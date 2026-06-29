Vietnam Airlines đưa 124 cán bộ, chiến sĩ cùng 25 tấn hàng hỗ trợ Venezuela

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo thuộc Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An cùng các phương tiện, vật chất và hàng hóa nhằm góp phần giúp đỡ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất vừa qua.

Chuyến bay đặc biệt này mang số hiệu VN66 được khai thác bằng tàu bay thân rộng Airbus A350, đã cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 00 giờ 45 phút ngày 29/6. Ảnh QĐND.

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN66 đã cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 00h45 phút ngày 29/6, khai thác bằng tàu bay thân rộng hiện đại Airbus A350. Sau khi hạ cánh tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) làm công tác kỹ thuật, chuyến bay tiếp tục hành trình và dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, thủ đô Caracas, Venezuela lúc 12h10 (giờ địa phương) ngày 29/6.

Chuyến bay này chuyên chở 124 nhân sự, 10 chó nghiệp vụ cùng 25 tấn hàng hoá và khí tài vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.

Vietnam Airlines vận chuyển 124 nhân sự cùng 8 chó nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Ảnh QĐND.

Để kịp thời bảo đảm công tác vận chuyển cho đoàn công tác, ngoài lực lượng phục vụ mặt đất, Vietnam Airlines đã bố trí phi hành đoàn 23 người: gồm 06 phi công, 10 tiếp viên, 03 kỹ sư, 01 chuyên viên điều hành và 03 nhân viên phục vụ mặt đất. Đồng thời, Hãng hoàn tất công tác hậu cần, các thủ tục xin phép bay trong thời gian ngắn.

Việc bố trí tàu bay và nguồn lực khai thác cho nhiệm vụ đặc biệt này có thể ảnh hưởng đến lịch khai thác thường lệ trên một số đường bay của Vietnam Airlines trong những ngày tới như điều chỉnh giờ bay hoặc đổi loại tàu bay.

Chuyến bay chở khoảng 40 tấn trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng cùng hàng hóa phục vụ tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela. Ảnh QĐND.

Vietnam Airlines mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ của hành khách trước những thay đổi có thể phát sinh. Hãng sẽ chủ động cập nhật thông tin, hỗ trợ kịp thời, bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hành khách.

Chuyến bay chở khoảng 40 tấn trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng cùng hàng hóa phục vụ tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela. Ảnh QĐND.

Với vai trò là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines luôn sẵn sàng huy động nguồn lực để phục vụ các nhiệm vụ đặc biệt theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Trong nhiều năm qua, Vietnam Airlines đã nhiều lần đảm nhận sứ mệnh đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp thực hiện trách nhiệm quốc tế.

Chuyến bay đặc biệt này mang số hiệu VN66 được khai thác bằng tàu bay thân rộng Airbus A350, đã cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 00 giờ 45 phút ngày 29/6. Ảnh QĐND.

Hãng đã vận chuyển hàng hóa cứu trợ tới Myanmar và đưa đoàn cán bộ, chiến sĩ trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại nước bạn trong thảm họa động đất nghiêm trọng năm 2025; thực hiện các chuyến bay sơ tán người Việt Nam từ Ukraine năm 2022; vận chuyển lao động từ Libya vào các năm 2011 và 2014; hỗ trợ công dân Việt Nam tại Nhật Bản trong thời điểm động đất, sóng thần năm 2011...

Chuyến bay đặc biệt này không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cam kết của Hãng hàng không Quốc gia trong việc lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối và sẻ chia với bạn bè quốc tế. Ảnh QĐND.

Mỗi chuyến bay đặc biệt đều là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức, tinh thần trách nhiệm và cam kết không ngừng của Vietnam Airlines trong việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sẵn sàng tham gia nhiệm vụ quốc tế cả trong những thời khắc bình thường lẫn những tình huống đặc biệt đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc.