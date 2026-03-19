Tuyên Quang đồng loại khởi công xây dựng 11 trường Phổ thông nội trú liên cấp

Thứ Năm, 15:00, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 19/3, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khởi công xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (THCS) tại các xã biên giới.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Nghĩa Thuận được đầu tư trên diện tích hơn 30.000 m2, quy mô 25 lớp/875 học sinh với tổng mức đầu tư gần 220 tỷ đồng. Theo phương án xây dựng, trường được thiết kế theo hướng “mở”, linh hoạt, đa dạng, phù hợp văn hóa dân tộc, địa hình, điều kiện tự nhiên, khí hậu từng vùng, từng địa điểm. Ưu tiên cây xanh và giữ cảnh quan tự nhiên, đảm bảo đồng bộ, đầy đủ công năng, hiện đại, bền vững, tuyệt đối an toàn và có thể linh hoạt là trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS. Trường được đầu tư bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích trường, lớp. Đảm bảo kết nối đầy đủ hạ tầng kỹ thuật điện, nước sạch, nước thải, giao thông, viễn thông. Địa điểm trường đảm bảo khai thác tối đa điều kiện tự nhiên, khả năng ứng phó thiên tai như sạt lở, bão lũ; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật có liên quan (điện, nước sạch, nước thải, giao thông, viễn thông).

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh; Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm và các đại biểu khởi công xây dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Nghĩa Thuận.

Cùng với đó, cơ sở vật chất trường cũng được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, đầy đủ công năng với các phân khu chức năng chính: Khu học tập và khu hỗ trợ học tập; khu hành chính quản trị và phụ trợ (điều hành); khu nội trú, công vụ; khu rèn luyện thể chất; khu phục vụ sinh hoạt và hoạt động trải nghiệm, tăng gia sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thăm hỏi, động viên các em học sinh
Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh; Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh

Trước đó, năm 2025, tỉnh Tuyên Quang cũng đã tổ chức khởi công xây dựng 6 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới.

CTV Thành Tuyên/VOV.VN
Tag: Tuyên Quang khởi công trường nội trú liên cấp biên giới
Tuyên Quang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đồng hành để doanh nghiệp phát triển
Tuyên Quang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đồng hành để doanh nghiệp phát triển

VOV.VN - Tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm, tập trung giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp trên tinh thần “6 rõ”, chủ động, chuyển trạng thái từ quản lý hành chính thuần túy trước đây sang kiến tạo, phục vụ vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Tuyên Quang công bố danh sách 62 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh
Tuyên Quang công bố danh sách 62 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang vừa công bố 62 đại biểu trúng cử HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Với tỷ lệ cử tri đi bầu trên 99,9% đã khẳng định thành công của cuộc bầu cử tại tỉnh Tuyên Quang dân chủ, đúng luật.

