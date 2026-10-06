Từ đường bay đến phòng ghép tạng: Hành trình từng phút để nối dài sự sống

Chạy đua thời gian vận chuyển mô, tạng cứu người

Ngày 4/10, các chuyến bay của Vietnam Airlines liên tiếp đưa các ê-kíp y tế từ TP.HCM, Đà Nẵng ra Hà Nội, sau đó vận chuyển mô, tạng từ người hiến tại Bệnh viện E trở lại miền Trung. Phía sau những hành trình tưởng như quen thuộc ấy là cuộc chạy đua với thời gian, khi từng phút trên đường vận chuyển đều có ý nghĩa đối với người bệnh đang chờ ghép.

Mọi khâu phối hợp giữa các đơn vị đều hướng tới một mục tiêu: tiết kiệm tối đa thời gian nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về an ninh, an toàn.

Từ sáng sớm, chuyến bay VN7050 của Vietnam Airlines khởi hành từ Đà Nẵng lúc 6h05, đưa đoàn bác sĩ ra Hà Nội để tham gia quá trình lấy, tiếp nhận và vận chuyển mô, tạng. Cùng ngày, chuyến VN218 từ TP.HCM cất cánh lúc 18h30, phục vụ một đoàn y tế khác.

Các ê-kíp y tế tham gia hành trình đến từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Trung ương Huế. Sau khi hoàn tất việc tiếp nhận, một ê-kíp cùng mô, tạng lập tức trở lại miền Trung trên chuyến VN161, khởi hành từ Hà Nội đi Đà Nẵng lúc 12h40. Từ sân bay, đoàn tiếp tục di chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện ca ghép ngay trong ngày.

Đằng sau một chuyến bay thương mại thông thường là hành trình đặc biệt khi trên máy bay có các ê-kíp y tế cùng nguồn tạng hiến đang được vận chuyển tới nơi người bệnh chờ đợi.

Ngay khi nhận được yêu cầu từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Vietnam Airlines rà soát lịch khai thác, bố trí chỗ cho các đoàn bác sĩ từ Đà Nẵng, TP.HCM ra Hà Nội, đồng thời xây dựng phương án đưa mô, tạng trở lại miền Trung trong ngày.

Từ những chuyến bay giữa Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, các ê-kíp y tế cùng mô, tạng hiến tặng được đưa đến đúng nơi, đúng thời điểm.

Thời gian bảo quản của từng loại mô, tạng đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt đối với quá trình vận chuyển. Tại sân bay, các thủ tục được ưu tiên xử lý; các ê-kíp y tế được bố trí ngồi gần cửa máy bay để có thể rời tàu bay nhanh nhất sau khi hạ cánh.

Mọi khâu phối hợp giữa các đơn vị đều hướng tới mục tiêu tiết kiệm tối đa thời gian, đồng thời bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về an ninh, an toàn. Theo đại diện Vietnam Airlines, đối với những ca ghép tạng, từng phút trên đường vận chuyển đều có ý nghĩa. Một chuyến bay được bố trí sớm hơn hay một thủ tục được rút ngắn đều có thể góp thêm cơ hội cho người bệnh đang chờ được ghép.

Khi những chuyến bay mang theo hy vọng

Từ năm 2018, Vietnam Airlines đã phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia trong vận chuyển mô, tạng. Từ đầu năm 2026 đến nay, hãng đã hỗ trợ vận chuyển kịp thời 16 ca ghép tạng.

Đoàn bác sĩ nhận tạng di chuyển lên tàu bay tại Nội Bài.

Trong những hành trình đặc biệt này, mỗi chuyến bay không chỉ kết nối các thành phố mà còn góp phần nối tiếp hành trình giữa người hiến và người nhận, giữa một nghĩa cử cao đẹp và hy vọng được sống của những bệnh nhân đang chờ ghép.

“Trong những trường hợp này, Vietnam Airlines luôn ưu tiên các thủ tục cần thiết, đồng thời sẵn sàng điều chỉnh phương án khai thác phù hợp với tiến độ của ê-kíp y tế. Mạng đường bay của Hãng đã nhiều lần được sử dụng để đưa các ê-kíp y tế và nguồn tạng hiến giữa các địa phương, hỗ trợ các bệnh viện thực hiện ca ghép trong khoảng thời gian cho phép”, đại diện Vietnam Airlines cho hay.

Trên những chuyến bay ấy, thứ được vận chuyển không chỉ là các mô, tạng cần đến đúng nơi, đúng thời điểm. Đó còn là cơ hội sống được trao đi trong một cuộc chạy đua từng phút với thời gian.