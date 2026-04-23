Từ chờ đợi sang chủ động, cách gia đình trẻ nắm bắt cơ hội an cư

Thực tế cho thấy những cơ hội trên thị trường bất động sản thường chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Do đó, ngay cả khi mặt bằng lãi suất hiện tại đang dao động ở mức khá cao thì việc một số phân khúc chung cư, nhà ở bắt đầu xuất hiện mức giá hợp lý, cộng thêm việc nguồn cung ngày càng trở nên đa dạng kèm theo các chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư cũng mở ra cơ hội thuận lợi để người dân tính đến các giải pháp mua nhà phù hợp.

Những biến động vĩ mô cho thấy thời điểm hiện tại không hoàn toàn “dễ mua” mà đòi hỏi người mua nhà phải thực sự nhạy bén trước khi ra quyết định. Trong bối cảnh đó, vai trò của các giải pháp tài chính càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Nếu như trước đây việc mua nhà chủ yếu thường dựa vào nguồn tiền tích lũy cá nhân hoặc các khoản hỗ trợ, thừa kế từ gia đình thì bây giờ đòn bảy tài chính từ ngân hàng lại trở thành công cụ không thể thiếu trong mỗi kế hoạch sở hữu bất động sản.

Nhiều khách hàng tận dụng ưu đãi từ ngân hàng để thực hiện giấc mơ mua nhà

Ngoài ra, nhu cầu của người vay cũng chứng kiến sự thay đổi. Thay vì chỉ quan tâm đến việc “có vay được hay không”, khách hàng giờ đây còn hướng đến nhu cầu xây dựng kế hoạch trả nợ dài hạn, kiểm soát dòng tiền một cách ổn định và bền vững. Vì vậy, những yếu tố như lãi suất ưu đãi, minh bạch; sự linh hoạt về thời gian vay hay chính sách giãn nợ đều trở thành tiêu chí quan trọng khi khách hàng tìm hiểu các sản phẩm vay mua nhà.

Nắm bắt nhu cầu thực tế của xã hội, một số ngân hàng thương mại đã chủ động thiết kế các giải pháp tín dụng theo hướng linh hoạt nhằm đồng hành cùng gia đình trẻ trên hành trình an cư. Từ nay đến hết 31/12/2026, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai gói vay mua nhà với các chính sách ưu đãi được thiết kế “may đo” dành cho khách hàng cá nhân, đặc biệt là các gia đình trẻ hướng đến mục tiêu sở hữu nhà ở.

PVcomBank triển khai gói vay ưu đãi mua nhà dành cho khách hàng cá nhân

Theo đó, cá nhân có nhu cầu vay mua nhà, chung cư… có thể dễ dàng tiếp cận khoản vay với hạn mức lên tới 85% giá trị tài sản cùng thời gian vay đến 35 năm. Đặc biệt, người vay còn được hưởng mức lãi suất ưu đãi cạnh tranh so với mặt bằng chung của thị trường - chỉ từ 5,99%/năm, cùng chính sách miễn trả gốc tới 36 tháng - góp phần giảm áp lực tài chính trong thời gian đầu. Bên cạnh đó, PVcomBank cũng linh hoạt đối với các phương án chứng minh nguồn thu nhập và phương thức trả nợ gốc, lãi, đồng thời đơn giản hóa tối đa nhiều thủ tục hồ sơ giấy tờ, tạo điều kiện để khách hàng được giải ngân trong thời gian sớm nhất. Đáng chú ý, khách hàng cũng có thể vay hoàn vốn bất động sản trong vòng 36 tháng - qua đó chủ động về nguồn tiền để linh hoạt cho các mục tiêu tài chính khác.

Các giải pháp vay mua nhà tại PVcomBank được thiết kế phù hợp dựa trên năng lực và kế hoạch tài chính cụ thể của từng khách hàng, giúp người vay hoàn toàn chủ động về phương án tài chính mà không cần chờ điều kiện hoàn hảo nhất, tránh bỏ lỡ thời điểm thuận lợi để thực hiện quyết định mua bất động sản.

Đại diện PVcomBank chia sẻ: “Những giải pháp tín dụng của PVcomBank được thiết kế chuyên biệt nhằm hướng tới mục tiêu tạo điều kiện tối đa cho người dân, đặc biệt là các khách hàng trẻ có cơ hội chủ động hơn trong kế hoạch an cư thay vì phải chờ đợi đến khi tích lũy đủ nguồn tiền, dẫn đến bỏ lỡ thời điểm phù hợp để mua nhà. Đây cũng là hoạt động thể hiện vai trò của Ngân hàng trong việc đồng hành cùng người dân chạm tới giấc mơ an cư lâu dài, xây dựng cuộc sống và tương lai bền vững”.

Khi lãi suất có xu hướng gia tăng và không ngừng biến động do tình hình vĩ mô, việc chủ động lựa chọn thời điểm vay mua nhà với mức lãi suất phù hợp chính là yếu tố quan trọng để nhiều gia đình trẻ có thể sớm hoàn thành mục tiêu sở hữu nhà ở. Thông qua những giải pháp vay mua nhà được thiết kế phù hợp dựa trên năng lực tài chính và kế hoạch trả nợ của từng khách hàng, PVcomBank mong muốn sẽ giúp những gia đình trẻ tự tin hơn trên hành trình an cư.