điều trị theo nhu cầu sang định hướng cá nhân hóa trải nghiệm và thiết kế nụ cười dựa trên dữ liệu.

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Smile Vision AI hỗ trợ bác sĩ phân tích các yếu tố liên quan đến khuôn mặt, đường nét nụ cười và tỷ lệ răng, qua đó có thêm cơ sở để xây dựng định hướng thiết kế phù hợp với từng khách hàng. Công nghệ mô phỏng trực quan cũng giúp khách hàng hình dung rõ hơn về định hướng thay đổi của nụ cười và chủ động trao đổi với bác sĩ trước khi thực hiện.

Việc đưa Smile Vision AI vào quy trình đánh dấu một diện mạo mới của SK Dental, cho thấy sự chuyển dịch từ mô hình nha khoa truyền thống sang định hướng nha khoa số hóa, hiện đại và cá nhân hóa hơn. Công nghệ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ bác sĩ trong quá trình phân tích, thiết kế và lập kế hoạch, trong khi quyết định điều trị vẫn dựa trên đánh giá chuyên môn và tình trạng thực tế của từng khách hàng.

Số hóa quy trình điều trị, hỗ trợ tối ưu độ chính xác

Bên cạnh Smile Vision AI, SK Dental cũng ứng dụng các giải pháp kỹ thuật số trong nhiều lĩnh vực điều trị.

Với cấy ghép Implant, dữ liệu từ CT Cone Beam 3D giúp bác sĩ quan sát cấu trúc xương và các yếu tố giải phẫu liên quan, từ đó có cơ sở xây dựng kế hoạch điều trị. Trong những trường hợp phù hợp, công nghệ hướng dẫn phẫu thuật có thể hỗ trợ kiểm soát vị trí và hướng đặt Implant theo kế hoạch.

Trong phục hình răng sứ và dán Veneer, hệ thống scan 3D giúp thu thập dữ liệu hàm răng dưới dạng kỹ thuật số, thay thế một phần những bất tiện thường gặp khi lấy dấu truyền thống. Dữ liệu này được sử dụng trong quá trình thiết kế và chế tác phục hình, góp phần nâng cao tính đồng bộ giữa kế hoạch và sản phẩm thực tế.

Đối với nhổ răng khôn, công nghệ Piezotome sử dụng rung động siêu âm được ứng dụng để hỗ trợ bác sĩ trong quá trình xử lý răng và mô xung quanh. Tùy thuộc vào vị trí, hình dạng chân răng và tình trạng cụ thể, bác sĩ sẽ lựa chọn kỹ thuật phù hợp nhằm hạn chế tác động không cần thiết lên các mô lân cận.

“Đúng – Đẹp – An toàn” trong quá trình điều trị

Bên cạnh đội ngũ và công nghệ, SK Dental công bố ba tiêu chí “Đúng – Đẹp – An toàn” trong cam kết chất lượng với khách hàng.

Theo đó, sau khi thăm khám và tư vấn, nha khoa chỉ tiến hành điều trị khi khách hàng đồng ý với kế hoạch. Chi phí cũng được tư vấn trước và SK Dental công bố cam kết không phát sinh thêm ngoài nội dung đã thống nhất.

Ở yếu tố “Đẹp”, bác sĩ thực hiện thăm khám tổng quát sức khỏe răng miệng để xây dựng kế hoạch điều trị cụ thể, rõ ràng và minh bạch cho từng trường hợp, hướng đến kết quả thẩm mỹ phù hợp với khách hàng.

Trong khi đó, yếu tố “An toàn” được SK Dental gắn với chuyên môn của đội ngũ bác sĩ cũng như điều kiện kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở. Theo thông tin công bố, phòng điều trị và phòng phẫu thuật được bố trí riêng biệt và thực hiện vô trùng.

Việc đặt ba yếu tố này trong cùng một tiêu chí cho thấy cách tiếp cận của SK Dental không chỉ hướng đến kết quả thẩm mỹ mà còn chú trọng quá trình tư vấn, tính minh bạch và an toàn trong điều trị.

Kết hợp chuyên môn và công nghệ trong định hướng phát triển

Từ việc xây dựng đội ngũ bác sĩ chuyên ngành Răng – Hàm – Mặt đến đầu tư các giải pháp công nghệ, SK Dental đang lựa chọn hướng phát triển dựa trên sự kết hợp giữa yếu tố con người và công nghệ.

Trong mô hình này, bác sĩ giữ vai trò trung tâm trong quá trình thăm khám và điều trị; công nghệ đóng vai trò hỗ trợ phân tích, mô phỏng và tăng tính trực quan trong tư vấn. Sự phân định này giúp công nghệ được sử dụng đúng với vai trò của nó: bổ trợ cho chuyên môn thay vì thay thế chuyên môn.

Với Smile Vision AI, việc thiết kế nụ cười được tiếp cận theo hướng có thêm dữ liệu và khả năng mô phỏng, từ đó hỗ trợ quá trình trao đổi giữa bác sĩ và khách hàng. Cùng với nền tảng chuyên môn của đội ngũ, đây là hướng tiếp cận được SK Dental kỳ vọng góp phần nâng cao tính cá nhân hóa trong các dịch vụ nha khoa.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc răng miệng ngày càng đa dạng, việc đầu tư vào công nghệ cần đi cùng với đầu tư vào con người và quy trình. Với SK Dental, sự kết hợp giữa chuyên môn bác sĩ, công nghệ số và định hướng “Đúng – Đẹp – An toàn” là nền tảng để xây dựng trải nghiệm điều trị phù hợp hơn với từng khách hàng.

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DETEC Dental Lab: Công nghệ đưa nha khoa Việt vươn tầm quốc tế

VOV.VN - DETEC Dental Lab được xem là một trong những đơn vị tiên phong đầu tư vào công nghệ, nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái nha khoa hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và từng bước đưa nha khoa Việt Nam tiến gần hơn với chuẩn mực quốc tế.

 

CTV Thu Hằng/VOV.VN
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