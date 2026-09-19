Vietnam Airlines đưa sắc thu đến gần du khách qua “Chạm Thu Hà Nội 2026”

“Chạm Thu Hà Nội” nằm trong thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa – du lịch giai đoạn 2025–2030 giữa Vietnam Airlines và TP. Hà Nội. Không dừng ở hoạt động giới thiệu điểm đến, chiến dịch hướng tới kích cầu du lịch Thủ đô, tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm lý do để du khách quay trở lại Hà Nội.

Mùa thu Hà Nội qua 5 điểm chạm của Vietnam Airlines.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Mùa thu là một lợi thế rất riêng của du lịch Hà Nội. Với Vietnam Airlines, kết nối Thủ đô không chỉ là đưa khách đến Hà Nội, mà còn là góp phần tạo ra những trải nghiệm khiến họ muốn ở lại lâu hơn và quay trở lại. "Chạm thu Hà Nội" được xây dựng như một sản phẩm du lịch mùa thu, kết nối hàng không với văn hóa, dịch vụ và các hoạt động đô thị của thành phố”.

Điểm mới của “Chạm Thu Hà Nội 2026” là cách tiếp cận mùa thu qua năm giác quan. Các hoạt động được thiết kế thành năm “điểm chạm”, giúp du khách cảm nhận Hà Nội từ hương vị, mùi hương, âm nhạc, nhịp vận động đến sắc màu đô thị.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines phát biểu.

Mở đầu là “Chạm Vị Thu” và “Chạm Hương Thu”. Trên chuyến bay đặc biệt “Chạm Trăng” đón rằm Trung thu ngày 25/9/2026, hành khách sẽ được thưởng thức thực đơn mang hương vị mùa thu Hà Nội. Cốm làng Vòng, sấu chín, hồng chín và những sản vật quen thuộc của đất kinh kỳ được đưa vào trải nghiệm ẩm thực trên không, tạo thêm một cách tiếp cận gần gũi với văn hóa Hà Nội.

Từ tháng 10/2026, trải nghiệm ẩm thực mùa thu tiếp tục được mở rộng trên một số chuyến bay nội địa và quốc tế của Vietnam Airlines thông qua suất ăn hạng Thương gia. Cùng với đó, hương thơm LotuScent đặc trưng của Hãng được sử dụng như một điểm nhấn trong trải nghiệm dịch vụ.

Ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội phát biểu.

Ở “Chạm Thanh Thu”, điểm nhấn là chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert, diễn ra trong hai ngày 02 và 03/10/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện đưa âm nhạc giao hưởng kinh điển vào không gian văn hóa trung tâm Thủ đô, góp phần làm rõ hình ảnh Hà Nội như một điểm đến không chỉ có di sản, mà còn có đời sống nghệ thuật hiện đại.

Sau âm nhạc là nhịp vận động của thành phố, “Chạm Nhịp Thu” giúp hành khách cảm nhận rõ nét nhịp chuyển động của mùa thu Hà Nội qua chuỗi hoạt động thể thao và trải nghiệm ngoài trời sôi động. Điểm nhấn là Giải Bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng trên Hồ Tây diễn ra ngày 03 và 04/10/2026.

Hoạt động này kết hợp giữa tinh thần thể thao, không gian mặt nước cùng nét văn hóa truyền thống để mang đến sản phẩm trải nghiệm độc đáo cho người dân, du khách và cộng đồng quốc tế.

Ẩm thực, hương thơm, âm nhạc, thể thao và sắc màu đô thị được Vietnam Airlines kết nối thành 5 “điểm chạm”, mang đến cách trải nghiệm mới về mùa thu Hà Nội.

Hòa cùng không khí đó, Vietnam Airlines tiếp tục nối dài chuỗi sự kiện với Giải Golf kết nối khách hàng và đối tác mang tên Vietnam Airlines Lotusmiles Invitational 2026, khởi tranh vào ngày 07/11/2026.

Khép lại chuỗi hoạt động “Chạm Sắc Thu” với giải chạy cộng đồng Run for Love ngày 25/10/2026. Hàng nghìn vận động viên sẽ đi qua những không gian mang dấu ấn di sản và nhịp sống hiện đại của Thủ đô, đưa mùa thu Hà Nội trở thành một trải nghiệm có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng.

Với chiến dịch “Chạm Thu Hà Nội 2026”, Vietnam Airlines kết nối hàng không với ẩm thực, âm nhạc, thể thao và văn hóa đô thị, mở ra hành trình khám phá Thủ đô qua 5 giác quan.

Cùng chuỗi sự kiện, Vietnam Airlines tăng cường kết nối với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lữ hành để mở rộng kênh quảng bá, đưa sản phẩm du lịch mùa thu Hà Nội đến gần hơn với các thị trường trong và ngoài nước. Hãng cũng triển khai ưu đãi giảm tới 10% giá vé trên toàn bộ đường bay nội địa đến Hà Nội từ ngày 18/9, đi kèm các gói dịch vụ dành riêng cho du khách tham gia chiến dịch.

Với “Chạm Thu Hà Nội 2026”, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng vai trò từ hãng vận chuyển sang đối tác đồng hành trong phát triển điểm đến. Từ đường bay, dịch vụ trên không đến các hoạt động văn hóa – du lịch tại mặt đất, Hãng hàng không Quốc gia muốn góp phần biến mùa thu Hà Nội thành sản phẩm có khả năng thu hút khách, tạo doanh thu cho ngành du lịch và mở rộng sức hút của Thủ đô trên thị trường quốc tế.